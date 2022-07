A Bosch 250 millió eurót ad startupok számára

Az idei év számos globális kihívása ellenére a nemzetközi Bosch csoport úgy döntött, hogy kockázatitőke-befektetőként tovább erősíti meglévő pozíciót a technológiai startupok piacán.

A Robert Bosch Venture Capital (RBVC) 2022-ben egy új, 250 millió euró összegű alapot hozott létre startup-vállalkozások részére.

„A Bosch csoport kockázatitőke-befektetőként olyan startupcégeket támogat világszerte, amelyek technológiájuk révén segítik a gazdaság fejlődését, javítják a társadalom életminőségét, segítenek a természeti erőforrások megőrzésében. A Bosch startup-befektetései azért is hasznosak, mert az egyre összetettebb technológiai feladatokat így közösen gyorsabban és hatékonyabban tudjuk megoldani”

– fogalmazott Stefan Hartung, a Robert Bosch GmbH igazgatóságának elnöke.

Fókuszban az energiahatékonyság és az elektromobilitás

A Bosch élenjáró innovatív vállalatként a fenntartható és hálózatba kapcsolt technológiák húzóereje kíván lenni. A Bosch csoport nemrég több milliárd eurónyi befektetést jelentett be a klímasemleges technológiák, többek között a hidrogénalapú gazdaság és a vállalatok digitális átállása kapcsán. Ezzel összhangban, az RBVC startup-befektetéseinek fókuszában is olyan területek állnak, mint az energiahatékonyság és az elektromobilitás.

Terjeszkedés világszinten: startup-befektetések Amerikától Ázsiáig

Az RBVC Európa egyik legnagyobb vállalati befektetőjeként a technológiai startupokra szakosodott. Portfóliójába jelenleg több mint 50 cég tartozik döntően a mesterséges intelligencia (AI), a tárgyak internete (IoT), a félvezetők és a kvantum-számítástechnika területéről. Az RBVC saját helyi kirendeltségekkel és kapcsolattartókkal rendelkezik a startupvilág szereplőit segítve olyan technológiai központokban, mint Kína, Németország, Izrael és az Amerikai Egyesült Államok.

„Globális befektetőként részesei vagyunk a startupszcénának, folyamatosan keressük azokat a diszruptív technológiákat, amelyek teljes piacokat forradalmasíthatnak. Az új irodanyitással az Egyesült Államokban még jobban figyelemmel tudjuk kísérni a technológiai startupokat”

– mondta dr. Ingo Ramesohl, a Robert Bosch Venture Capital ügyvezető igazgatója.

Open Bosch: szoros együttműködés a startupok és a Bosch csoport között

Az RBVC befektetési szakemberei évente több mint 2000 startupot vesznek górcső alá, ebből hozzávetőlegesen száz kerül fel a szűkebb listára, és évente hat–tíz, gondosan kiválasztott cégbe fektetnek be ténylegesen. Az RBVC akár 25 millió eurót is invesztál egy-egy új startupba, miközben a Bosch csoport saját technológiai tudásával és kapcsolatrendszerével operatív módon is támogatja őket.

„Az RBVC – az Open Bosch programnak köszönhetően – nyitott innovációs kultúrával már a korai fázisban kapcsolatot hoz létre a startupok és a Bosch operatív üzleti egységei között. Mindezeken túl a startupoknak lehetőségük nyílik arra, hogy a Bosch beszállítóivá, ügyfeleivé vagy technológiai partnereivé váljanak. Másik oldalról a Bosch az együttműködések révén a legfrissebb technológiák ismeretében végzi fejlesztéseit”

– mondta el dr. Ingo Ramesohl, a Robert Bosch Venture Capital ügyvezető igazgatója.

Innovatív válaszok a globális geopolitikai és gazdasági kihívásokra

Az újonnan megnyitott finanszírozási alap segítheti az RBVC-t abban is, hogy technológiai válaszokat adjon a globális geopolitikai és gazdasági kihívásokra.

„A kétévnyi koronavírus-járvány és a nemzetközi konfliktusok miatt a chiphiány, az ellátási lánc zavarai mindenhol érzékelhetőek. Éppen ezért keressük ezeken a területeken is azokat a technológiai irányokat, amelyek orvosolhatják a felmerülő problémákat”

– emelte ki dr. Ingo Ramesohl, az RBVC vezetője.

Eredményes befektetések, kézzelfogható technológiai és üzleti siker

Más kockázatitőke-befektető szervezetekhez hasonlóan az RBVC céljai között is szerepel, hogy a startupokat akár tőzsdére vigye. Sikeres példa erre a Xometry cég közelmúltbeli nyilvános részvénykibocsátása. A vállalat mesterséges intelligencia által támogatott piactere az egyedi igényekre szabott gyártást támogatja. Szintén eredményes az IonQ nevű vállalkozás, amely az első tőzsdén jegyzett kvantum-számítástechnikával foglalkozó vállalat. A portfólió része 2021 óta a Variantyx is. Ez a cég mesterséges intelligencia segítségével végez génteszteket rákkutatásokhoz, és többek között a stuttgarti Robert Bosch Kórházzal is együttműködik. Az elektromobilitásra való átállást elősegítendő az RBVC a BASIC Semiconductor startupba is invesztált, amely szilícium-karbid teljesítményelektronikai egységeket gyárt. A Motive (korábban Keep Trucking) pedig egy, az Amerikai Egyesült Államokban flottamenedzsment-megoldásokat kínáló startup, amely segít a tehergépjárművek üzemeltetési költségeinek és fogyasztásának csökkentésében.

Magyarországon is aktív a Bosch a startupok világában

A Bosch itthon is sokat tesz a startupok és a startup kultúra támogatásáért, mert hisz abban, hogy nagyvállalatként túl kell lépnie az adott kereteken, és egy sokszereplős ökoszisztémát létrehozva startupokkal, egyetemekkel, akadémiai intézetekkel, kis- és középvállalkozásokkal, a kormányzattal együttműködve lehet igazán innovatív. A magyarországi Bosch csoport ezért csatlakozott a Hungarian Startup University Programhoz (HSUP), melynek célja a hazai egyetemisták megismertetése az innováció világával, a modern vállalkozói ismeretekkel és különösen a startupok működésével – egy új, közös oktatási platformon keresztül. A Bosch az általa javasolt vagy támogatásra érdemesnek ítélt, a HSUP Programban szereplő témákhoz mentorokat, ipari szakértői konzultációs lehetőségeket biztosít. A startup-szemlélet elmélyítésében a vállalat saját berkeiben is aktív. A Bosch Budapesti Fejlesztési Központ munkatársai támogatást kapnak ahhoz, hogy belső startupként validálják és valósítsák meg üzleti ötleteiket, mindehhez vállalati környezetben olyan módszereket használva, mint a lean startup vagy a business model innovation. A 2022. szeptember 8-án átadásra kerülő, 90 ezer négyzetméteres autóelektronikai kutató-, fejlesztő- és tesztközpontja, a Bosch Budapest Innovációs Kampusz is fontos helyszíne lesz majd a startupokkal való együttműködésnek.