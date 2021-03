Március 31-ig kiterjesztett garanciát kínál a Huawei

Március 31-ig kiterjeszti minden eszközének garanciaidejét a Huawei Technologies Hungary.

A vállalat azon mobiltelefonjain, PC-in, táblagépein, hordozható eszközein, valamint az audio- és routereszközökön, melyeknél 2021. március 5. és 31. között járna le a jótállás, a garanciaidő automatikusan 2021. március 31-ig meghosszabbodik. A Huawei magyarországi szervizei a korlátozások ideje alatt is működnek: a vállalat háztól-házig szolgáltatása keretében ingyenesen szállítják el a garanciális Huawei készülékeket a szervizbe, majd a javítást és fertőtlenítést követően vissza is juttatják tulajdonosának.

Ingyenes szállítás a javításhoz

A Huawei szervizei a korlátozások ideje alatt is működnek, háztól házig szolgáltatással, amely a tartozékok (például töltőkábel) kivételével minden Huawei-készülékre – így okostelefonokra, notebookokra, tabletekre, okosórákra, routerekre és modemekre is kiterjed. A javításra szoruló készülékeket futár veszi fel és szállítja a szervizközpontba, majd azokat a javítást követően az előírásoknak megfelelően megtisztítják és fertőtlenítik, így tisztán és sterilen kerülnek vissza tulajdonosukhoz. A kétirányú szállítás teljesen ingyenes. A felhasználók emellett a postapontokon keresztül is feladhatják a készülékeiket, ebben az esetben sem kell fizetniük a szállításért.

A háztól-házig szolgáltatást a Huawei Support alkalmazásán, a vállalat hivatalos honlapján, az oldalon nem szereplő termékek esetében pedig a TMX oldalán, valamint a Huawei telefonos elérhetőségén lehet segítséget kérni a megrendeléshez az ügyfélszolgálati vonal +36 80 482 934-es telefonszámán hétfőtől péntekig délelőtt 9.00 és este 19.00 óra között.