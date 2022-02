Magyarországi autókereskedőkkel is együttműködik a carVertical

Borús kilátások jellemzik a használtautó-piacot a 2022-es év elején.

A járvány kezdete óta jelenleg is tartó félvezetőpiac-válság az autóiparra is drasztikus hatással volt. Magyarországon is megfigyelhető az autóvásárlást érintő bizonytalanság, hiszen a válság a hazai használtautó-piacot sem kímélte. A carVertical informatikai adatszolgáltató cég szerint Magyarországon az autók 14,1 százalékánál fordulhat elő kilóméteróra-csalás, a használt gépjárművek 42,9 százalékánál pedig fellelhető valamilyen kárelőzmény.

Segítség a bizalom és a jó hírnév kiépítésében

A carVertical a magyarországi autócsalások elleni küzdelem érdekében fogott össze a helyi használtautó-kereskedőkkel. A CarTecum Kft. az egyik első olyan vállalat, mely egyesíti erőit a csalások ellen küzdő autótörténet-ellenőrző platformmal. Németh Gábor Szabolcs, a CarTecum Kft. ügyvezetője szerint a járműtörténeti jelentések segítenek abban, hogy jobb autókat választhassunk ki viszonteladásra, valamint megnyerjük ügyfeleink bizalmát.

„Olyan kihívásokkal kell ma szembe nézünk, amilyenekkel korábban még nem találkoztunk. Soha nem volt még ilyen nehéz jó autót beszerezni. Az egész országra jellemző használtautó-kínálatban tapasztalható hiány miatt az árak emelkedtek. Mi viszont úgy döntöttünk, hogy jó hírnevünk megőrzése érdekében kiszűrjük a rossz előzményekkel rendelkező járműveket, különös tekintettel a kilométeróra-csalásokra vagy súlyos karambolokra”

– mondja Németh Gábor Szabolcs.

Változnak az autóvásárlási szokások

Rokas Medonis, a carVertical alapítója és vezérigazgatója szerint az ilyen jellegű együttműködéseknek köszönhető, hogy kezdenek átalakulni az autóvásárlási szokások.

„Örömmel vettük, hogy magyar autókereskedők is csatlakoztak a küldetésünkhöz. Bár elsősorban a vásárlókat szeretnénk megvédeni a rossz múltú autóktól, szolgáltatásainkkal a kereskedőket is segítjük a gátlástalan autóeladókkal szembeni tisztességtelen versenyben. Ez eredményezi az autóvásárlási folyamat fejlődését, mely máris tapasztalható”

– véli Rokas Medonis.

Az informatikai adatszolgáltató cég vezérigazgatója szerint a carVertical kereskedőpartnerei magasabb szintre emelik az autókereskedelem átláthatóságát, hiszen merőben új élményt kínálnak ügyfeleik számára azzal, hogy lehetővé teszik a megvásárolni kívánt autók előéletének megismerését.

Létfontosságú eszköz mindenkinek, akinek számít az átláthatóság

Köszönhetően a carVertical befektetéseinek a B2B szegmensbe, gyorsan növekszik azoknak a magyar cégeknek a száma, amelyek a járműtörténeti platformmal együttműködve biztonságos és rejtett hibáktól mentes autókat kínálnak.

Az autótörténeti jelentések rendkívül fontos előrelépést jelentenek a kereskedők számára a járművásárlás során. Eltitkolt hiba nélküli és rendezett hátterű – kilométeróra-visszatekerés, rejtett sérülések vagy eltitkolt baleseti előzmények nélküli – autók kínálatával a vállalkozások lényeges növekedést érnek el. Így teremt értéket a carVertical az autóeladóknak.

Ha a kereskedő nincs tisztában a kárelőzménnyel vagy csalással, a járművet eladja a vásárlónak, aki csak vásárláskor, illetve a szervizeléskor szerez tudomást az autó előtörténetéről. Egy ilyen esemény azon túl, hogy a tulajdonosnak csalódást és negatív tapasztalatot okoz, az autókereskedő hírnevén is komoly csorbát ejt. A carVertical igyekszik megvédeni az autóvásárlókat és a tisztességes kereskedőket a csalókkal szemben.

Ezért is létfontosságúak tehát az autótörténeti jelentések, különösen ebben az időszakban, amikor a jó állapotú használtautók iránti kereslet nagyobb, mint valaha. Az év hátralévő részében – az iparban jelenleg is zajló félvezetőpiac-válság miatt – feltételezhetően továbbra is kevés lesz az eladásra szánt használtautó. Az új autók eladásának visszaesése is jelentős hatással volt a használtautó-piacra. Sőt, a carVertical szakértői úgy vélik, hogy a jó használt autók ára 10-25 százalékkal emelkedett, és az év hátralévő részében ez nem is fog változni.