Samsung Life Unstoppable konferencia – az innováció új korszaka

A Samsung egy különleges virtuális megoldással jelentette be legújabb fejlesztéseit a mobiltechnológia, a viselhető okoseszközök, a TV- és audiomegoldások és az intelligens háztartási berendezések terén.

A Life Unstoppable, az Élet Megállíthatatlan eseményen a vállalat bemutatta, miként változtathatják meg a csatlakoztatott eszközök a felhasználók életmódját.

A Life Unstoppable virtuális világa egészen újfajta technológiai megoldásokat hoz el az új készülékek és a bemutató módját illetően egyaránt. A különleges virtuális térben szórakoztató élmények segítségével keltek életre a Samsung felhasználóközpontú fejlesztései.

Ebben az évben a felhasználók technológiához fűződő viszonya még inkább központi szerepet játszott az életükben és meghatározta a külvilággal való kapcsolatukat is. A Samsung újdonságai nem ismernek korlátokat, így olyan, egymáshoz könnyedén csatlakoztatható termékekkel és okos funkciók egész sorával teszik egyszerűbbé a mindennapokat, amelyek az élet, a munka és a szórakozás szinte minden területén új élményeket kínálnak.

A Samsung a konferencián készülékek egész sorát mutatta be.

A vállalt bejelentette legújabb Lifestyle termékét, a The Premiere okos projektort, amely új szintre emeli az otthoni szórakozást

okos projektort, amely új szintre emeli az otthoni szórakozást Az Odyssey G55 monitorral a Samsung tovább erősíti gaming eszköztárát

monitorral a Samsung tovább erősíti gaming eszköztárát Bemutatkoztak a Galaxy család legújabb tagjai, itt a Tab A7 , a Galaxy Fit2 , a A42 5G és a Galaxy Z Fold2

, a , a és a A Vezeték Nélküli Tripla Töltőpad segítségével a felhasználók lépést tarthatnak a folyamatos energiaigénnyel

segítségével a felhasználók lépést tarthatnak a folyamatos energiaigénnyel SpaceMax™ technológiával érkezik a RB7300T Classic Hűtőszekrény és Európában is elérhetővé válik a személyre szabható Bespoke sorozat

és Európában is elérhetővé válik a személyre szabható A WW9800T Mosógép és a DV8000T Szárítógép számos okos funkcióval és könnyű csatlakoztathatósággal érkezik

„Ebben az évben teljesen újra kellett értékelnünk a technológiával való kapcsolatunkat, amelyre senki sem számított – mondta el Benjamin Braun, a Samsung európai marketing vezetője. – A Samsungnál nem csak felkészülünk az ilyen változásokra, hanem jövőbiztos megoldásainkkal egy lépéssel előttük járunk. Forradalmi technológiáinkat folyamatosan fejlesztjük, ennek eredményét pedig nem is mutathatnánk be megfelelőbb környezetben, mint ez az egyedülálló virtuális kiállítótér. Az újfajta bemutató és az innovatív eszközök előrevetítik a jövőt alakító termék- és megoldásportfóliónkat, amellyel az Élet Megállíthatatlan lesz.”

Az otthoni szórakozás új korszaka

Az utóbbi időben a felhasználók több időt töltenek otthon és a televíziók a háztartások valódi központjai lettek. A készülékekkel nyomon követhetők a világ történései és a legjobb filmekkel és műsorokkal biztosítanak nyugodt pihenést. A tévés élmények minden eddiginél fontosabb szerepet töltenek be a felhasználók életében.

A Samsung a Life Unstoppable eseményén bemutatta legújabb okos projektorát, a The Premiere-t, amely különleges házimozi élményt kínál. A projektor 120- és 130 col átlójú kép kivetítésére képes. A megoldással a felhasználók helyet takaríthatnak meg az otthonukban. Az egyszerű és letisztult kialakításnak köszönhetően az eszköz tökéletesen belesimul a környezetébe, az erőteljes beépített mélynyomóval, az Acoustic Beam térhangzással és a csúcstechnológiás hármas lézerrel pedig kiemelkedő 4K képminőségre és lenyűgöző hangzásra képes. A Premiere LSP9T a Samsung első HDR10+ tanúsítvánnyal rendelkező projektora, amely kiváló színhűségre és kontrasztra képes, így részletesebb képet biztosít a sötét és világos jelenetek közötti átmenetekben is. A The Premiere Magyarországon várhatóan az ősz folyamán lesz elérhető.

A Samsung a jelentősen megnövekedett keresletet és a tartalomfogyasztási szokások változását figyelembe véve továbbra is jelentős befektetésekkel fejleszti tovább 8K technológiáját, amely egyedülálló helyzetbe hozta a vállalatot. A Q950T csúcsmodell minden korábbi modellnél keskenyebb televízió. A készülék kialakítását a 99 százalékos kijelző-test arány és a mindössze 15 mm-es oldalsó profil teszi különlegessé. A lenyűgöző QLED képminőség mellett a Samsung a hangminőséget is tökéletesítette legújabb hangprojektoraival. A HW-Q950T és a HW-Q900T a Q-Symphony funkcióval könnyedén kapcsolódnak a QLED TV készülékekhez és kiemelkedő otthoni szórakozást tesznek lehetővé.

