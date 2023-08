10 éves a European Food Network

Tíz év telt el a European Food Network 2013-as megalakulása óta. Az elmúlt évtizedben a hőmérséklet-szabályozott gyűjtőszállítmányozásra specializálódott hálózat sikeresen fejlődött.

A szervezet jelenleg 23 tagból áll, akik rendszeres menetrend szerinti szolgáltatásokat nyújtanak 34 európai ország között.

Sok ember számára az étkezés nemcsak az éhség csillapításáról szól, hanem az élvezetről, az egészségről, a kultúráról, a sokszínűségről és a fenntarthatóságról is. Szeretnek akár helyi, akár nemzetközi recepteket elkészíteni, és természetesnek tartják, hogy az élelmiszer-kereskedők friss termékeket kínálnak számukra mind a saját régiójukból, mind Európából és a világból is.

A termelők és a kereskedők igyekeznek megfelelni a fogyasztók egyre változatosabb táplálkozási trendjeinek. Ez magyarázza, hogy – különösen az élelmiszeriparban – már nemcsak nemzeti szinten gondolkodnak, mint ahogyan azt évtizedekig tették. Például nemzetközi viszonylatban megbízható logisztikai szolgáltatásokat, átfogó, országok közti lefedettséget és egységes szabványokat várnak el, mind a fizikai ellátási láncban, mind az információs rendszerekben. Mindezek célja az, hogy az élelmiszerek Európán belüli szállítása gyorsan, megfelelő rendszerességgel és magas minőségben történjen, illetve a végfelhasználókhoz maximális frissességgel érkezzen meg.

Pontosan ez az elv áll a European Food Network mögött, amely szervezet idén ünnepli tízéves évfordulóját. 2013-ban tizenkét meghatározó élelmiszerlogisztikai szolgáltató, köztük a Dachser is, összefogott és létrehozták a European Food Network hálózat. Céljuk az volt, hogy egyesítsék sikeres családi vállalkozások regionális szakértelmét és erősségeit, valamint beépítsék azokat egy egész Európát lefedő logisztikai hálózatba.

Élő hálózat

Ez a hálózat lehetővé teszi például egy német knédligyártónak, hogy ugyanolyan megbízhatóan szolgálja ki francia ügyfeleit, mint a helyi kereskedőket. Hasonlóképpen, a spanyol specialitások termelői osztrák partnereiknek ugyanolyan magas minőségű termékeket tudnak szállítani, mint lengyel kereskedőik számára. A European Food Network jelentős hatékonyságnövekedést is eredményez. A hálózat a Dachser rendszerét, a vivengo termékcsaládot használja a hőmérséklet-szabályozott gyűjtőszállításokhoz. A logisztikai szolgáltatók rögzített tranzitidővel veszik át az export szállítmányokat ügyfeleiktől, továbbítják azokat a hálózat többi tagjához, és ezzel egyidejűleg saját régiójukban szétosztják az export szállítmányokat a kiskereskedelmi cégek, éttermek, nagykereskedők és feldolgozóipar számára. A szolgáltatást igénybe vevő termékkínálat széles és változatos. Húskészítmények, tejtermékek, borok és szeszes italok, pékáruk és édességek, kényelmi termékek, különleges élelmiszerek, és élelmiszer-csomagolóanyagok is megtalálhatók.

Tíz év alatt a European Food Network folyamatosan bővült és fejlődött. A jelenleg 23 taggal rendelkező hálózat 34 ország piacait köti össze. Fontos mérföldkő volt 2016-ban az európai élelmiszerközpont megalakulása a Frankfurt közelében található Dachser Erlensee-ben. A Rajna-Majna régióban elfoglalt központi elhelyezkedése és a hétfőtől szombatig tartó műszakok miatt a Dachser Erlensee telephely jelentős csomópont az európai élelmiszerek szállításában. A rendszerbe történő bekapcsolódásával lehetővé vált a tranzitidők optimalizálása, így figyelemre méltó, átlagban egy napos időmegtakarítás érehető el, ami friss termékek esetében különleges jelentőséggel bír. Emellett a Dachser Food Logistics a hétvégi szolgáltatás részeként szombatonként is begyűjti az árut az ügyfelektől. Az árukat aztán a következő munkanapon szállítják, amely szintén a tranzitidők optimalizálásának egy módja.

A fizikai hálózaton túl a logisztikai szolgáltatók technikai tudása, valamint a speciálisan képzett sofőrök mellett a hálózat ereje az egységes szabványokban és a hálózatba kapcsolt IT rendszerekben rejlik. Mindezek alapján a hálózat területileg illetékes tagja zökkenőmentesen átveheti az export szállítmányokat rendelésként, függetlenül attól, hogy azokat Lisszabonba, Katowicébe vagy Edinburghba címezték-e. A hőmérséklet-szabályozott élelmiszer-szállításokat átfogó minőségbiztosítási rendszer támogatja, amelynek teljesítéséhez elengedhetetlen a képzett személyzet, az IT-vezérelt folyamatok és az Európában rendelkezésre álló több mint 200 élelmiszertárolásra engedélyezett raktár.

34 országban az úton

A 2,31 millió négyzetméternyi élelmiszerraktárnak és a mintegy 12 000 hűtött járműnek köszönhetően a 23 hálózati tag saját ügyfeleinek rendszeres, rögzített tranzitidővel rendelkező menetrend szerinti szolgáltatást nyújthat 34 európai ország között. Évente több mint félmillió élelmiszer-szállítmány fut végig a hálózaton, amelyek rendkívül költséghatékonyan jutnak el a kiskereskedelmi cégekhez, éttermekbe, nagykereskedőkhöz és az élelmiszeripari feldolgozókhoz.

„Együtt erősebbek vagyunk!” Ez a hálózatépítési elv még inkább érvényes a kihívást jelentő időkben. Vegyük például a Brexitet, amikor Európa kereskedelmi kapcsolatai az Egyesült Királysággal új szabályozások alá kerültek. Nem is beszélve a pandémiáról, amikor megszakadt ellátási láncok, lezárások és ideiglenes határátlépési korlátozások is nyomást gyakoroltak az európai élelmiszer-logisztikára. A European Food Network ezekben a nehéz időkben is képes volt minőségi szolgáltatást nyújtani az élelmiszer-szállításban.

Alfred Miller, a Dachser Food Logistics ügyvezető igazgatója és a European Food Network társalapítója úgy véli, hogy a hálózat nagyon kedvező helyzetben van az évfordulós évben:

„Meggyőződésünk, hogy az élelmiszerexport továbbra is jelentős növekedési lehetőségeket kínál, és hogy a piac – az európai élelmiszertermelők, forgalmazók és kereskedők összessége – magas minőségű és költséghatékony szolgáltatásokat igényel. Ez az a terület, ahol a European Food Network a jelenben és a jövőben is erős és megbízható partnerként dolgozik.”

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!