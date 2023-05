Megújul a Budafoki út és környéke, a 2022-ben a világ legjobb városnegyed fejlesztésének választott BudaPart következő ütemében.

A fejlesztő Property Market projektjéhez kapcsolódóan számos olyan közmű és közlekedési infrastruktúra-fejlesztés valósul meg több lépcsőben, amivel a főváros XI. kerületének közterületei rendezettebbé és korszerűbbé válnak. A munkálatok soron következő, Budafoki utat érintő üteme május 15-én kezdődik. A kivitelezés során a Budafoki út, Dombóvári út és Hauszmann Alajos utca közötti szakaszán közműépítést, útépítési munkálatokat végeznek, biztonságos kerékpársávokat és jelzőlámpás csomópontokat épít ki a fejlesztő, valamint elkezdődik a Budafoki út zöldítése is.

A 2023. május 15-én kezdődő és várhatóan 2023. augusztus 17-én befejeződő átépítési munkálatok során a Budapest Közút Zrt.-vel egyeztetett, ütemezett és időszakos, nem teljes keresztmetszetű forgalomterelésekre, sávlezárásokra, sebességkorlátozásokra és a gyalogosforgalom megváltozására számíthatnak a közlekedők a Budafoki út, Dombóvári út és Hauszmann Alajos utca közötti szakaszán. A közúti közlekedés folyamatos lesz, de a munkálatok természetesen megnövekedett közlekedési időt eredményeznek majd, mely kapcsán a beruházó a közlekedők türelmét kéri annak érdekében, hogy a munkálatok végeztével egy korszerű, és sokáig használható infrastruktúrát adhasson át.

A Kopaszi-gát melletti BudaPart a világ legjobb városnegyed-fejlesztése, ahol a „15 perces város” koncepció megvalósulásával már most jól kiépült, belvárosias funkcióval várja az ide érkezőket–, de a fejlesztés következő ütemeiben tovább bővülnek a lakók, az itt dolgozók és a kikapcsolódni vágyók lehetőségei. A BudaPart óvodával, éttermekkel és kereskedelmi egységekkel, nyár közepétől pedig négycsillagos hotellel várja a látogatókat, miközben tovább nő a zöld- és parki felület is. Jelenleg a Budafoki út és környéke kerül átépítésre, biztonságos csomópontok kerülnek kialakításra annak érdekében, hogy az itt dolgozók és a lakók, illetve a látogatók is könnyebben tudják megközelíteni az új városnegyedet és vízpartot. A megújuló szakaszon biztonságos kerékpár- és buszsávokat is létrehoznak, valamint elkezdődik a Budafoki út zöldítése is: a projekt végére több, mint 50 fával bővül a környék.

