Ezeket az elektromos autókat várjuk idén a legjobban

A félvezetőhiány továbbra is jelentős hatással van az autóiparra, azonban a Jato Dynamics legfrissebb adatai szerint a nehéz piaci körülmények ellenére közel 218 000 alacsony kibocsátású (teljesen elektromos és plug-in hibrid) autót regisztráltak Európában 2021 novemberében, ami az összes újautó-regisztráció több mint negyedét tette ki. A piacelemző cég adataiból kiderül, hogy ez 41 százalékkal több, mint a regisztrált dízelautók száma. Ezzel párhuzamosan a villanyautó-kínálat is folyamatosan bővül, a gyártók egymás után jelentik be az újonnan várható alternatív meghajtású modelleket. A flottakezelésben piacvezető LeasePlan, az e-mobilitás kiemelt képviselője összegyűjtötte a 2022-ben érkező, toplistás elektromosautó-modelljeit.

1. Hyundai Ioniq 6

A Hyundai dedikáltan villanyautókra fókuszáló márkája, az Ioniq várhatóan év végén érkező 6-os modellje felveszi a kesztyűt a Tesla Model 3-mal szemben. A dél-koreai gyártó 480 kilométer körüli hatótávolságra tervezte az új modellt, ami 77,4 kWh kapacitású akkumulátort kaphat. Ahogy elődje, az Ioniq 5, ez is többféle teljesítményszinten, két- és négykerék-hajtással lesz elérhető, 218, illetve 313 lóerős változatban. Formavilágát a szögletes vonalairól ismert Ioniq 5 helyett a Prophecy Concept tanulmányautó elegáns, kupészerű tetővonala inspirálta, ami kifejezetten kedvező légellenállást kínál majd. Különlegesség, hogy az Ioniq 6 kaphatja meg a Hyundai Mobis által kifejlesztett innovatív „világító hűtőrácsot”, amely fényének színével jelzi az autó állapotát, például, ha töltés alatt vagy önvezető módban van. A belső tér ezzel szemben elődjéhez hasonló lesz, a digitális műszeregység és az infotainment rendszer duplaképernyős elrendezésével.

Hatótávolság: ~ 480 km

Akkumulátor-kapacitás: 77,4 kWh

Fotók / videók: https://www.hyundai.com/eu/about-hyundai/our-cars/prophecy-concept-car.html

2. Kia EV6

A Hyundai-családhoz tartozó Kia Motors EV6-os modellje egyike a gyártó 2026-ig bevezetni tervezett 11 új elektromos járművének. Az EV6 a dél-korai márka eddigi legerősebb, leggyorsabb és legsportosabb villanyautója, aminek belső mérete a kompakt külső ellenére megegyezik egy SUV-éval. A tisztán elektromos crossover a Hyundai Ioniq 5-höz hasonlóan az új E-GMP padlólemezre épül. A moduláris elektromos platform javítja a teljesítményt, karakteresebbé teszi a dizájnt és tágasabb utasteret biztosít. Az E-GMP-nek és a nagy (58 vagy 77,4 kWh-s) akkumulátornak köszönhetően V2L (Vehicle-to-load) funkciót is kap az autó, így hordozható tápegységként is funkcionálhat. Akár 3,6 kW elektromos energiát biztosít, amivel otthoni áramkimaradás esetén vészmegoldást is jelenthet. A 800V-os ultragyors töltőrendszerrel pedig 4,5 percnyi töltés már 100 km megtételére elegendő. Ami a belsőt illeti, a gyártó a fenntartható anyagfelhasználásra is odafigyelt, ugyanis az ülések újrahasznosított műanyagból és minőségi vegán bőr vagy velúr anyagokból készülnek. Újdonság lesz az AR HUD kijelző is, amely a szélvédőre vetíti a legfontosabb információkat, így egy pillanatra sem kell levennünk a szemünket az útról. A Kia EV6 167 és 576 lóerő közötti változatokat kínál majd, akár 528 km-es hatótávval. Hátsó- és összkerékhajtású verziókban lesz elérhető.

