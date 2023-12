A Fast & Furious-franchise legújabb filmje, a Fast X december 23-tól lesz elérhető

A Fast X-ben visszatérnek a korábbi szereplők: Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris „Ludacris” Bridges, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Sung Kang, Jason Statham, John Cena és Scott Eastwood, valamint az Oscar®-díjas Helen Mirren és a szintén Oscar-díjas Charlize Theron.

A Fast X a Fast & Furious sorozat tizedik része, és a filmtörténet egyik legnépszerűbb akcióeposzának utolsó fejezeteit mutatja be. Az immár harmadik évtizede és továbbra is az eredeti szereplőgárdával száguldó Fast X december 23-től lesz elérhető – kizárólag a SkyShowtime-on. ​

Dom Toretto (Vin Diesel) és családja legyőzve számos legyőzhetetlennek hitt akadályt, már számos alkalommal túljárt az útjukba kerülő ellenfeleik eszén, és sikerült őket idegileg is kikészíteniük. Most viszont a leghalálosabb ellenféllel néznek szembe, akivel valaha is találkoztak: a múltból felbukkanó fenyegető árnnyal, akit a vérbosszú hajt, és feltett szándéka, hogy porrá zúzza ezt a családot, és elpusztítson mindent és mindenkit, ami fontos Dom számára.

A 2011-es Fast Five-ban Dom és csapata kiiktatta az elvetemült brazil drogbárót, Hernan Reyest, és egy Rio De Janeiro-i hídon történt hajsza eredményeként megtizedelte birodalmát. Arról azonban fogalmuk sem volt, hogy Reyes fia, Dante (az Aquaman sztárja, Jason Momoa) szemtanúja volt a történteknek, és az elmúlt 12 évet azzal töltötte, hogy tökélyre csiszolja tervét, hogy Dom a lehető legnagyobb árat fizesse tettéért.

Dante terve szétforgácsolja Dom családját, akik szétszélednek a világ minden tájára, Los Angelestől a római katakombákig, Brazíliától Londonig és Portugáliától az Antarktiszig – új szövetségek kovácsolódnak, és régi ellenségek bukkannak fel. Ám minden megváltozik, amikor Dom rájön, hogy Dante bosszújának igazi célpontja a 8 éves fia (Leo Abelo Perry, Black-ish).

A Louis Leterrier (Clash of the Titans, The Incredible Hulk) által rendezett Fast X-ben visszatérnek a korábbi szereplők: Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris „Ludacris” Bridges, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Sung Kang, Jason Statham, John Cena és Scott Eastwood, valamint az Oscar®-díjas Helen Mirren és a szintén Oscar-díjas Charlize Theron.

A filmben nagyszerű új szereplők is felbukkannak, köztük az Oscar-díjas Brie Larson (Captain Marvel, Room), aki Tesst, az ügynökség egyik szélhámos képviselőjét játssza; Alan Richtson (Reacher, Titans), aki Aimes, az ügynökség új vezetőjének szerepében jelenik meg, és aki sokkal kevésbé rajong Dom csapatáért, mint elődje, Mr. Senki; Daniela Melchior (The Suicide Squad, Guardians of the Galaxy Vol. 3), aki Isabel, egy brazil utcai versenyző szerepében tűnik fel, akit erős szálak kötnek Dom múltjához; valamint a Dom és Mia nagymamáját alakító Oscar-díjas legenda, Rita Moreno.

A Fast X producerei Neal H. Moritz, Vin Diesel, Jeff Kirschenbaum, Samantha Vincent és Justin Lin, az alapkaraktereket Gary Scott Thompson dolgozta ki. A film forgatókönyvét Lin és Dan Mazeau írta. Vezető producerei: Joseph M. Caracciolo, Jr., David Cain, Amanda Lewis, Chris Morgan és Mark Bomback.

A SkyShowtime az előfizetők számára közvetlenül elérhető a SkyShowtime alkalmazáson keresztül Apple iOS, tvOS és Android-eszközökön, Android TV-n, Google Chromecaston, LG és Samsung tévéken, valamint a www.skyshowtime.com/hu honlapon keresztül. A reklámmentes SkyShowtime-előfizetés ára havi 1999 Ft.

