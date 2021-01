A legnépszerűbb autómodellek 2020-ban Magyarországon a carVertical szerint

Az idei különleges év volt a használtautó-piacon is. A koronavírus-járvány a használt autó kereskedelemre is rányomta bélyegét. Azonban ez a hatás közel sem volt olyan súlyos, mint ami például a turizmust vagy a vendéglátást sújtotta. A magyarországi használtautó értékesítés a járvány okozta nehézségek (határ lezárások, utazási és szállítási korlátozások stb.) ellenére is alig maradt el az előző év eredményeitől. A legnépszerűbb használt autók listája nem okoz nagy meglepetést, hiszen ezek a modellek évek óta nagyon keresettek a magyar használtautópiacon.

A kutatás módszertana

Jelen kutatás tárgya, hogy 2020-ban mely autómodellek történetét ellenőrizték a legtöbbet a carVertical adatbázis használatával Magyarországon. Hangsúlyozandó, hogy ez nem tükrözi az adott modellek értékesítésének volumenét. Ez az elemzés egyszerűen csak azt mutatja, hogy az alábbi modellek 2020-ban népszerűek voltak itthon, és sokan kerestek és kértek le információt ezekről a autókról. A tanulmány a 2020 januárjától 2020 decemberéig tartó időszak alatt lekérdezett autók előtörténeti jelentéseit tartalmazza. Az átfogó vizsgálat során több mint félmillió jelentést elemeztek részletesen.

Az 5 legnépszerűbb modell Magyarországon

Az alábbi lista az adott autómodell carVertical adatbázisból a vizsgált időszak alatt lekért autó előtörténeti jelentéseinek százalékos aránya alapján készült. A lista nem reprezentálja a magyarországi értékesítési darabszámokat.

Volkswagen Golf – a teljes autóelőtörténeti jelentések 2,97%

A legkeresettebb évjáratok: 2010, 2016, 2009

Az egyik legnagyobb szériában és legrégebb óta gyártott autómodell. A 70-es évek óta gyártja a Volkswagen és jelenleg a nyolcadik generációnál tartanak. Az alsó-közép kategória egyik meghatározó modellje. Egész Európában és Magyarországon is nagyon népszerű a Golf az új- és a használtautó-piacon is. A magyar használtautó piacon az ötödik és hatodik generáció iránt van nagy kereslet.

Volkswagen Passat – a teljes autóelőtörténeti jelentések 2,81%

A legkeresettebb évjáratok: 2016, 2017, 2015

A Volkswagen Passat a Volkswagen másik zászlóshajója, a középkategória fontos szereplője. A magyar Passat állomány nagy részét két generáció a B5 és a B6 teszi ki. Ezek érdekessége, hogy Győrben gyártott motorokkal is találkozhatunk, ha felnyitjuk a motorháztetőt. Természetesen ezen időszak legnépszerűbb modelljei az alacsony fogyasztású dízelek voltak. Magyarországon nagyon népszerű flotta-autó, így kis szerencsével nagyon jó állapotú 3-6 éves autókat találhatunk a piacon.

Ford Focus – a teljes autóelőtörténeti jelentések 2,79%

A legkeresettebb évjáratok: 2010, 2009, 2008

A Ford egyik legsikeresebb alsó-középkategóriás modellje. A különleges dizájnú autó bemutatása a Ford számára egy korszakváltás kezdete volt, nem csak ebben a kategóriában. Azóta a modell, több generáció váltáson is átesett és töretlenül népszerű Magyarországon is mind a magán-, mind a flottavásárlók körében. Nem olyan régen még komoly rendőrautó flottával is találkozhattunk a magyar utakon.

BMW 3-as sorozat – a teljes autóelőtörténeti jelentések 2,65%

A legkeresettebb évjáratok: 2007, 2006, 2001

A BMW gyár kompakt felsőkategóriás modelljei közül a magyar használtautó vásárlók elsősorban az idősebb E46 és E90 modellek iránt érdeklődnek. Volt idő, amikor a Magyarországra külföldről behozott autómodellek listáját vezette a 3 sorozat. Sajnos ez azonban elsősorban a tíz évnél idősebb autókat jelentette.

Opel Astra – a teljes autóelőtörténeti jelentések 2,10%

A legkeresettebb évjáratok: 2008, 2006, 2005

Az Opel legnagyobb darabszámban értékesített alsó-középkategóriás modellje. A Magyarországon nagyon nagy volumenben értékesített modell a 3,6 milliós magyar gépjármű-állomány leggyakoribb típusa (az F és a G sorozat) A 90-es évek végén és a 2000-es évek elején a hazai piacon komolyan növelte a modell népszerűségét a márka magyarországi, szentgotthárdi, gyártása és az a tény, hogy a megjelent új modellekkel együtt bizonyos piacokon tovább értékesítették az előd modellt „Classic”-ként. A mai használtautó kínálat legnagyobb részét a H sorozat autói képezik.

A fenti carVertical adatbázis lekérdezések száma alapján készült listában is jól tükröződik a hazai új- és használtautó piac kettőssége. Megjelennek azok a modellek, amelyek új autóként is komoly volument jelentenek a hazai új autó eladásokban (Volkswagen Golf, Ford Focus, Opel Astra) és azok is amelyek ebből a szempontból nem meghatározóak (BMW 3 sorozat) Ennek oka az a, magyar autó piacot hosszú évek óta meghatározó tény, hogy az újonnan értékesített autók és a Magyarországra külföldről behozott autók száma megegyezik. Ez több mint százezer külföldön regisztrált, jellemzően idősebb, autót jelent. Mindenki hallott vagy olvasott már olyan történeteket, amelyek megkérdőjelezik néhány ilyen autó állapotát vagy kilométeróra állásának valódiságát. Az ilyen autók vásárlása előtt mindenképpen javasolt az autó alvázszáma alapján az előtörténetének ellenőrzése egy olyan megbízható adatbázis segítségével, mint amilyen a carVertical.