Hatótávolság: 528 km

Akkumulátor-kapacitás: 58 kWh és 77,4 kWh

Fotók / videók: https://www.kia.com/hu/modellek/ev6/bemutato/

3. Toyota bZ4X

A Toyota idei dobása, a bZ4X a japán gyártó hét járműből álló, „bZ” elnevezésű elektromos kínálatának legújabb tagja lesz, amely leginkább a RAV4-re hasonlít. A SUV modell bármilyen terepen képes közlekedni az AWD X-MODE-nak köszönhetően, ami fokozza a teljesítményt és a biztonságot. A rendszer többek között a Grip-Control funkció segítségével használja ki a motor hajtási tulajdonságait, hogy megfelelő terepjáró teljesítményt érjen el. A zéró károsanyag-kibocsátású autó több mint 450 kilométert képes megtenni egyetlen feltöltéssel, a 150 kW-os gyorstöltéssel pedig 30 perc alatt 80 százalékra tölthető fel nyilvános hálózaton. Az akkumulátort úgy tervezték, hogy még 10 év elteltével is megőrizze a kapacitásának 90 százalékát, ami kiemelkedő eredmény. A bZ4X a Subaruval közösen létrehozott e-TNGA platformot használja, és hasonló a szintén 2022 során érkező Subaru Solterrához. A platform egymotoros elsőkerék-hajtású vagy kétmotoros, összkerékhajtású modelleket tesz lehetővé. Belül intelligens csatlakoztatott vezetőtérrel találkozhatunk majd, ahol hatalmas, 12 colos érintőképernyővel, fejlett hangfelismerő rendszerrel és okostelefon-integráción keresztül csatlakozhatunk a multimédiás eszközökhöz.

Hatótávolság: ~ 450 km

Akkumulátor-kapacitás: 150 kWh

Fotók / videók: https://www.toyota.hu/new-cars/bz4x/index.json

4. BMW iX M60

A BMW zászlóshajójának számító iX az első olyan jármű, amely képes csatlakozni az 5G hálózathoz. A járműcsalád legerősebb és leggyorsabb modellje, az M60 az idei CES kiállításon debütált. A két motorral rendelkező elektromos SUV 532 lóerőt és 1015 Nm forgatónyomatékot képes kifejteni, ami sport üzemmódban 620 lóerőre és 1100 Nm nyomatékra nő. Az autó sport vezetési módban kevesebb mint 4 másodperc alatt gyorsul 100 km/órás sebességre, és 250 km/h végsebességet tud elérni. Az iX M60 alapfelszereltségébe tartozik többek között az automata lámpavezérlő, a 360 fokos parkolókamera, a vezeték nélküli töltő, valamint az egyedi hangzást biztosító Bowers & Wilkins hangrendszer. Ezenkívül a mérnökök állítható légrugós felfüggesztéssel, elektromos lengéscsillapítóval, hátsókerék-kormányzással és nagyobb fékekkel is ellátták az új SUV-t. A jármű akár 200 kW-tal is tölthető, így 35 perc alatt 80 százalékra lehet feltölteni. A tervek szerint június környékén érkezik majd a modell.

Hatótávolság: 499-566 km

Akkumulátor-kapacitás: 105 kWh

Fotók / videók: https://www.bmw.com/en/events/ces2022/ixm60.html

5. Volvo C40 Recharge

A C40 Recharge a svéd márka első kizárólag online megvásárolható és állati bőrtől teljesen mentes, tisztán elektromos crossover modellje. A modell a szabadidőjárművek előnyeit alacsonyabb, kecsesebb formavilággal ötvözi. Az új orrkialakítás az elektromos Volvók új, egységes dizájnját vetíti előre, a fényszóró pedig ultramodern LED pixeles technológiát alkalmaz. A modell kevesebb mint 5 másodperc alatt tud felgyorsulni 100 km/órás sebességre, várható hatótávolsága pedig 444 km, amely az online szoftverfrissítésekkel egyre hosszabb lesz. A hajtásról két villanymotor – egy elöl, egy pedig hátul – gondoskodik. Ezeket egy 78 kWh kapacitású akkumulátor-csomag táplálja, amely gyorstöltéssel mintegy 40 perc alatt 80 százalékos szintre tölthető. A testvérmodell XC40 Recharge-hoz hasonlóan a C40 Recharge-ban is megtaláljuk a Google-lel közösen kifejlesztett, Android operációs rendszerre épülő infotainment rendszert, amely beépített Google alkalmazásokat és szolgáltatásokat kínál.