Lázadnak a művészek a mesterséges intelligencia ellen

A generatív AI-rendszereket nem csak az ő munkáikon tanítják be, de már olyan funkciókat is kínálnak, amelyek ennek nyomán a stílusukat utánozzák. A művészek azonban semmilyen ellentételezést nem kapnak, sőt lehetőségük sem nagyon van kivonni magukat ez alól.

Az emberi művészekhez hasonlóan a mesterséges intelligenciára épülő képgenerátorok a is tanulnak a már meglévő műalkotásokből, de a hasonlóságok ezzel nagyjából véget is érnek, mivel a modelleket működtető neurális hálózatokat lényegében válogatás nélkül tanítják be az interneten elérhető képek (ArtStation, Deviant Art stb.) millióinak felhasználásával. Az érintett művészektől azonban soha nem kérnek engedélyt, és nem is konzultálnak velük, mielőtt a műveiket egy ilyen adatkészlet részévé teszik, mint ahogy arra is csak igen korlátozott eszközeik vannak, hogy kivonják a munkáikat ezekből a folyamatokból. Az Európai Unió rendelkezései szerint például az kérheti az anyagok eltávolítását, aki azonosítható módon szerepel a képeken, de ezen túl nem igazán vannak lehetőségek a beavatkozásra.

Az elégedetlenséget tovább fokozzák a plágium határán billegő megoldások, mint mondjuk a Stable Diffusion egészen a legutóbbi frissítésig elérhető funkciója, amelyik lehetővé tette a felhasználók számára, hogy közvetlenül leutánozzák egy adott művész stílusát. Utóbbiak természetesen nem kapnak semmilyen elismerést a munkájukért, bár a képgenerátorok népszerűsége lényegében arra épül. A bevételeket eközben a közvetítő szolgáltatások (Lensa stb.) teszik zsebre. A Futourism neemrég már arról írt, hogy az emberi művészek szabályos felkelést indítottak az interneten, tiltakozva a generatív mesterségesintelligencia-alkalmazások ilyen irányú terjesztése ellen.

Úgy tűnik, hogy tényleg elvetették a sulykot

A lap szerint ez különösen az említett ArtStation webhelyen indult be, ami a generátorok egyik alapvető forrása. A felháborodásra eddig nem volt jellemző a szervezettség, de most a művészek és támogatóik egy MI-ellenes logóval jöttek ki, ami egy tiltó táblát formál, magában foglalva az AI (artificial intelligence) betűket. A kezdeményezés katalizálásáról az Ars Technica is beszámolt, kiemelve, hogy a logó villámgyors terjedése a közösségi oldalakon a szolidaritás látványos megnyilvánulása. Ellentétben azonban a hasonló gyakorlatokkal, mint amilyen a dezinformáció címkézése, ez nem igazán befolyásolja a jelenlegi modellek által létrrehozott képeket, hiszen azokat a korábban összeállított és azóta nem is frissített adatkészletek elemein képzik ki.

A kommentárok azért felhívják rá a figyelmet, hogy a szolidaritás és különösen a kreativitás olyan dolog, amit a műalkotásokat cinikusan bányászó MI-modellek egyelőre nem igazán képesek lekövetni. A tiltakozások sikerrel tudták elérni, hogy a Stable Diffusion fejlesztője már módosított a szabályain, lehetővé téve a művészeknek, hogy letiltsák munkáikat a mesterséges intelligencia jövőbeli verzióinak képzésében. Az ilyesmi természetesen csak kis lépés a tiltakozók céljainak elérésébaen, de az MI-dizájnerek egyelőre defenzívában vannak a nehezen komolyan vehető ellenérveikkel. A Futourism riportja kiemeli, hogy a Lensa és a hozzá hasonló eszközök képein sokszor még az eredeti művészek szignójának roncsai is megtalálhatók, ami azt mutatja, hogy az új technológiára épülő szolgáltatások sokszor tényleg túl messzire mennek.

Forrás: Bitport

