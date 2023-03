A folyamatosan változó ügyféligényekhez alkalmazkodó új TV csomaggal bővül március 15-től a Vodafone Magyarország kínálata.

A TV HD Extra HBO Pak csomag bevezetésével a szolgáltató a hazai piacon egyedülálló módon második streaming-specifikus csomagját vezeti be a Filmbox Pro alapú csomagja mellé, ezáltal is bővítve az előfizetők által választható televíziós csomagkínálatot. A megújult otthoni portfólió egyes csomagjaival a TV2 Play Prémium tartalmak is elérhetővé válnak a mobil applikáción és weben keresztül. A streaming szolgáltatások és választható TV extrák mellett a szolgáltató továbbra is kiemelt figyelmet fordít a csomagokban elérhető HD csatornáinak bővítésére.

A Vodafone Magyarország évek óta nagy hangsúlyt fektet az ügyféligények feltérképezésére, és szolgáltatás-portfólióját folyamatosan ezeknek a szempontoknak megfelelően alakítja. Ennek eredményeként március 15-től a Vodafone TV csomagjai megújulnak: a TV HD Basic mostantól TV HD Alap, a TV HD Plus mostantól TV HD Családi, míg a TV HD Max+ Filmbox Pro pedig mostantól TV HD Extra Filmbox Pro néven érhető el. A szolgáltató által újonnan bevezetett TV HD Extra HBO Pak-ra előfizetők ennek köszönhetően a lineáris televíziós csatornák mellett az HBO Pak csatornáihoz (HBO, HBO 2, HBO 3). illetve az HBO Max szolgáltatásához is hozzáférhetnek. A TV csomagok magukba foglalják a Vodafone TV médiabox készüléket is, amellyel olyan interaktív funkciók is elérhetőek, mint pl. a műsorvisszajátszás, felvételrögzítés, személyes ajánló és gyereksarok. A hagyományos TV szolgáltatások ezen kívül olyan további streaming szolgáltatásokkal és TV extrákkal is kiegészíthetőek, mint például a Net4, RTL+ Active, illetve a DaVinci Kids.

Újdonságként az előfizetők díjmentesen hozzáférhetnek a TV2 Play Prémium tartalmakhoz a mobil applikáción és weben keresztül elérhető TV2 Play Prémium segítségével, amennyiben TV HD Családi vagy TV HD Extra díjcsomagok valamelyikére fizetnek elő. Ezenfelül azon meglévő előfizetőknek is elérhetővé válnak a tartalmak a TV2 Play Prémiumon keresztül, akik még TV HD Plus, TV HD Max vagy TV Prémium csomaggal rendelkeznek. A szolgáltató 2023. március 16-tól az ügyfelek részére folyamatosan emailben juttatja el az alkalmazás használatához szükséges kódot.

A megújult portfólióba foglalt szolgáltatások csomagajánlatként vezetékes internettel együtt kedvezményesen rendelhetők – sőt, egyes TV csomagok a Vodafone kiegészítő szolgáltatásaival is összevonhatók. Ilyen lehet az Internet Pro wifipótló mobilinternet kiegészítő szolgáltatás, amely egy SIM-alapú hotspot eszköz segítségével akár áramkimaradás esetén is stabil internetelérést biztosít, vagy a Vodafone Super WiFi jelerősítő szolgáltatás, amely a lakás rosszul lefedett pontjain növeli a WiFi jelerősségét, ezáltal csökkentve a leárnyékolt helyeket. A megújult TV csomagok mellé elérhető továbbá a Vodafone gigabit sebességű internet szolgáltatása is, amely akár 10+ eszközön is képes biztosítani a gyors és kimagasló minőségű streaming élményt.

Azon előfizetőknek, akik otthoni vezetékes szolgáltatásuk mellett mobil szolgáltatással is rendelkeznek, a szolgáltató Vodafone ONE ajánlat keretében további különleges kedvezményeket és előnyöket is kínál.

További információ a Vodafone vezetékes szolgáltatásairól itt, a Vodafone ONE ajánlatról pedig itt érhető el.

