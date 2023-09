Formula E: a Maserati MSG Racing bemutatta a következő szezon pilótáit

Jövőre rajtol el a teljesen elektromos hajtású versenysorozat, a ABB FIA Formula E világbajnokság jubileumi, 10. szezonja.

A Maserati MSG Racing bejelentette, hogy 2024-ben az újonc Jehan Daruvalaval és a tavaly nagy sikerrel debütált Maximilian Güntherrel tér vissza a rajtrácsra. A két versenyző a Formula E valaha látott egyik legfiatalabb versenyzőpárosát alkotja majd, így a Maserati egyszersmind a motorsport tehetségek következő generációjába fekteti bizalmát.

A jubileumi Formula E szezon szintén rekordernek számít majd, hiszen a versenynaptárba újonnan bekerülő tokiói futammal az eddigi leghosszabb széria veszi kezdetét 2024-ben. A Maserati 2022-ben tért vissza az együléses autóversenyzés világába és jövőre is nagy ambíciókkal folytatja innovatív útját a Formula E-ben.

A márka a versenytapasztalatot és a kiválóságot az óriási lehetőségeket rejtő fiatal tehetségekkel kombinálva szeretné sikerre vinni csapatát a 10. szezonban, ezt pedig hűen tükrözi a 2024-es pilótafelállás is. A munka már javában zajlik: Max és Jehan október 23-27. között a valenciai Circuit Ricardo Tormo pályán, a szezon előtti teszteken folytatják a felkészülést a szezonra.

James Rossiter, a Maserati MSG Racing csapatfőnöke elmondta:

“Az előző szezonban sok hullámvölgyet és mélypontot éltünk át, de minden egyes forgatókönyvből sokat tanultunk. Alig várjuk, hogy elkezdődjön a 10. széria, és az új pilótapárosunkkal biztosak vagyunk benne, hogy a rajtrács elején harcolhatunk majd: Max tapasztalata és Jehan elszántsága mindenképpen versenyképes kombináció lesz. Egyértelmű döntés volt, hogy Max velünk marad, hiszen lenyűgöző gyorsasággal és tehetséggel versenyzett az előző szezonban, ez pedig úgy gondoljuk, Jehan számára is hasznos lesz. Izgatottak vagyunk, hogy ő csatlakozik hozzánk, hiszen az elmúlt négy évben óriási ambíciókról tett tanúbizonyságot a Formula 2-ben, és bebizonyította, hogy megvan benne az, ami a győzelemhez szükséges.”

Jehan Daruvala, bár még új arcnak számít a kategóriában, jól ismeri a Formula E-t, és miután két sikeres tesztszereplése is volt 2023-ban, a 10. szezonban zökkenőmentesen érkezhet versenyülésbe. A pilóta karrierjében a 2019-es szezon hozta meg az áttörést, amikor a Formula 3 egyik legerősebb címvédőjeként tűnt fel, innen pedig egyenes út vezetett a következő szezonban a Formula 2-be.

A 24 éves versenyző négy futamgyőzelemmel és 18 dobogós helyezéssel a Formula 2-ben a sorozat egyik legtehetségesebb versenyzőjeként vívott ki magának elismerést, és a GEN3-ban szerzett fontos tapasztalatával friss szemléletet hoz már az októberi előszezoni tesztekre.

Maximilian Günther már a hatodik szériáját kezdi meg a világbajnoki motorsportban és célja, hogy a korábbi eredményekre építve új csúcsokat érjen el. Max a Formula E legfiatalabb futamgyőztese lett mindössze 13. E-Prix-indulása alkalmával és továbbra is a sorozat egyik legígéretesebb fiatal tehetségeként tartják számon.

Annak ellenére, hogy mindössze 26 éves, Max a jelenlegi Formula E rajtrács egyik legtapasztaltabb versenyzője is egyben, és a Maserati MSG Racinggel 2023-ban már az első szezonjában is sikert sikerre halmozott. Két pole pozíciót, négy dobogós helyezést és a Maserati márka első győzelmét szerezte meg az együléses világbajnokságban Juan Manuel Fangio 1957-es indulása óta, így Max nemcsak eddigi legeredményesebb szezonját teljesítette a Formula E-ben, hanem át is írta a sporttörténelmet.

“Nagyon büszke vagyok arra, hogy a Maserati MSG Racingnél folytathatom a pályámat. Nagyszerű első közös szezonunk volt, különösen az év második felében felépített lendületünknek köszönhetően. Erre alapozva dolgozunk tovább, és már nagyon várom, hogy Jehannal, mint új csapattársammal állhassak rajthoz. Miután láttam, ahogyan a teljesítményünk idén kibontakozott, biztos vagyok benne, hogy a jövőben még nagyobb eredményeket érhetünk el együtt”

– mondja Maximilian Günther-

“A Formula E egy olyan bajnokság, amelyet már régóta csodálok, és miután részt vettem két tesztszereplésen, nagyon örülök, hogy lehetőséget kaptam az előrelépésre. Az eddigi tapasztalataim alapján a GEN3-as autót teljesen egyedi élmény vezetni, ugyanakkor nagyon élvezetes. Szeretném megköszönni a Maserati MSG Racingnek, hogy megszavazta nekem a bizalmat, és már alig várom, hogy többet tudjak meg az autóról és jobban megismerjem a csapatot az előszezoni teszteken, mielőtt januárban Mexikóvárosban nekivágnék a versenynek”

– teszi hozzá Jehan Daruvala.

