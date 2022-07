Kalandra fel! Európa legszebb motoros panorámaútjai rád várnak

Tombol a nyár és a motoros szezon! Ha eleged van a forróságból és inkább a hűvösebb hegyi levegőre vágysz, akkor pattanj nyeregbe és élvezd a frissítő kalandokat Európa magashegyi szerpentinútjain.

A Mio™ három csodás panorámautat ajánl most neked – bármelyiket is választod, jól döntesz! A gyönyörű útvonalat pedig rögzítsd a Mio™ motoros kameráinak egyikével, amelynek felvételei szükség esetén bizonyítékul is szolgálhatnak.

Großglockner: 36 hajtűkanyar és motorkiállítás a csúcson

Virágos rétekkel, illatos erdőkkel, meredek sziklákkal tűzdelt csodás táj tárul elénk, miközben Ausztria legmagasabb csúcsánál, a 3798 méter magas Großglocknernél haladó panorámaúton vezetünk. A Hohe Tauern Nemzeti Park szívében épült túraútvonal Heiligenblutból indul, majd 48 kilométer és 36 éles kanyar után Fusch településén ér véget. Bárhol is állsz meg útközben, mindenhol gyönyörű kilátás fogad. A Ferenc József császárról elnevezett magaslatról mesés panoráma nyílik a Keleti-Alpok leghosszabb gleccsere, a Pasterze irányába. Külön érdekesség, hogy itt található a világ legmagasabban fekvő autó- és motorkiállítása, amit semmiképp se hagyj ki, ha már eddig elmotoroztál. Innen tovább indulva jutsz el a panorámaút legmagasabb pontjához, az Edelweißspitze hegycsúcshoz (2751 méter), hogy aztán már csak lefelé gurulva gyönyörködj az alpesi tájban.

Ha esetleg elhúzódna a napod, és itt érne a naplemente, akkor se ess kétségbe! A Mio MiVue™ M760D motoros menetrögzítő kamera a Sony STARVIS CMOS érzékelőnek köszönhetően elöl és hátul is kiváló képminőségben rögzíti az eseményeket, az F1.6-os rekesznyílás pedig abban segít, hogy az éjszakai felvételeid is tiszták és élesek legyenek. Ráadásul esőben szintén hű társad lesz a kamera, amely teljesen vízálló, valamint -10 és +60 Celsius-fok között is tökéletesen működik. A beépített WIFI és a MiVue™ Pro alkalmazás segítségével pedig akár már a panorámaúton egy pihenő során letöltheted a videókat, amiket megoszthatsz másokkal, sőt élő közvetítést is indíthatsz az otthon maradt motoros barátoknak.

Stelvio-hágó: igazi Dolce Vita az olasz panorámaúton

Az olasz hágó 75 éles kanyarral várja azokat a kalandvágyó motorosokat, akik ezt a közel kétszáz éves túraútvonalat választják. A Tirolt Lombardiával összekötő ötven kilométer hosszú hegyi szerpentin a Ponte di Selvio nevű hídtól indul, és több hangulatos településen átvezetve kezdetben viszonylag enyhén kanyarog, hogy aztán „bekeményítsen”, és megdobja az adrenalinszintedet, amíg el nem éred a 2757 méteres csúcsot. Eközben ráadásul olykor 10%-nál is nagyobb mértékben emelkedő szakaszt kell leküzdened. De megéri folyamatosan nyomni a gázt, hiszen gyönyörű látványban lesz részed, hihetetlenül csodás tájakon vezet majd az utad. A motorosok és autósok mellett gyakran biciklisek is meghódítják a Stelviót, amely egyébként a Giro d’Italia kerékpárverseny egyik leglátványosabb etapja. Ha esetleg elektromos biciklivel vágnál neki a kalandnak, akkor van egy jó hírünk! A Mio MiVue™ M700 kamera ugyanis nemcsak motoron, hanem robogón és elektromos kerékpáron is használható. A készülék a 2K 1440p felbontásnak, valamint a Mio™ NightVision technológiának köszönhetően kiváló minőségű és részletes felvételeket készít nem megfelelő fény- és időjárási körülmények között is. A 60 képkocka/másodperc sebességű felvétel lehetővé teszi, hogy még nagyon dinamikus vezetés közben is tiszta képet kapj, a 140 fokos látószögű kamera pedig az út szélének egy részét is rögzíti. A kamera a motorkerékpár akkumulátorához csatlakoztatható, de akár powerbankről is tölthető.

Transalpina: tükörsima aszfalt a motorozás szerelmeseinek

Az autósok és motorosok által kedvelt Transzfogarasi panorámaút kevésbé ismert, és éppen emiatt kevésbé zsúfolt „testvére” a Transalpina, amely Erdély és Havasföld között kanyarog. A 148 kilométer hosszú útvonal Románia legmagasabban fekvő közútja, amely a Déli-Kárpátokban a Párin-hegységen keresztül vezet, miközben kis településeket, erdőket, hidakat, tavakat érint. A Sebes-folyó mesterséges víztározója, az Oasa-tó remek pihenő pont lehet, káprázatos itt a környék. Ha nem sietsz, és nem akarod megállás nélkül letolni a teljes Transalpinát – amit kb. 3 óra alatt lehet teljesíteni – akkor a vízparton hosszabban is megpihenhetsz. Innen aztán tovább indulva változik a táj, kevesebb lesz a fa, és több a kanyar, meredek hegyoldalak között fogsz haladni. Az út olykor kétezer méteres magasságban kanyarog, ahonnan elképesztő a panoráma. Az aszfalt azonban végig tükörsima és hibátlan, az 1939-ben épült útvonal teljes felújítását közel tíz évvel ezelőtt fejezték be.

Egy ilyen utazást minden szögből érdemes rögzíteni, ezért vidd magaddal a Mio MiVue™ M40 hátsókamerádat is, mellyel az M700-as modellt tudod kiegészíteni. A kis méretű, 52 grammos készülék könnyen elfér a motoron, a 3M kétoldalas ragasztószalaggal egy mozdulattal rögzítheted. A hátsó kamera Full HD és 1080p minőségben rögzíti a felvételeket 30 képkocka/másodperc sebesség mellett, a Sony STRAVIS érzékelőnek és a 130 fokos látószögű, F1.6 rekesznyílású lencsének köszönhetően pedig rossz fényviszonyok mellett is megfelelő minőségű képeket készít. Mindehhez jön a Mio™ NightVision technológia, ami gyenge látási körülmények mellett is lehetővé teszi, hogy a mögötted zajló történésekről éles és tiszta felvételek rögzüljenek.