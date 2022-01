Sorozatot készítenek a Fallout történetéből

A The Witcher és a The Last of Us után újabb játékszéria kap tévés adaptációt.

A videójátékok klasszikusan borzalmas filmadaptációit követően felcsillanni látszik a remény, hogy kompetens személyek vezetésével talán mégsem lehetetlen tisztességes mozis és sorozatos feldolgozásokat készíteni az interaktív médiumon már bizonyított szellemi tulajdonokból, jelen esetben a Fallout játékból. A Netflixen már két sikeres évadot a háta mögött tudó The Witcher után az HBO jóvoltából már forgatás alatt áll a The Last of Us tévésorozatos adaptációja, következőre pedig az Amazon Prime Video próbálja majd meglovagolni a hullámokat a Fallouttal. A Deadline értesülései alapján a poszt-apokaliptikus szerepjáték adaptációjáért Geneva Robertson-Dworet (Marvel Kapitány) és Graham Wagner (Szilícium-völgy) felelnek majd. Producerből sem lesz hiány, filmes oldalról a Westworld alkotói (Jonathan Nolan és Lisa Joy) működnek majd közre, játékos oldalról pedig a Bethesdánál dolgozó Todd Howard és James Altman őrködnek a projekt felett. HA MINDEN JÓL MEGY, AKKOR A FALLOUT FELDOLGOZÁSÁNAK FORGATÁSA MÉG IDÉN ELKEZDŐDHET, AZ ELSŐ RÉSZT JONATHAN NOLAN RENDEZHETI.

Forrás: ORIGO