Magával ragadó játékélmény

A gaming iparág folyamatosan fejlődik és mára már jóval több mint egy egyszerű FPS vagy akció-RPG. A játékokon keresztül a felhasználók kapcsolatokat építhetnek és új, közös élményeket szerezhetnek. Idén a játékvilágban volt már példa divatbemutatóra, fesztiválkoncertre és itt valósult meg a Samsung Life Unstoppable eseménye is.

A Samsung célja, hogy lehető a legteljesebb játékélményt biztosítsa, akár mobilgaming formájában egy Galaxy eszközön, mint például a Note20, akár otthon, QLED TV-ken és Odyssey monitorokon. Az Odyssey széria csúcsát jelentő G9 és G7 modellek a Samsung első 1000 mm-es ívű ívelt monitorjai, amelyek 1 ms válaszidővel és 240 Hz frissítési rátával kölcsönzik a felhasználóknak a játékok hősi szerepét. A HDR10+ QLED képernyők élethű színekkel és kontraszttal keltik életre a játékteret. A meglévő Odyssey eszközökhöz most az új G5 monitor is csatlakozik, amely Magyarországon a negyedik negyedévben lesz elérhető. A G5-ben megtalálhatók a Samsungra jellemző innovatív technológiák és olyan különleges megoldások, mint a Villogásmentes mód, amely kíméli a szemeket, így a gamerek hosszabb ideig képesek a legjobb teljesítményüket nyújtani.

Mobilinnováció, amely a Samsung merész újításainak hagyományára épül

A felhasználók minden eddiginél nagyobb mértékben támaszkodnak a mobileszközökre. Az okoseszközök segítik a kapcsolattartást, az iskolai és munkahelyi feladatok kézben tartását és a jól megérdemelt pihenés közben is a felhasználók mellett állnak. A csatlakoztatott élmények jelentik a Samsung Galaxy Ökoszisztémájának kulcsát is, amelyben a készülékek tökéletesen együttműködve segítik a felhasználókat, hogy a legtöbbet hozhassák ki minden pillanatból.

A kompakt szórakoztató készülékek szerepe felértékelődhet egy olyan időszakban, amikor a felhasználók egyetlen teret használnak munkavégzésre és kikapcsolódásra egyaránt. A Samsung táblagép-portfóliójának legújabb tagja, a Galaxy Tab A7 nagyszerű megoldást kínál erre a helyzetre. A 10,4 colos, szimmetrikus, prémium fémbevonatú keretben elhelyezett képernyő elegáns megjelenést biztosít a készüléknek. A 80 százalékos kijelző-test aránynak, a négy Dolby Atmos hangszórónak és a hosszú élettartamú akkumulátornak köszönhetően a Tab A7 lenyűgöző képi- és hangélményeket biztosít akár otthontól távol is. A táblagép megfelelő választás a gyermekek számára is, hiszen megtalálható rajta az új, oktatási- és szórakoztató tartalmakat kínáló Samsung Kids alkalmazás is.

Ebben az évben a felhasználók lakása gyakran otthoni konditeremként is funkcionál, valamint az aktivitásmérő viselhető eszközök iránt is megnőtt a kereslet[1], amelyekkel a felhasználók az egészséges életmód fenntartását segíthetik. Erre a trendre ad választ a Samsung legújabb viselhető okoseszköze, a Galaxy Fit2. A Galaxy Fit2 a tökéletes edzőpartner, letisztult és könnyű kialakítással, hosszú élettartamú akkumulátorral és fejlett követési funkciókkal.

A Galaxy Fit2 automatikusan felismer és nyomon követ akár öt különböző aktivitást, és olyan statisztikákat állít össze, mint az elégetett kalóriák mennyisége, a pulzusszám alakulása vagy a megtett távolság. Az eszköz figyelemmel kíséri az alvást is, erről napi elemzést és egyedülálló Alvási pontszámot készít. A készülék kialakítása segít csökkenteni az izzadást, a 3D üveg kijelző pedig több mint 70 különböző számlappal használható, így a felhasználók a stílusuknak megfelelően cserélhetik azt. A Fit2 akár 15, vagy a megfelelő energiatakarékos beállításokkal 21 napig is bírja anélkül, hogy újra kellene tölteni[2], így a kitűzött célok maradhatnak fókuszban, és nem jelenthet problémát az akkumulátor korai lemerülése.

