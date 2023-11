Teljeskörű e-mobilitási megoldások logisztikai cégeknek a Siemenstől

Rohamos ütemben zajlanak az elektromos jármű beszerzések a logisztikai vállalatoknál, ami nem csoda, hiszen egyre nagyobb rajtuk nemcsak a piaci, hanem a szabályozói nyomás is, hogy zöldítsék flottáikat.

A Siemens szakértőjével arról beszélgettünk, számukra milyen szolgáltatásokat tud nyújtani a vállalat a hardveres megoldásoktól (töltőinfrastruktúra), a szoftveres rendszereken át (pl. back-end rendszerek, flottamenedzsment, töltési szolgáltatások), egészen a szerviz- és egyéb kiegészítő szolgáltatásokig.

Már a tervezési fázistól

Lehetőség szerint már a tervezési fázisban, vagy akár még az előtt érdemes a Siemenshez fordulni egy új elektromos jármű (EV) töltő infrastruktúra kiépítésénél, mivel széleskörűek a lehetőségek. Akár a teljes töltési hálózat kialakítását is biztosítjuk logisztikai vállalatok számára – tudjuk meg Négyesi Szilárdtól, a Siemens Zrt. szakértőjétől. – Ehhez kötődve, a töltők mellett, a kínálatunkba tartoznak töltő- és flottamenedzsment szoftverek, amelyekkel például útvonal optimalizációt lehet végezni, figyelembe véve pl. a járművek menet- és pihenő idejét, illetve szezonális szempontokat (pl. külső hőmérséklet, szezonális csúcsidőszakok). Lehetőség van végponti, akár nagy teljesítményű töltési infrastruktúra kialakítására a logisztikai partnerek ügyfeleinél is, amelyek ki- és berakodás közben használhatóak. Elérhetőek lehetnek emellett ún. „Employee charging” töltési megoldások is, így egy cég saját gépjármű-flottájának töltése elszámolható otthontöltési lehetőségek biztosításával a munkavállalók számára.

A gyorstöltés jövője

A potenciális partnerek igényeire szabva többféle töltő elérhető a vállalatnál. A szakértő a váltakozó áramú (AC) töltéshez az épületfelügyeleti rendszerekbe integrálható VersiCharge Gen 3 sorozatot emeli ki, az egyenáramú gyorstöltéshez (DC) pedig a moduláris, könnyen bővíthető SICHARGE D kompakt töltőiket javasolja. Ez utóbbi kapcsán hozzáteszi, hogy hamarosan akár 400 kW teljesítményt is kiszolgálnak, ami már bőven elegendő ahhoz, hogy azon kettő vagy akár több autó is osztozhasson. A SICHARGE UC termékcsaládot pedig kifejezetten e-buszok és e-kamionok töltésére fejlesztették ki, és akár 800 kW teljesítményre képesek.

Itt említeném meg a tárolókat, amelyek technikai szintlépést jelentenek, és egy helyi mikrogrid hálózat alapját adhatják – folytatja a Siemens szakértője. – Ilyen például a SIESTORAGE NEO akkumulátoros energiatároló, ami kisteljesítményű hálózati csatlakozás esetén is lehetővé teszi, hogy nagyteljesítményű EV töltőt telepítsünk. Ennél a megoldásnál a hálózatról először az energiatároló akkumulátorát töltjük fel, ami aztán gyorstöltőként üzemel, és akár több autó is rácsatlakozhat egyszerre. További előnye, hogy képes a napelemes rendszerekből érkező villamos energiát is eltárolni.

Egy-egy ilyen tároló akár 4x92kW teljesítmény leadására is képes, a rendszerrel pedig akár egy jelenleg 2×22 kW teljesítményű AC oszlopot ellátó hálózati kapcsolatról is kiszolgálható a nagyteljesítményű villámtöltés.

Ez az energiatároló most 164 kWh-s modulokban kapható, de egy rendszerbe négy ilyen modul is összefűzhető, így akár 656 kWh-s maximális tárolókapacitás is elérhető. Ebből akár 6 db 100 kW-s villanyautó akkumulátora is feltölthető közvetlenül egymás után (vagy ebből 4 párhuzamosan), megállás nélkül. Persze, egy 100 kW-s akkupakkot nagyon ritkán töltenek üres állapotból 100%-ra villámtöltőn. A realisztikusabb, 15-75%-os töltési tartománnyal számolva akár 10-11 autó feltöltésére is elegendő lehet az akkumulátoraiban tárolt energia. Ennél nagyobb kihasználtság esetén már valószínűleg megéri az adott helyszínre kiépíteni a megfelelő hálózati kapcsolatot is – magyarázza.

Távdiagnosztika

A Siemens nem engedi el ügyfelei kezét az infrastruktúra kiépítése után sem: nemrég távdiagnosztikával és expresszellátási szolgáltatással egészítette ki, és tette még hatékonyabbá az e-mobilitási szervizportfolióját. Ennek köszönhetően az országszerte használt és a jövőben üzembe álló, töltőik távolról, közvetlenül is diagnosztizálhatóak, a back-end felügyeleti rendszereket kiegészítve. Így, ha szükséges, a digitálisan beérkező információk alapján, a vállalat szakemberei minimális reakcióidő alatt tudnak megoldásokat javasolni, vagy akár azokat távolról végrehajtani. Ezzel gyakorlatilag folyamatos maradhat a töltési szolgáltatás, akkor is, ha újraindításra, teljesítménykorlátozásra vagy a beállítások módosítására van szükség, és gyorsan azonosítható egy-egy meghibásodott alkatrész is.

Flottamenedzsment

Szoftveres megoldásainkkal is tudunk segíteni az ügyfeleknek – kanyarodik vissza a szakértő a hardveres lehetőségektől a beszélgetés elején említett szolgáltatásokhoz. – Ilyen a Siemens kifejezetten elektromos flottákra kialakított backend rendszere, a DepotFinity, és különböző csomagjai is. Ezzel például menetrendezni lehet a gépjárműveket, és ajánlást készíteni, hogy melyik gépjárművünket milyen szintig kell feltölteni adott időjárási körülmények között, hogy a tervezett napi futását biztosan tudja hozni. Mert lehet, hogy nem minden esetben kell 100 százalékra tölteni egy gépjárművet, hogyha tudjuk, hogy mondjuk csak 150 kilométert fog menni aznap. Ez esetben 60 százalékos töltöttséggel tökéletesen megcsinálja az utat, és utána ugyanúgy vissza fog állni tölteni.

Hálózat-optimalizálás és tűzbiztonság

A teljeskörűséghez az is hozzátartozik, hogy logisztikai partnereink számára is elérhető a Siemens teljes további portfóliója – fejti ki a szakértő. – Gyakran találkozunk azzal, hogy a hálózatban még van ki nem használt kapacitás, ami megfelelő energiaelosztási vagy intelligens kapacitást bővítő eszközökkel kinyerhető. Emellett például tűzbiztonsági megoldásokat is kínálunk a töltési infrastruktúrákhoz, ami az EV akkumulátorok tűzvédelme miatt szintén egyre fontosabb terület a jövőben, különösen a korai észlelésre fókuszálva.

Ez is mutatja, hogy a közlekedés világa továbbra is rohamosan fejlődik, ezért a Siemens elkötelezett amellett, hogy teljes körű megoldást kínáljon ügyfeleinek, hogy segítse őket az e-mobilitásra való sikeres berendezkedésben. – teszi hozzá végül Négyesi Szilárd.

www.siemens.hu

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!