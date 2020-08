Nyolc ország személyesen, hat ország online vesz részt a Közép-Európai Informatikai Diákolimpián

Idén koronavírus-helyzet nyomán hibrid üzemmódban zajlik majd a Közép-Európai Informatikai Diákolimpia (CEOI) Nagykanizsán: nyolc ország diákjai személyesen, további hat csapat pedig az interneten keresztül kapcsolódik be az augusztus 23. és 29. között zajló programozás versenybe. A CEOI nemzetközi szinten is nagyon rangos megmérettetésnek számít: az ezen jó eredményt elérő diákok általában a további nemzetközi versenyeken is kiemelkedő eredményt érnek el.

Az idei CEOI a Neumann Társaság, az ELTE Informatikai Karának, illetve Nagykanizsa városának rendezésében, az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával zajlik, összesen tizenhárom ország részvételével.

A magyar mellett a cseh, szlovák, holland, német, lengyel és svájci csapatok személyesen vesznek részt a nagykanizsai diákolimpián, míg a járványhelyzet miatt az osztrák, olasz, szlovén, horvát, litván és román csapatok az interneten keresztül kapcsolódnak be a Batthyány Lajos Gimnáziumban zajló versenybe.

A CEOI régiónk legfontosabb informatikai tanulmányi versenye, amelyet 1994 óta rendeznek meg azzal a céllal, hogy fokozza a diákok érdeklődését az informatika és infokommunikációs technológiák iránt. Minden résztvevő ország négyfős, 20 évesnél fiatalabb, kimagasló programozási ismeretekkel rendelkező középiskolás diákokból álló válogatott csapatot indíthat – rendezőként Magyarország idén két csapat indítására is jogosult.

Köszönhetően annak, hogy a közép-európai régió országai mindig rendkívül jól felkészült csapatokat indítanak, a CEOI egy nemzetközi szinten is rangos versenynek számít, ahol kimondottan erős csapatok mérik össze tudásukat. Annak érdekében, hogy az indulók mellett a világ más országaiban élő diákok is összemérhessék tudásukat a versenyzőkkel, a www.codeforces.com oldalon augusztus 26-án (szerdán) és 28-án (pénteken) az érdeklődő diákok is megoldhatják az idei feladatokat.

Magyarországot a CEOI-n nyolc diák képviseli az idén

Horcsin Bálint , a budapesti Németh László Gimnázium 11-edikes diákja

Varga Péter, az Óbudai Árpád Gimnázium 11-edikes diákja

Németh Márton Tamás , a nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnázium 9-edikes diákja

Bukva Dávid Bertalan , a Budapesti Fazekas Mihály Gimnázium 11-edikes diákja

Székely Milán , a Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium 9-edikes diákja

Tóth Gellért , az Óbudai Árpád Gimnázium 11-edikes diákja

Szente Péter , a nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnázium 12-edikes diákja

Szabó Kornél György, a Budapesti Fazekas Mihály Gimnázium 11-edikes diákja

A Közép-Európai Informatikai Diákolimpia az IOI, vagyis az UNESCO által is támogatott Nemzetközi Informatikai Diákolimpia előversenyének tekinthető, a CEOI-n való részvétel fontos mérföldkövet jelent a világméretű versenyre való felkészülésben.

Magyarország a CEOI egyik alapító tagja és többször adott már otthont a versenynek: 1995-ben Szegeden, 2001-ben Zalaegerszegen, 2005-ben Sárospatakon, 2012-ben pedig Tatán mérték össze tudásukat a régió országainak kimagasló versenyprogramozási ismeretekkel bíró középiskolásai. A magyar diákok hagyományosan jól szerepelnek a CEOI-n: az elmúlt huszonöt évben összesen ötvenhat érmet gyűjtöttek. A tavalyi versenyről diákjaink egy arany és három bronzéremmel térhettek haza. A verseny történetében 2019-ben szerzett először magyar diák abszolút első helyet: ő volt a legjobb az aranyérmesek között is.