Elektromos autótöltőket telepít a Vantage Towers országszerte

A Vantage Towers Magyarország Zrt. az Elektromotive Hungaria Kft. együttműködésével országszerte 38 bázisállomáshoz mintegy 60 elektromos töltőállomást telepít a következő egy évben. A toronyvállalat ezzel jelentősen hozzájárul Magyarország villanyautós átjárhatóságához és a zöld elektromobilitás támogatásához.

A Vodafone által 2020 novemberében alapított toronyvállalat, a Vantage Towers a mintegy 60 darab elektromosautó-töltőt országszerte a legfrekventáltabb bázisállomásai mellé telepíti. Az autótöltők a bázisállomások áramellátására épülnek, és mivel a Vantage Towers Magyarország a hálózatüzemeltetéshez szükséges áramigényt 100%-ban megújuló energiaforrásokból fedezi, a telepítésre kerülő autótöltők is a bázisállomásokon elérhető megújuló energiával töltik majd az elektromos autókat, ezzel duplán hozzájárulva az igazi zöld autózás megvalósulásához.

A Vantage Towers folyamatosan keresi, hogy hogyan lehet a távközlési bázisállomásait egyéb célokra is hasznosítani, és a toronyvállalat célja a jelen tevékenységbővítéssel is az, hogy a klasszikus, egyfunkciós bázisállomások helyett olyan újszerű, multifunkcionális bázisállomások üzemeltetését kezdje meg, melyek a bázisállomások meglévő ökoszisztémájára – jelen esetben áramforrására – építve optimalizálják a bázisállomások kihasználhatóságát, így téve költséghatékonnyá és fenntarthatóbbá üzemelésüket.

A telepítésre kerülő töltők között a 2×22 kW-os AC töltők és a 180 kW-os DC villámtöltő is megtalálható lesz. A 22 kW-os AC töltők plug-in hybridek és elektromos autók kiszolgálására is alkalmasak lesznek, ezek a töltők olyan helyeken kerülnek telepítésre, ahol az autósok jellemzően több időt töltenek. Az elektromos autók és buszok rendkívül gyors töltésére alkalmas 180 kW-os DC villámtöltők pedig olyan helyekre kerülnek, ahol fontos, hogy rövid idő alatt érdemi hatótávhoz elegendő töltés kerüljön a járműbe (pl. út menti pihenők, benzinkutak), hiszen egy ilyen töltőn az autó 20-25 perces töltéssel akár 300 km hatótávra elegendő árammal is feltölthető.

A töltők további érdekessége a nagyméretű multifunkcionális érintőképernyő, melynek segítségével, a töltés állapotának nyomon követése mellett, az autós értesülhet helyi információkról, aktualitásokról (pl. közeli látnivalók, hasznos helyek, térkép), valamint értékesíthető reklámfelületként is szolgál, ahol akár statikus akár videós reklámtartalom is megjelenhet.

„Izgatottan várjuk az Elektromotive Hungaria Kft-vel közös kezdeményezésünk fogadtatását, hiszen az elsőként Magyarországon megvalósuló projektünk reményeink szerint nagyban hozzájárul majd a környezetbarát és fenntartható elektromos autók hazai elterjedéséhez. Bízunk a pozitív visszajelzésekben, mivel középtávú terveink között nemcsak a hazai töltőállomások számának növelése, hanem a program más országokra történő kiterjesztése is szerepel”

– mondta Dr. Budai J. Gergő, a Vantage Towers Magyarország elnök-vezérigazgatója, aki hozzátette, hogy a toronyvállalat a zöld működés mellett elkötelezett vállalatként a villanyautózásban látja a jövőt, ezért céges autóflottájukat is elektromos autókra és plug-in hibridekre cserélték.

„Ma már a digitalizáció az életünk szerves része, erre példa a távközlési bázisállomás szolgáltató nemzetközi vállalat egyedülálló megoldása is. Az elektromos autótöltőket egy olyan nagyvállalat telepíti majd partnerével, amely értékes együttműködési lehetőségre talált az e-mobilitás, a fenntartható közlekedés, valamint saját távközlési bázisállomás szolgáltatása között. A Magyar Kormány üdvözli és támogatja azokat a megoldásokat, amelyek az innováció és digitalizáció útján a környezeti terhelést csökkentik, a fenntartható fejlődést erősítik. Reményeink szerint a mostani bejelentés kapcsán más vállalatok, vállalkozások is megvizsgálják, hogy meglévő szolgáltatásaikat kibővítve, milyen hasznos megoldásokat, együttműködést tudnak létrehozni”

– nyilatkozta Dr. Solymár Károly Balázs, az Innovációs és Technológiai Minisztérium digitalizációért felelős helyettes államtitkára.

„Az Elektromotive a hazai e-mobilitás egyik pionír vállalkozása, a kezdetektől részt vettünk több száz otthoni és publikus töltőállomás telepítésében. Nagy megtiszteltetés volt, hogy részt vehettünk a Vantage Towers többfordulós pályázatán, és ennek eredményeképpen elnyertük ezt a megbízatást, amely nemcsak töltők telepítését, hanem egy komplex töltőrendszer kiépítését és üzemeltetését jelenti. A rendszer egyik központi eleme az InfoCharger, amely saját fejlesztésünk és a termék összeszerelése hazánkban történik”

– mondta Mátyásfalvi János, az Elektromotive ügyvezetője.