Hatalmas változás jön a Facebook kapcsán

A Facebook (Meta) vezetője, Mark Zuckerberg az üzleti negyedév végén közepesen jó számokról tájékoztatta a befektetőket, valamint arról, hogy hamarosan teljes pályás letámadást indítanak a mesterséges intelligencia területén.

Mark Zuckerberg már régóta jóval többnek a tartja a Meta nevű óriásvállalatát, mint egyszerű közösségi platform. Az utóbbi években leginkább a metaverzumra koncentrált és égette a pénzt, aminek következtében sorra jöttek a rosszabbnál rosszabb üzleti eredmények.

Ennek kezelésére Zuckerberg több mint húszezer embert bocsátott el és komoly megszorításokat vezetett be a cégnél. Az üzleti negyedév végén most beszámolót tartott a vállalatvezető, amiből kiderül, hogy egyelőre még mindig nem az igazi a helyzet: a Meta 28,6 milliárd dolláros bevétellel zárta az első negyedévet, amihez 5,7 milliárd dollár profit tartozott, ez pedig 24%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban.

Az viszont még ennél is érdekesebb, hogy most beszélt először részletesebben a Meta másik nagy céljáról a továbbra is érthetetlen metaverzumon kívül, ami pedig nem más, mint a mesterséges intelligencia minél szélesebb körű használata.

ZUCKERBERG TERVEI SZERINT A KÖVETKEZŐ HÓNAPOKBAN TÖBB MILLIÁRD FELHASZNÁLÓRA ERŐSZAKOLNÁK RÁ EZT, HISZEN SZINTE MINDEN SZOLGÁLTATÁSUKBA BEÉPÍTENÉK.

A cégvezető elmondása alapján úgy tűnik, hogy a szöveg alapú generatív mesterséges intelligenciát (tehát a ChatGPT helyi megfelelőjét) mindenképpen beépítik majd a Messenger és a WhatsApp csevegőprogramokba, a későbbiekben pedig reklámozáshoz, videózáshoz és képi megjelenítéshez is használják majd.

“Arra számítok, hogy ezek az eszközök értékesek lesznek mindenki számára, így az átlagembereknek és a tartalomkészítőknek is. Például a mesterséges intelligenciára épülő üzleti üzenetkezelés és terméktámogatás iránt nagy lehet az igény, amint megfelelően ki tudjuk alakítani a technológiát. Idővel ezt az egészet bevonjuk majd a metaverzumba is, ahol így könnyebb lesz olyan dolgokat készíteni, mint az avatárok, objektumok, világok”

– mondta Zuckerberg.

A VEZÉRIGAZGATÓ MAGYARÁZATOT IS ADOTT ARRA, HOGY MIÉRT VOLT SZÜKSÉG EGÉSZEN AZ ELMÚLT ÉVEKBEN NAGYÜZEMBEN ÉGETNI A PÉNZT.

Szerinte el voltak maradva a metaverzumhoz és a mesterséges intelligenciához szükséges informatikai infrastruktúra kiépítésével. Mostanra azonban beérték magukat, így a következő hónapokban rengeteg új, ezekre épülő szolgáltatást láthatunk majd a cégtől.

A Metának egyébként saját gépi tanulásos nyelvi modellje van, ami az LLaMa névre hallgat, ehhez azonban a nagyközönség egyelőre nem fér hozzá, csak kutatóknak adták még ki.

