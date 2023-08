5+1 klasszikus Maserati, amit a Festetics Concours d’Elegance-on megtekinthetsz!

Különleges rendezvény várja az ősz első hétvégéjén a Keszthelyre látogatókat: a második alkalommal megrendezése kerülő Festetics Concours d’Elegance veterán autó szépségversenyen ritka motorkerékpár, hotrod-ok, 1950 előtt, illetve az 50-es és 60-as évek között gyártott veterán gépjárművek is megtekinthetők lesznek.

A remek családi programnak ígérkező, ingyenes kiállításon az olasz luxusautó-márka, a Maserati klasszikus modelljeivel is találkozhatnak az érdeklődők.

Szeptember 2-3-án a veterán járműveké a főszerep Keszthelyen: a Festetics Concours d’Elegance-ra kilátogatókat igazi járműcsodák várják majd. A klasszikus különlegességeket felvonultató seregszemlén, melynek az egyedülálló szépségű Festetics-kastély udvara ad otthont, a tulajdonosok idén három kategóriába nevezhetik jármű-különlegességeiket. A többtagú szakmai zsűri a motorkerékpárok, az 1950 előtt gyártott, valamint az 1950-1960 között szerelt autók csoportjaiban osztja majd ki díjait.

A Festetics Concours d’Elegance-on már tavaly is igazi különlegességek képviseltették magukat: a 2022-es esemény Best of Show díját egy Siddeley Special 6 nyerte el, a közönségdíjat egy Jaguár XK 140 érdemelte ki. Az idei indulók között szerepel egy több mint 100 éves, 1922-es Citroën-modell is. A veterán szépségversenyre benevezett jármű-kuriózumok mellett kiállított egyedi modelleket is megcsodálhatnak az érdeklődők. A rendezvényen szereplő 1936-os Talbot Lago versenyautó egyedülálló az egész világon, egy 1914-es Ford T-Modell pedig a tavalyi verseny legidősebb résztvevője volt.

Klasszikus és modern Maseratik is várják az érdeklődőket

A Festetics Concours d’Elegance egyetlen autós támogatója a Maserati Wallis Motor. Az olasz luxusautó kizárólagos hazai forgalmazója külön „Maserati-szigeten” állítja ki a márka aktuális, legújabb modelljeit, amik mellett a látogatók klasszikus Maseratikat is megcsodálhatnak. Mutatjuk is, többek között mely modellekkel találkozhatnak a résztvevők.

Mistral 3700 Coupé

Különösen ritka típus, melyből a világon mindössze 948 db-ot gyártottak, 1963 és 1970 között. A modell soros, hathengeres 3485 köbcentis motorjának teljesítménye 235 lóerő; a karosszériát Pietro Frua olasz designmester tervezte. Magyarországon jelenleg a keszthelyi autókiállításon is résztvevő példány az egyetlen.

Biturbo Spyder

A Maserati az 1960-as évektől hosszú ideig nem gyártott cabriót, a Carozzeria Zagato által tervezett Spyder volt a visszatérés. A rendezvényen egy 1986-os gyártmányú, 2,5 literes V6 biturbo motorral és automata váltóval szerelt példány képviselteti magát. A könnyű, 1080 kg-os autó 192 lóerős teljesítményével 215 km/h-s maximális sebességre volt képes.

Quattroporte IV

A kiállításon részt vevő darab a modelltípus utolsó 50 darabjának egyik példánya. Ezek a japán Maserati-kereskedő, a Cornes&CO. megrendelésére készültek, jellegzetességük, hogy kizárólag ezek C-oszlopán van Maserati-jelvény. Második magyar tulajdonosához Japánból Hollandián keresztül került az autó. 1999-es gyártású, 2,8 literes motorral szerelt. 284 lóerős, 100 km/h-ra 5,9 másodperc alatt gyorsul, végsebessége pedig 260 km/h.

Quattroporte V

A modell folytatta a „négyajtós” (Quattroporte) luxus imázsát. Az ötödik széria elődei az olasz maffia kedvenc járművei voltak (főleg fekete színben). A Quattroporte kivételesen nagy, 3 méteres tengelytávja elsősorban azért volt lehetséges, mert a motor elég hátra került, míg az elektronikus automata váltó a differenciállal együtt a hátsó tengely elé épült, így kivételesen jó súlyelosztást értek el. A 4,7 literes motor V8-as szívó rendszerű, 431 lóerőt teljesít és a több mint 5 méter hosszú autót 5,2 másodperc alatt gyorsítja 100-ra. Végsebessége 285 km/h. A keszthelyi rendezvényen 2009-es gyártmány lesz megtekinthető.

Shamal

A modell gyártása 1989-ben kezdődött meg, 2 év alatt összesen 369 darab készült a Gandini karosszériás, 3,2 literes, két turbómotoros autóból. A motor V8-as, hagyományosan 90 fokos, négy vezérműtengelyes, hengerenkénti négy szelepes. 6000-es fordulaton 326 lóerőt, 0-ról 100-ra 5,4 másodperc alatt gyorsul, végsebessége 260 km/h. A nagy teljesítmény, a rövid tengelytáv, illetve az ABS és egyéb vezetéstámogató elektronikák hiánya miatt gyakorlott vezetőnek ajánlott.

+1. 3200 GT

Az 1998-tól gyártott, Giugiaro által tervezett autó különleges modell: motorja részleteiben új fejlesztésű volt, vezetését pedig már ABS és ASR is segítette, emellett az előző Maserati-generáció jórészt szögletes formáival teljesen szakítva szinte csak íves vonalakat mutat. A típus hátsó lámpái is ikonikussá váltak – a jellegzetes fényszórókat hívták már „banánlámpának” és „kiflinek” is –, de a későbbi, 4,2-es, némileg hasonló coupékról már eltűnt a sajátos hátsó világítás. Állítólag az új, Chrysler-tulajdonos által küldött vezérigazgatónak nem tetszett. A modell teljesítménye 386 lóerő, végsebessége 280 km/h. A 2000-es gyártású jármű, noha nem a legrégebbiek közül van, mégis ritkaságnak számít, különösen Magyarországon.