A Galaxy 5G átalakította a csatlakoztatott felhasználói élményt. A vállalat 5G-képes eszközök széles választékát és teljeskörű támogatást kínál, így a piacon egyedülálló helyzetben mutathatja meg legújabb fejlesztéseivel az 5G technológiában rejlő valódi potenciált. A vállalat bejelentette, hogy a Galaxy A sorozathoz még ebben az évben egy új 5G okostelefon csatlakozik, ez a Galaxy A42 5G. Az új eszköz az A szériától megszokott magas minőséget képviseli egyedi kialakításával és Quad Kamerájával. Az A42 5G 6,6 colos Super AMOLED kijelzővel érkezik, és azonnali, szupergyors 5G letöltést és streamelést tesz lehetővé. Az új eszköz tartja a lépést felhasználókkal és segít megragadni a pillanatot.

A Samsung 2019-ben egy új, kihajtható okostelefonnal mutatott új irányt az iparágnak. A vállalat továbbra is úttörő szerepet tölt be az innovatív kihajtó csúcskészülékek kategóriájában, a kihajtható Galaxy Z portfólió következő generációját képviselő Galaxy Z Fold2-vel pedig kijelöli a jövőbe vezető utat.

A már előrendelhető okostelefon a legújabb csúcskészülék a kihajtható eszközök kategóriájában, amely a Samsung innovatív örökségére épít. A Z Fold2 egyedülálló kialakítással és kivételes hardveres megoldásokkal érkezik. A Misztikus Fekete és Misztikus Bronz árnyalatokban elérhető készülék a páratlan zsanértechnológiának köszönhetően könnyedén alakítható át egy 6,2 colos teljes képernyős okostelefonból egy lenyűgöző, 7,6 colos tabletté.

A felhasználóknak talán sosem volt ilyen mértékben szükségük arra, hogy technológiai eszközeik folyamatosan rendelkezésre álljanak, a Samsung ezért alkotta meg a töltőállomást, amely egyszerre több eszközt képes energiával ellátni. A Vezeték Nélküli Tripla Töltőpad egy teljesen új vezeték nélküli töltési megoldás, amelyet úgy terveztek, hogy egyszerre töltse fel a kompatibilis eszközöket, így kényelmes és hatékony kiegészítő lehet a legtöbb háztartásban.

A fogyasztók életmódjának megfelelő és a fenntartható életvitelt támogató háztartási gépek

A Samsung a Bespoke hűtőszekrénnyel bővíti sokoldalú háztartási gépeinek kínálatát. Az idén októberben Európában is megjelenő moduláris hűtő a könnyen cserélhető színekkel és anyagokkal számos módon testreszabható. A Bespoke hűtőkkel a lehetséges konfigurációk száma közel végtelen, így kínálnak teljes rugalmasságot a fogyasztók számára, hogy az életük bármely szakaszában a konyhájukra szabott megoldásokat hozhassanak létre.

A Samsung számára fontos az otthoni élelmiszerpazarlás csökkentése. A legújabb trendek azt mutatják, hogy a fogyasztók kevesebb alkalommal látogatják meg a szupermarketeket, de többet vásárolnak. A Samsung ezért olyan hűtőszekrényeket alkotott, amelyek hosszabb ideig frissen tartják az élelmiszereket. Az RB7300T Classic hűtőszekrény a Samsung egyedülálló SpaceMax™ technológiájának köszönhetően rendkívüli tárolókapacitást kínál. Akár 385 literes tárhelyet és három különböző magassági opciót tesz lehetővé, így lépést tart a hosszabb bevásárlólistákkal is. Energiafogyasztása segíti a felhasználókat egy fenntarthatóbb életmód megőrzésében. A megtakarításra optimalizált Digitális Inverteres Kompresszor automatikusan állítja be a teljesítményét a hűtő tartalmának megfelelően, így akár 50 százalékkal kevesebb energiára van szüksége.

A Samsung az új WW9800T Mosógéppel és DV8000T szárítógéppel nyit új korszakot az intelligens és energiatakarékos mosásban. A mesterséges intelligenciával működő mosógép intuitív MI alapú vezérlőpanellel rendelkezik, amely automatikusan megtanulja a gyakran használt beállításokat. A Samsung EcoBubble™ technológiája tisztító buborékokat képez, levegővel és vízzel keveri a mosószert, így növeli annak hatékonyságát. Az ikonikus QuickDrive™ technológiának köszönhetően az új mosógépek a mosási időt a felére, az energiafelhasználást pedig akár 20 százalékkal csökkentik.

A mesterséges intelligenciára épülő mosógép a Samsung új MI Szárítógépével együtt teljeskörű személyre szabott mosási megoldást alkot. A két berendezés az Automatikus Ciklus Kapcsolaton keresztül kommunikál, így automatikusan beállítják a megfelelő szárítási időt a frissen mosott ruhákhoz. Az új szárító a Samsung eddigi leghatékonyabb, A+++ energiabesorolású Hőszivattyú technológiájával is rendelkezik.

A Life Unstoppable bemutató legfontosabb pillanatai megtekinthetők a https://www.samsung.com/hu/explore/experience/life-unstoppable-2020/ weboldalon.

A Samsung 2020-as termékkínálatáról további információ a www.samsung.com weboldalon érhető el.