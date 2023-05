Az automaták és applikációk jelentik a csomagszállítás jövőjét

Miközben a házhozszállítás népszerűsége stagnál, a csomagautomaták aránya a kiszállítási módok között alig egy év alatt megduplázódott a magyar logisztikai piacon meghatározó szerepet játszó Packeta tapasztalatai szerint.

A fogyasztói elvárásokra válaszul a vállalat márciusban két újdonságot is bevezetett, amelyek fokozhatják a csomagautomaták népszerűségét: immár nemcsak rendelni lehet az árut Z-BOX-okba, hanem csomagot is adhatunk fel bennük, a mobilapplikáció révén pedig átruházhatóvá válik a rendelt küldemények átvételének lehetősége.

Az elmúlt években nemcsak gyors növekedésnek indult a csomagszállítási piac, de a vásárlói igények is megváltoztak. Noha sokan még mindig a házhozszállítást választják, egyre népszerűbbek a csomagautomaták. 2021-ben 800 új automata került beüzemelésre a piaci szereplők által Magyarországon, 2022-ben pedig 2640, így két év leforgása alatt több mint háromszorosára nőtt a magyarországi automata-hálózat teljes nagysága. A GKID 2022-es Online Csomaglogisztikai Körképéből kiderül: míg a házhozszállítás népszerűsége az elmúlt évben nem változott, addig a csomagautomaták népszerűsége 14 százalékponttal nőtt.

A növekedésből a piac egyik meghatározó szereplőjeként a Packeta is kivette a részét.

„35 automatával kezdtük a 2022-es évet, de nagyot léptünk, hiszen ez a szám év végére már elérte a 800-at. A tapasztalat azt mutatja jól döntöttünk, mert az ügyfelek nagyon kedvelik ezt a megoldást és a lefedettség növelésével egyenes arányban nőtt a Z-BOX-okba, vagyis a Packeta csomagautomatáiba rendelt csomagok száma is. Így 2022 harmadik negyedévében a Packeta által kiszállított csomagok 10%-a már csomagautomatából került átvételre. Ez az arányszám év végére 18%-ra nőtt, 2023 januárjában pedig már a 22%-ot is elérte. Ezt a dinamikát szeretnénk lekövetni új fejlesztéseinkkel”

– mondta el Szép Károly, a Packeta értékesítési igazgatója annak kapcsán, hogy a vállalat márciusban két új szolgáltatást is bevezet az automaták használatában.

Az egyik újítás, hogy mostantól nemcsak a webshopokból rendelt csomagok átvételére lehet majd használni a Packeta Z-BOX-okat, hanem magánszemélyek magánszemélyeknek is adhatnak fel egymásnak csomagokat az automatákban a mobilapplikáció segítségével. Az app a napokban egy másik hasznos frissítéssel is kiegészül. Korábban csak a címzett felhasználói fiókjába bejelentkezve lehetett kinyitni az automaták rekeszeit, de most bekerült a csomagátvételi meghatalmazás funkció az alkalmazásba. Ez azt jelenti, hogy a címzett egy gombnyomással át tudja küldeni a csomag adatait valaki más fiókjába, vagyis akár családtagjai, barátai is átvehetik a küldeményt, ha így kényelmesebb.

„Az újítások világosan jelzik, hogy milyen irányba halad a csomaglogisztika: a felhasználók egyre inkább a csomagautomatákat részesítik előnyben, és egyre nagyobb arányban a mobiltelefonjukat használják csomagküldésre és fogadásra. Tavaly egyetlen év alatt több mint 1 millióan töltötték le az alkalmazást, és a felhasználók egyre inkább elvárják, hogy ne csak számítógépen, hanem a telefonjukon is elintézhessék csomagokkal kapcsolatos teendőiket”

– mondta el Szép Károly.

Rugalmasság, kényelem, egyszerűség és fenntarthatóság

A szakember kifejtette: a jövőben várhatóan még tovább nő az automaták szerepe, mivel a vásárlók a kutatások szerint a rugalmasságot, kényelmességet és egyszerűséget értékelik leginkább a csomagkiszállításban. Ezt pedig az automaták maximálisan biztosítják, hiszen egy jól felépített hálózat segítségével megoldható, hogy a megszokott útvonalaik mentén, a saját környezetükben, a nekik megfelelő időpontban vehessék át az online rendelt termékeket.

A csomagautomaták mellett szól az is, hogy sokkal kevesebb erőforrást is igényelnek, mint a házhozszállítás. Így nemcsak olcsóbban érhető el ez a szolgáltatás, hanem a környezetet is kíméli, hiszen kevesebb üzemanyagot használnak a futárok egy „címen” több csomagot leadva az automatákba, így is hozzájárulva az iparág fenntarthatóságához.

„A fenntarthatóság nekünk és a vevőknek is fontos, a csomagautomaták pedig lehetővé teszik a nagy mennyiségű csomag kiszállítását kisebb ökolábnyommal, csökkentve a szállítási utak hosszát, ezzel pedig a károsanyag-kibocsátást is. A mi automatáink ráadásul napelemmel működnek – emelte ki Szép Károly. – Az infláció, az üzemanyagárak emelkedése szintén felértékeli a rövidebb szállítási utat biztosító fixpontos alternatívákat. Mindez nem jelenti, hogy a házhozszállítás el fog tűnni, de várhatóan a fixpontos kiszállítások felé fog eltolódni a vevők preferenciája.”

