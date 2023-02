Szakértői tanács: utazzon fenntarthatóan a Continental abroncsaival

Télen a jármű elektromos fogyasztóinak, pl. a fűtésnek, az ülésfűtésnek, a szélvédő és a hátsó ablak fűtésének köszönhetően az egekbe szökik az autó energiaigénye.

A német ADAC autóklub számításai szerint 100 watt teljesítmény 0,1 literrel növeli a jármű üzemanyag-fogyasztását 100 kilométeren, elektromos fűtőrendszere pedig akár két liter üzemanyagot is képes elégetni ezen a távon. Emellett az is nagyon fontos, hogy a gumiabroncsok télen nagyobb igénybevételnek vannak kitéve, mint a melegebb hónapokban. A gumiabroncs futófelületében elhelyezett lamellák elrendezését és a téli abroncsokban használt gumi összetételét az év ezen időszakára jellemző külső viszonyokhoz igazítják, hogy havas, jeges és hideg körülmények között is garantált legyen a szükséges biztonság. Ennek velejárója, hogy a téli gumiabroncsok magasabb gördülési ellenállással rendelkeznek, ami nagyobb hatással van az abroncs energiahatékonyságára. A gumiabroncsok továbbá gyorsabban kopnak, így néhány éven belül cserére szorulhatnak, mivel a profilmélységük már nem lesz elegendő. A helyes vezetési stílus megtalálásával és az abroncsok körültekintő kezelésével azonban a járművezetők sokkal tovább használhatják az új téli abroncsokat, és mindenekelőtt gondoskodhatnak arról, hogy a megtett utak biztonságosak legyenek. Robert Waldmann, a Continental németországi, ausztriai és svájci műszaki ügyfélszolgálatának vezetője tippeket oszt meg arra vonatkozóan, hogyan lehet a gumiabroncsokat errőforrás szempontjából hatékonyan használni.

Nyomás és profilmélység: kulcsfontosságú a rendszeres ellenőrzés

A gumiabroncsok nyomása nagyban befolyásolja az abroncsok élettartamát. Már az is magas gördülési ellenálláshoz, és ezáltal fokozott kopáshoz vezethet, ha enyhén a gyártó által előírt szint alá csökken a nyomás. Például, ha ez 0,4 barral alacsonyabb a kelleténél, akkor 30 százalékkal csökken a gumiabroncs élettartama, az üzemanyag-költségek pedig 2 százalékkal nőnek. Robert Waldmann így a következő tanácsot adja:

„A gumiabroncsaikat takarékosan használó járművezetőknek rendszeresen – azaz kéthetente – ellenőrizniük kell a gumiabroncsok nyomását, és szükség esetén gyártó irányértékeinek megfelelően szintre hozni. Az erről szóló információ a jármű kézikönyvében, a vezetőoldali vagy az első utasoldali ajtó belső oldalán, vagy az üzemanyagbetöltő nyílás fedelének belsején található. Arra is figyelni kell azonban, hogy ezt ne vigyük túlzásba, mert ha túl sok levegőt juttatunk az abroncsokba, az is negatívan befolyásolja azok élettartamát, továbbá a jármű vezetés közben mutatott tulajdonságait.”

Ideális esetben a gumiabroncsok profilmélységét a guminyomással egyidejűleg kell ellenőrizni. A törvény által előírt minimális profilmélység Európában 1,6 milliméter, de a Continental azt javasolja, hogy a nagyobb biztonság érdekében már jóval korábban cseréljük le az abroncsokat.

Az előrelátó vezetés növeli a biztonságot és csökkenti a gumiabroncsok kopását

A sportos vezetési stílus – ami alatt az erős gyorsítást, a kigurulás helyett a fékezést, és a nagy sebességgel történő kanyarodást értjük – télen nemcsak veszélyes, hanem a téli gumik élettartamára is negatív hatással van. Végtére is, az ilyen megterhelő vezetés erősen koptatja a gumiabroncs futófelületét. Valójában az előrelátó vezetési stílust alkalmazó sofőrök kíméletesebben bánnak a gumikkal, ahogy ezt Waldmann is megerősíti:

„Ez azt jelenti, hogy elegendő távolságot kell hagyni az előttünk haladó járműhöz képest, és már a lehető legtávolabbról meg kell kezdeni a kigurulást, amikor a piros lámpákhoz és a stoptáblákhoz közelítünk, ahelyett, hogy lefékeznénk.”

A használaton kívüli gumiabroncsok károsodásának elkerülése

A téli gumik élettartamát nemcsak a túlzottan kemény használat csökkenti, hanem a használaton kívüli gondozási hibák is, így a helytelen tárolás például deformációhoz és anyagkárosodásához is vezethet. Annak érdekében, hogy a téli gumiabroncsokat hosszú ideig használhassák, a tulajdonosoknak közepes szellőzésű és közvetlen napfénytől védett helyen kell tárolniuk azokat. Waldmann felhívja a figyelmet a gumiabroncsok tárolásának különbségeire:

„A felniken lévő abroncsokat ideális esetben felakasztva, és megnövelt nyomással kell tárolni. Ehhez az esethez speciális konzolok állnak rendelkezésre, amelyek megakadályozzák a deformációt és megvédik a nyomásra érzékeny részeket. Ha az abroncsokat nem a felniken tárolják, akkor egymásra rakhatók, de rendszeresen meg kell őket mozgatni.”

A Continental javasolja egy kereskedő vagy szakműhely szolgáltatásainak igénybevételét a gumiabroncsok szakszerű tárolásának biztosítása érdekében. Az otthon, a pincében vagy fészerben való tároláshoz képest ennek az az előnye, hogy a gumiabroncsokat nemcsak helyesen tárolják, hanem biztosítják is őket, ellenőrzik a sérüléseket, és megfelelő pozícióban helyezik el. Mindezek ideális feltételeket teremtenek ahhoz, hogy a gumiabroncsokkal több szezonon keresztüli is biztonságosan lehessen közlekedni.

Csere megfelelő időben a biztonság és a hosszú élettartam maximalizálása érdekében

A gumiabroncsok csak abban a szezonban nyújtanak maximális biztonságot, amelyre fejlesztették őket. Emiatt a Continental azt javasolja, hogy a gumikat húsvét környékén és októberben, a megfelelő időben cseréljük le. „Így a gumiabroncsok speciális nyári vagy téli funkcionalitásában rejlő előnyök kiélvezése mellett a járművezetők biztosíthatják, hogy a környezeti hőmérséklet ne legyen káros hatással az abroncsokra. Amikor kint melegebb van, a téli abroncsok jobban kopnak – és ugyanígy, a nyári abroncsok is gyorsabban használódnak el hidegebb körülmények között” – mondja Waldmann.

