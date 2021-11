Los Angeles-ben elevenedett meg a Squid Game

Hatalmas siker a Netflix koreai sorozata, a Squid Game, ami a platform valaha volt legnagyobb nézettségét generálta. Ennek fényében nem is meglepő, hogy a streaming szolgáltató a létező összes bőrt szeretné lehúzni a produkcióról.

A Nyerd meg az életed egyébként másoknak is nagyon megérte, a Vans például elképesztő, 7800%-os növekedést tapasztalt a fehér slip-on cipőik piacán, miközben a boohooMAN 170%-kal több piros melegítő cuccot ad el.

A Netflix most halloweeni meglepetésként elvitte a játékot Los Angelesbe, ott is a város Koreatown névre hallgató részébe, hogy a legbátrabbak kipróbálhassák magukat a gyerekjátékokban. Természetesen előkerült a törökmézes kihívás és a red light, green light sem maradhatott el.

Red Light! Green Light! As a Halloween surprise, we brought Squid Game to life in LA’s Koreatown as a one-day event for locals to who dared to play pic.twitter.com/fjEe4toPXo

— Netflix (@netflix) October 30, 2021