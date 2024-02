Elektromos autózás: megérkezett a digitális parkolás és töltés

Összefog az energiamenedzsment megoldások területén vezető Schneider Electric és az egyik legsikeresebb hazai technológiai vállalkozás, a mobilitási megoldásokban utazó Parkl Digital Technologies.

A két vállalat a Schneider Electric budapesti központjának helyet adó, az Erste Ingatlan Alap tulajdonában álló Nordic Light irodaházban mutatta be azt a megoldást, amely hatékony töltést biztosít az elektromos autók számára, ugyanakkor az ingatlan elektromos hálózati kapacitásához is alkalmazkodik. A töltési infrastruktúra kiépítését követően az üzemeltetésről a Parkl digitális mobilitási megoldása tud gondoskodni.

A múlt évben 22.651 gépkocsit helyeztek forgalomba zöld hatósági jelzéssel Magyarországon az Energiaügyi Minisztérium tájékoztatása szerint, amelyek több mint 60 százaléka tisztán elektromos meghajtású volt. Ez azt jelenti, hogy a hazai utakon a múlt év végén már mintegy 45 ezer tisztán elektromos személygépkocsi közlekedett. Az e-autók elterjedése kapcsán az egyik legfontosabb kérdés, hogy sikerül-e biztosítani a szükséges infrastruktúrát hozzájuk. A Schneider Electric, az energiamenedzsment és ipari automatizálási megoldások területén vezető multinacionális vállalat és az üzleti partnerei számára okosparkolási és töltési szolgáltatásokat kínáló Parkl közös rendezvényén hatékony, biztonságos, az ingatlanok meglévő elektromos hálózatainak adottságaihoz alkalmazkodó töltési megoldást mutattak be.

A Schneider Electric fenntarthatósági célkitűzései között szerepel, hogy 2030-ra teljes járműflottáját elektromos meghajtású autókra cseréli le. A folyamat már elindult, és Magyarországon is egyre több ilyen járművet használ a cég. Az átállással kapcsolatos igények kiszolgálására a vállalat budapesti központjának otthont adó Nordic Light irodaházban folyamatosan növelik az e-autó töltők számát. Jelenleg 59 olyan töltési pont működik a létesítményben, amelyekhez a Schneider Electric eszközeit és rendszereit használják.

„Az Erste Ingatlan Alap számára kiemelt fontosságú, hogy az Alap tulajdonában lévő irodaházakban a bérlők részére kiváló minőségű szolgáltatást biztosítson. Határozott célunk, hogy lépést tartsunk az elektromos autók térhódításával. Ennek érdekében okos töltőrendszereket építünk ki, melyek képesek kiszolgálni a megnövekedett igényeket, figyelembe véve az épület napi működését és az elektromos áram lekötéseket is. A Nordic Light irodaház esetében a bérlői igényekre reagálva döntöttünk úgy, hogy – a Schneider Electric támogatásával – kiépítünk egy olyan rendszert, amely képes kiszolgálni és dinamikusan kezelni az elektromos autók napi töltését”

– mondta Pázmány Balázs, az ERSTE Alapkezelő Zrt. igazgatóságának elnöke.

A Schneider Electric által fejlesztett EV-Charging Expert töltésmenedzsment rendszer (LMS) folyamatosan figyelni tudja egy létesítmény betáplálási pontjainak pillanatnyi terhelését és a lekötött teljesítmény szintjének megfelelő értékig hagyja az autók számára felvenni az energiát. Ennek köszönhetően nem kell tartani a hálózat túlterheltsége miatti áramszünettől, vagy az áramszolgáltatói bírságtól, mégis minden autó az adott pillanatban elérhető legnagyobb teljesítményszinttel tölthet.

A most bemutatott megoldás egyik nagy előnye a hatékony telepítés és könnyű bővíthetőség, amit a szintén a Schneider Electric által fejlesztett és gyártott tokozott áramsínes megoldás tesz lehetővé. Ha új töltési pontokat akarnak a hálózathoz illeszteni, akkor nem szükséges lekapcsolni a teljes rendszert, hanem feszültség alatt ráhelyezhető a további leágazódoboz és töltő.

A töltési infrastruktúra kiépítését követően a legsikeresebb hazai technológiai vállalkozások közé tartozó Parkl tudja biztosítani azt a szoftvert, amellyel a digitális parkolás és elektromos töltés egy rendszerben válik elérhetővé az irodaházak számára. Az alkalmazás révén a töltés és a parkolás elosztása egyszerűbb és átlátható, könnyebb az adminisztráció, hiszen a rendszerben azt is nyomon lehet követni, hogy ki, mennyit töltött, sőt fizetési megoldás is elérhető az applikáción keresztül. Emellett az épületüzemeltetéssel foglalkozó vállalkozások vagy nagyobb ingatlanbérlők saját kezelési felületet is kapnak a parkolás és töltés kezelésére, valamint monitorozására. A Parkl a töltők üzemeltetéséhez szükséges MEKH engedély birtokában a megoldás beüzemelését, működtetését, karbantartását és felügyeletét is vállalja.

„A változó előírások és piaci trendek egyértelműen mutatják: idővel minden irodaházi parkolóhely elektromosautó-töltőhely is lesz egyben. A Parkl célja alapítása óta, hogy felhasználóink, partnereink mobilitási igényeit kiszolgáljuk. A munkahelyi töltés rohamos elterjedésével természetes folyamat a parkolás és a töltés egy rendszerben kezelése. A Schneider Electric-kel közös együttműködéssel ezt minden eddiginél korszerűbb megoldással tudjuk partnereink számára biztosítani”

– tette hozzá Somogyi Zsolt, a Parkl ügyvezetője.

„A Schneider Electric jövőformáló megoldásai kaput nyitnak az ésszerű és hatékony energiafelhasználás felé. Hisszük, hogy a digitalizáció az energiaátmenet egyik kulcsa. Ezért is vagyok különösen büszke arra, hogy az elektromos járművek töltéséhez szükséges infrastruktúránk mellé egy sikeres magyar tech vállalkozás, a Parkl digitális megoldását tudjuk ajánlani”

– tette hozzá Veres Zsolt, a Schneider Electric országigazgatója.

