Tizenkét városba, két fesztiválra és két gyermektáborba látogat el a „Road Safety – a biztonság az első” országjáró közlekedésbiztonsági oktatási programsorozat, amelyet óvodásoknak és alsó tagozatos általános iskolás tanulóknak szervez a HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. A korábbi húsz helyszínen több mint 45 ezren vettek részt a képzésen.

A HUMDA kiemelt küldetése, hogy támogassa a gyermekek biztonságos közlekedésre való nevelését. A korosztályi jellemzőknek megfelelő tanterv kidolgozása és annak használata a közlekedési balesetek megelőzése és elkerülése érdekében hasznos. A HUMDA létrehozta a „Road Safety – a biztonság az első” elnevezésű országjáró közlekedésbiztonsági edukációs projektjét, amely az óvodásokat és az alsó tagozatos általános iskolás tanulókat szólítja meg. Közlekedési ismeretek átadásában kiemelkedően jártas szakemberek tartanak foglalkozásokat a HUMDA kitelepülésein, ahova tanórai keretek között látogathatnak el az iskolások.

Május 16-tól november 11-ig tart az újabb HUMDA Road Safety-sorozat, amely Makón kezdődik, majd május 23-tól Miskolcra, május 30-tól Paksra június 6-tól pedig Balatonfüredre látogat. A városi helyszíneken jellemzően hétfőtől péntekig találkozhatnak az érdeklődők a HUMDA Road Safety-vel. Június 12-13-án a Hungaroringre, a Super Racing Fesztiválra, június 15-19. közt pedig Balmazújvárosba látogat a programsorozat. A nyári szünetben, július 4-től 29-ig a gyermeknek szervezett zánkai és a fonyódligeti Erzsébet-táborok résztvevői részesülnek átfogó közlekedésbiztonsági oktatásban. Augusztus első hétvégén a zalaegerszegi ZEG Rally Show-ra látogatnak a HUMDA munkatársai. A 2022-2023-as tanév elején Gyulán, Békéscsabán, Orosházán, Kalocsán, Mezőkövesden, Egerben, majd az őszi szünetben Keszthelyen tanulhatnak a gyermekek az ideiglenes KRESZ-pályán.

A HUMDA tavaly szeptemberben indította el az edukációs projektet, 2021-ben 13 helyszínen összesen 31 530-an, 2022 elején pedig 7 helyszínen 13 981-en vettek részt az eseményen.

– A program népszerűségéből is látszik, hogy hiánypótló kezdeményezésről van szó. A jövő közlekedőinek nevelése hatalmas jelentőségű abban a szemléletformáló munkában, amelyet az Innovációs és Technológiai Minisztériummal karöltve végzünk. A közlekedési balesetek és különösen a végzetes kimenetelű balesetek számának csökkentése elemi érdekünk. Ezek számát 2030-ra a felére, 2050-re pedig nullára akarjuk redukálni. Külön öröm, hogy partnereink is átérzik ennek a munkának a jelentőségét. Minden városban nagyon sokan vesznek részt a képzéseinken és egyre több településről jelzik, hogy szívesen fogadják a Road Safety-t. Igyekszünk minél több fiatalhoz eljutni, ezért is látogatunk el több olyan rendezvényre, ahol ezrek fordulnak meg. A Super Racing Fesztivál és a ZEG Rally Show mellett a nyári szünetben sem maradnak tartalmas és egyben szórakoztató képzés nélkül a fiatalok, a zánkai és a fonyódligeti Erzsébet-táborokban is nagyon sok gyerekhez tudjuk eljuttatni a megfelelő közlekedésbiztonsági ismereteket – hangsúlyozta Weingartner Balázs, a HUMDA Zrt. elnök-vezérigazgatója.

Az egyes településeken a helyi fiatalságot megmozgató interaktív oktatási, fejlesztési program túlmutat a tanítás hagyományos keretein. A tantermek falain kívül, a szabadtéri helyszíni képzés alkalmával délelőttönként az óvodások és az alsó tagozatos általános iskolás tanulók játékos, ám átfogó közlekedésbiztonsági oktatásban részesülnek. A tanítási időt követően, délutánonként pedig korosztálytól függetlenül minden érdeklődő számára lehetőség nyílik a programokon való részvételre. A délelőtti programokon 20 perces interaktív oktatást követően instruktorok segítségével gokartokkal, elektromos mini autókkal, kerékpárokkal és rollerekkel mennek ki a gyermekek az ideiglenes KRESZ-pályára, ahol a közlekedési szabályokkal és többek között például a rendőri karjelzésekkel ismerkedtek. A délutáni programokon egy 4 x 4 méteres társasjátékon játszhattak a családok, de egy reakcióidő-figyelő, -javító játékot is kipróbálhattak. A felnőttek pedig úgynevezett részeg- és drogszemüveg révén tapasztalhatták meg, miért nem szabad ilyen szerek hatása alatt volán mögé ülni.

A képzés központi eleme az általános iskolák számára közlekedésbiztonsági ismereteket tartalmazó „Útravaló” elnevezésű kiadvány. Ez olyan ismereteket ad a gyermekeknek, amelyek segítenek nekik eligazodni a forgalom bonyolult útvesztőjében és megalapozzák egy biztonságos szemlélet kialakítását. Az ingyenes kiadványt a kitelepüléseken kapják meg a tanulók. A szakterületen komoly tudással rendelkező szakemberek hétköznapi tapasztalatokra alapozva állították össze a kiadványt, amelyből a kicsik játékosan, valóban élményszerűen ismerhetik meg a közlekedési alapfogalmakat, a gyalogos, a kerékpáros és a közösségi közlekedést. A védőfelszerelésekről, a táblákról, az útburkolati jelekről és a rendőri jelzésekről, de még a passzív biztonsági berendezésekről is minden fontos információt megtudhatnak az érdeklődők.