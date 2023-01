Itt az ingyenes közösségi autómegosztó platform

Emellett minden más, autónkkal kapcsolatos tétel is drágul az infláció miatt, úgymint az autópálya-matrica, a szerviz, az alkatrészek vagy éppen a biztosítás. Azonban már nálunk is elérhető egy olyan lehetőség, amivel ellensúlyozni lehet ezeket a pluszterheket.

A tavalyi évben Magyarországon is elindult a számos országban sikeresen működő, ingyenes közösségi autómegosztó platform, ami összeköti a hazai és a külföldi bérlőket az autótulajdonosokkal. Használata a bérbeadók számára díjmentes és egyszerű: az applikációban könnyen regisztrálhatók az autók, egyszerű a flottakezelés és az átadás/átvétel is. Emellett a bérbeadáshoz szükséges minden jogi, biztosítási és adminisztratív feltétel adott, a rendszer automatikusan készíti el a bérleti szerződést a felhasználók adataival, amit kinyomtatni sem szükséges.

„A RentBen 2022 májusában jelent meg a hazai piacon, az azóta eltelt időben a 3000-et is meghaladta felhasználóinknak a száma. Egyértelműen a konstrukció sikerének tekintjük, hogy átlagosan napi 25-en regisztrálnak az alkalmazásba, és havonta közel 220-an aktívan használják is a bérbeadási vagy a bérlési lehetőséget. Jelenleg több mint 150 autó található a rendszerünkben, de ez a szám is dinamikusan növekszik”