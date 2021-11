Akkorát megy az Arcane, hogy már készül a második évad

Megkapja folytatását a videójátékból készült sorozat, ami meghódította a világot! Miközben a nézők még az első évad eseményeit élik át, a készítők már gőzerővel dolgoznak az Arcane második évadán.

Az első évad utolsó három részének kiadása után a Riot Games bejelentette, hogy már készül az Arcane S2. Megjelenési dátum egyelőre nincsen, a rajongóknak azonban nagy öröm, hogy Runeterra története a képernyőkön is tovább szövevényesedik.

Az Arcane első évada nagy médiavisszhangot kapott, a témával kevésbé foglalkozó hírportálok is nagy figyelmet fordítottak a sorozatra, ami az elért eredményeit tekintve nem is meglepő, hiszen számos országban a toplisták élére került. A League of Legends világán alapuló animációs sorozat legnagyobb erőssége, hogy nem csak a játék kedvelőinek, de azoknak is kiváló szórakozást jelent, akik nem rendelkeznek előismerettel erről a világról. Természetesen ez abból is ered, hogy a sorozat szereplői olyan eszméket képviselnek, amivel könnyen tud azonosulni a néző, nincsenek felesleges jelenetek, tökéletesen átjön minden érzelem, szemet gyönyörködtető a látványvilág, a csavarok pedig ott ütnek, ahol kell.

Az Arcane első évadának minden része elérhető most már a Netflix kínálatában!