A Mercedes-Benz folytatja elektromos offenzíváját a kompaktautók szegmensében, és ehhez kapcsolódóan nemrég egy fontos döntést hozott.

Ennek a döntésnek köszönhetően a kecskeméti Mercedes-Benz gyár Magyarország úttörőjévé válik az elektromos autózás terén: az új Mercedes EQB lesz az első Magyarországon gyártott tisztán elektromos meghajtású, sorozatgyártásban készülő jármű. A gyártásindítás tervezett időpontja 2021 utolsó negyedéve.

„A Mercedes-Benz Cars globális gyártási hálózatának rugalmassága a Mercedes-Benz elektromos offenzívájának fontos sikertényezője. A tisztán elektromos Mercedes-EQ modellek gyártásánál az egyes gyártóhelyszíneken a már meglévő infrastruktúrára támaszkodunk. Ezzel korábbi, a hatékonyságot és a jövőbe mutató, digitális ipar 4.0-megoldásokat megcélzó befektetéseink megtérülnek. A rastatti Mercedes-Benz gyárban nemrég sikeresen megkezdődött a Mercedes-Benz első tisztán elektromos kompakt SUV modelljének, az EQA-nak a gyártása. A kecskeméti gyárral pedig egy újabb gyártóhelyszínt jelenthetünk be, amely az EQB-vel elsőként kezdi majd meg egy elektromos jármű sorozatgyártását Magyarországon. Ezzel a kecskeméti üzem a Mercedes-Benz Cars globális gyártási hálózatának változatlanul fontos pillére marad”

– fogalmazott üzenetében a magyarországi bejelentés kapcsán Jörg Burzer, a Mercedes-Benz AG igazgatótanácsának tagja, termelésért és ellátási láncért felelős vezető.

A vállalat azon döntése, hogy a tisztán elektromos kompakt SUV gyártását Kecskemétre telepítik, fontos mérföldkő a magyarországi gyár életében. A Mercedes-Benz Cars termelési hálózatában az elektromos autók gyártását és a digitalizációt célzó folyamatos átalakítások keretében a kecskeméti gyárban összesen több mint 100 millió euró értékű beruházás valósul meg a tervek szerint. Ezen beruházások a vállalat 2021-2025 éveket felölelő üzleti terveinek a részei.

Néhány hónappal ezelőtt, ez év júliusában kezdődött meg a Mercedes-Benz kompaktautó-családjához tartozó két plug-in hibrid modell, a CLA 250 e Coupé (kombinált üzemanyag-fogyasztás: 1,5-1,4 l/100 km; súlyozott áramfogyasztás: 15,2-14,7 kWh/100 km; kombinált CO 2 -kibocsátás: 35-31 g/km) és a CLA 250 e Shooting Brake (kombinált üzemanyag-fogyasztás: 1,6-1,4 l/100 km; áramfogyasztás: 15,5-14,8 kWh/100 km; kombinált CO 2 -kibocsátás: 37-33 g/km)1 sorozatgyártása Kecskeméten. A Mercedes-Benz célul tűzte ki, hogy 2039-re a vállalat teljes újautó-flottája szén-dioxid-semleges legyen, de a cég tervei szerint a teljes személygépjármű-értékesítés több mint felét már 2030-ra is plug-in hibrid vagy tisztán elektromos járművek teszik majd ki.

A Mercedes EQB első sorozatgyártott példánya a tervek szerint 2021 utolsó negyedévében fog legördülni a kecskeméti gyártósorról. A Mercedes EQB első prototípusait már jelenleg is gyártják a kecskeméti gyárban egy speciális, külön gyártósoron, az úgynevezett „Pilot Line“-on, hogy a későbbi sorozatgyártás folyamatait pontosan megtervezhessék és a lehető leghatékonyabban módon alakíthassák ki.

A 2021 utolsó negyedévére tervezett gyártásindulást követően a kecskeméti Mercedes-Benz gyár gyártósorain valamennyi meghajtás szerepel majd a klasszikus belső égésű motoroktól a plug-in hibrideken át a tisztán elektromos meghajtásig. Ahogyan a Mercedes-Benz többi elektromos modellje, úgy a Mercedes EQB is ugyanazon a gyártósoron készül majd a kecskeméti gyárban, mint a hagyományos és hibrid meghajtású modellek. Az EQB ezzel a rugalmasság újabb szimbólumát jelenti majd, ami egyaránt igaz a Mercedes-Benz Cars globális gyártási hálózatára és a kecskeméti gyárra.

„A kecskeméti Mercedes-Benz gyár csapata ezért a bizalomért a gyártás 2012-es indulása óta keményen megdolgozott. Nagyon büszke vagyok a munkatársaink teljesítményére és örömmel várom a Kecskeméten gyártott első, sorozatgyártásban készülő elektromos autót, amely a maga nemében a legelső Magyarországon. Az új, tisztán elektromos SUV modellel a gyár még inkább felkészül a jövőre, és ezáltal munkatársainak is stabil foglalkoztatást és tervezhetőséget biztosít”

– mondta Christian Wolff, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. ügyvezető igazgatója.

A megadott értékek a számított, NEDC szerinti széndioxid-kibocsátási értékek a Bizottság (EU) 2017/1153 számú Végrehajtási Rendeletének 2. cikk 1. pontja értelmében. Az üzemanyag-fogyasztási értékeket ezen értékek alapján számítottuk ki. A hatótávolságot és az áramfogyasztást az (EU) 692/2008. sz. rendelet alapján számítottuk. Az Elektromobilitási törvény (EmoG) szerinti számítási alapnál más érték az irányadó. Az üzemanyag-adó számítási alapjaként ennél magasabb érték lehet irányadó.