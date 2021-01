A Maserati MC20-as modelljét választották 2021 legszebb szuperautójának

A Párizsi Nemzetközi Autófesztiválon (Festival Automobile International) a Maserati MC20 modellje nyerte el a 2021 legszebb szuperautójának járó díjat (“most beautiful supercar of the year 2021”).

A sportautót tavaly szeptemberben, Modenában, az MMXX nemzetközi autóshow-n mutatta be a gyártó a nagyközönségnek.

Klaus Busse, a Maserati vezető tervezője az elismerés kapcsán úgy fogalmazott:

“Hatalmas megtiszteltetés számunkra ez a jelentős szakmai díj, mely egy teljes csapat elkötelezett, szívvel-lélekkel végzett munkájának elismerése, hiszen egy olyan különleges autót alkottunk meg, amely új fejezetet nyit a Maserati történetében.”

A torinói Centro Stile Maserati tervező központjában megálmodott MC20 stílusa az eleganciát, az egyéniséget és a sportosságot hivatott ötvözni, és ezzel egy teljesen új korszakot nyit a szigonyos márka életében. A gyártó ugyanis ezzel a modellel tér vissza a szuper sportautók szegmensébe, egy olyan csúcsteljesítményre képes járművel, amelynek megalkotásához a legújabb technológiai innovációkat és merész műszaki megoldásokat alkalmazták.

Az MC20 az egyedülállóan olaszos karaktert testesíti meg. Formaterve ízléses, letisztult, és túlzások nélküli, a Maserati modellekre jellemző időtálló stílusjegyekkel. A sallangmentes és elegáns vonalvezetés minden elemében a sportosságot hangsúlyozza: az autó karosszériája egy igazi műalkotás, mely a csúcstechnológia színtiszta koncentrációját rejti. Az MC20 formaterve az ellentétek tökéletes harmóniájára törekszik, a mérnöki csúcsteljesítmény és az aprólékos tervezés ideális keverékét testesíti meg, a kézműves mesteremberek munkáját ötvözve a legfejlettebb gyártási technológiával.

Az MC20 száz százalékban Olaszországban készül: az autót a Maserati Innovációs Laborja fejlesztette ki, a gyártásnak pedig a márka legendás modenai gyára ad otthont. A sportautó legmarkánsabb megkülönböztető jegyei a felfelé nyíló pillangóajtók, melyek nem csak esztétikai élményt nyújtanak, hanem a sofőr és az utas számára is biztosítják a könnyű be- és kiszállást. Az MC20 az első olyan Maserati, amely függőleges első fényszórókat kapott, ezzel is egyfajta dizájn-forradalmat hozva el a márka történetében. A széles, keskeny, vízszintes hátsólámpák ugyancsak megkülönböztető jelleget kölcsönöznek az autónak.

Az MC20 lélegzetelállító megjelenése egy kompromisszumok nélküli sportautót takar, a teljes egészében a Maserati által tervezett, fejlesztett és szabadalmaztatott új, 630 lóerős, V6-os Nettuno motor hajtja, amellyel 2,9 másodperc gyorsul fel az autó 100 km/h-ra, és 325 km/h-ás végsebességre képes.