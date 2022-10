Megszületett a megállapodás a Vodafone és az AMCNI közt

Fontos hazai és nemzetközi sportmérkőzéseket és a legkedveltebb ismeretterjesztő és szórakoztató csatornák tartalmait élvezhetik továbbra is zavartalanul a Vodafone Magyarország televíziós előfizetői, mert az AMC Networks International (“AMCNI “) népszerű hazai csatornái a Sport1, Sport2, AMC, Spektrum, Spektrum Home, TV Paprika, Minimax, JimJam, FilmCafe, FilmMania megmarad a szolgáltató televíziós előfizetői kínálatában. A két cég megállapodott a terjesztési szolgáltatás hosszútávú folytatásáról.

Az AMCNI és a Vodafone együttműködése évekre nyúlik vissza. A felek a közelmúltban a terjesztési szolgáltatásokról folytattak tárgyalásokat, hazánkban és a régió érintett országaiban. A régiós Vodafone leányvállalatokkal már megszülettek a megállapodások a folytatásról, s most a Vodafone Magyarország Zrt.-vel is sikerült megegyezni az AMCNI csatornakínálatának további, hosszútávú terjesztéséről. A portfolió hazai érintett csatornái: Sport1, Sport2, AMC, Spektrum, Spektrum Home, TV Paprika, Minimax, JimJam, FilmCafe, FilmMania. Így a Vodafone televíziós szolgáltatását igénybe vevő ügyfelek továbbra is élvezhetik az összes csatorna kedvelt tartalmait.

Sport minden mennyiségben: ősszel 4 Bajnokok Ligája sorozat zajlik, az MLB és az NBA mérkőzései mellett

Az ősz fantasztikus újdonságokat kínál a sportimádóknak: jóformán az összes nagy sorozat elrajtolt, így a Sport TV is jobbnál jobb élő közvetítéseket kínál. A labdarúgó BL, illetve a magyar részvétellel zajló férfi és női kézilabda BL (Veszprém, Szeged, Győr és FTC), valamint a jégkorong BL (Fehérvár) is folyamatosan a képernyőn lesz, ahogyan a Serie A, az Olasz Kupa és a Német Kupa legjobb meccsei, a UFC-gálák, az NBA-mérkőzések és a legnagyobb dartstornák is szerepelnek a kínálatban. Az elitligák mellett kiemelt magyar részvétellel zajlik a kézilabda Európa-liga is, amelyben összesen 7 csapatunk vág neki a hosszúnak remélt menetelésnek.

„A hosszú tárgyalássorozat végén is azt mondhatom, amit az elején: az AMC-vel való folyamatos és szoros együttműködésünk fontos, mert ezen keresztül prémium tartalmak széles választékát kínáljuk ügyfeleinknek. A gazdag sportjogválasztékból hadd emeljem ki a világelithez tartozó négy kézilabdacsapatunk legjobb nemzetközi meccseit. A Veszprém és a Győr visszatérő vendége a Final Fournak, de remélem, az új megállapodásunk időtartama alatt mellettük a Szegedet és a Ferencvárost is meg tudjuk mutatni a négyes döntőben, ahogyan az Európa-ligában is egyre több csapatunk ér oda a végső fázisba”

Lennert Márton, Termékmarketingért és Tartalomért felelős igazgató, Vodafone Magyarország Zrt.

„Az elmúlt években folyamatosan növeltük a hazai befektetéseinket, így a Vodafone előfizetői rendkívül gazdag tartalmakat kapnak a sport, a film, és a szórakoztató jellegű információs csatornáinkon is, ahol kiemelkedő fontosságúak a saját gyártású produkciók. Nagyon örülünk annak, hogy az AMCNI változatosságot biztosító csatornái továbbra is elérhetőek a Vodafone kínálatában.”

– tette hozzá Hajós Balázs, Terjesztési Szolgáltatásokért felelős alelnök, AMCNI.

Itt a Better Call Saul és a Fear the Walking Dead legújabb évada

A filmcsatornák zászlóshajóját, a Fear the Walking Deadet és a számtalan Emmy jelölést kapott Better Call Saul szuperprodukció utolsó évadának epizódjait is élvezhetik a Vodafone ügyfelei.

Őszi főszerepekben a Spektrumon Vadon János és Keresztes Tamás, Spektrum Home-on D. Tóth Kriszta, a TV Paprikán Havas Dóra

A Spektrumon egyedülálló, saját gyártású szuperprodukció rajtolt Vadon Jánossal, míg D. Tóth Kriszta, és Havas Dóra új évadokkal jelentkezik a Spektrum Home-on és a TV Paprikán. Az ősz talán legkalandosabb és leglátványosabb premierje a Várfoglalók Vadon Jánossal, és az Abrakadabra, Keresztes Tamással, amely a bűvészet titkait és történetét mutatja be 6 részes szuperprodukcióban a Spektrumon. A Spektrum Home-on az újdonságok között D. Tóth Kriszta „DTK: Elviszlek magammal”, legfrissebb évada, 14 vadonatúj beszélgetéssel, például Cserhalmi Györggyel, Janicsák Vecával, Fenyő Ivánnal, Csepregi Évával.

A főzés szerelmeseinek kedvez Havas Dóra tudatos konyhájának második évada a TV Paprikán, emellett egy másik, vadonatúj műsorral jelentkezik Dóra „Termelőtől a tányérig” címmel, amelyben innovatív, hazai élelmiszertermelőkhöz látogat el, hogy az ott megismert alapanyagokból és termékekből igazán ínycsiklandó ételeket készítsen.

A gyerek csatornák, a Minimax és JimJam népszerű sorozatai is maradnak a Vodafone hazai kínálatában, mint a Baby Boss, az Én kicsi pónim vagy Thomas a gőzmozdony.