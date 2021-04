Április 30-ig kiterjeszti minden eszközének garanciaidejét, valamint a hónap utolsó hétvégéjén ismét kedvezményes szerviznapokat tart a Huawei Technologies Hungary.

A vállalat azon mobiltelefonjai, notebookjai, táblagépei, hordozható eszközei, valamint az audio- és routereszközök esetében, melyeknél 2021. április 1. és 30. között járna le a jótállás, a garanciaidő automatikusan 2021. április 30-ig meghosszabbodik. Emellett továbbra is tart a vállalat Szerviz Napok kezdeményezése, amelynek keretében a felhasználók kedvezményesen javíttathatják meg nem garanciális készülékeiket is. A Huawei magyarországi szervizei a Háztól-házig szolgáltatás keretében ingyenesen szállítják el a garanciális Huawei készülékeket a szervizbe, majd a javítást és fertőtlenítést követően vissza is juttatják tulajdonosának.

A rendkívüli helyzetre való tekintettel a Huawei Technologies Hungary április 30-ig meghosszabbítja minden olyan készülék garanciáját – beleértve az okostelefonokat, notebookokat tableteket, hordozható kiegészítőket és routereket –, melyek eredeti jótállása 2021. április 1. és 30. között járt volna le. A készülékekre vonatkozó feltételek ezen időszak alatt változatlanok maradnak.

Népszerű szolgáltatás

Emellett áprilisban ismét háromnapos, hó végi szervizakcióval várja a készüléktulajdonosokat a Huawei. A vállalat szervizközpontjaiban április 28-30. között kedvezményes áron végzik a készülékek kijelzőjének, hátlapi fóliájának cseréjét, a szükséges szoftverfrissítéseket, valamint ingyenes tisztítást és fertőtlenítést is végeznek a vállalat szakemberei minden hónap utolsó csütörtökjén, péntekén és szombatján. Ebben az időszakban a lejárt garanciájú készülékek javítási költségének 8000 forintos munkadíját is elengedik. Az akció országszerte április 28-30. között, míg Budapesten 28-án és 29-én érhető el a Huawei hivatalos szerviz hálózatában részt vevő partnereknél.

A Huawei Szervizközpontok statisztikái alapján rendkívül népszerű a szolgáltatás, a meghirdetett időszakban átlagosan mintegy 50 százalékkal többen keresik fel a márkaszervizeket. A felhasználók leggyakrabban a törött kijelző miatt fordulnak a vállalat szakembereihez. A vállalat szakemberei a gyári kiegészítők – tokok és védőfóliák – használatát javasolják az esetleges sérülések és törések elkerülése érdekében.

Ingyenes szállítás a javításhoz

A Huawei szervizei a korlátozások ideje alatt is nyitva tartanak, de igénybe vehető háztól házig szolgáltatásuk, amely a tartozékok (például töltőkábel) kivételével minden Huawei-készülékre – így okostelefonokra, notebookokra, tabletekre, okosórákra, routerekre és modemekre is kiterjed. A javításra szoruló készülékeket futár veszi fel és szállítja a szervizközpontba, majd azokat a javítást követően az előírásoknak megfelelően megtisztítják és fertőtlenítik, így tisztán és sterilen kerülnek vissza tulajdonosukhoz. A kétirányú szállítás teljesen ingyenes. A felhasználók emellett a postapontokon keresztül is feladhatják a készülékeiket, ebben az esetben sem kell fizetniük a szállításért.

A háztól-házig szolgáltatást a Huawei Support alkalmazásán, a vállalat hivatalos honlapján, az oldalon nem szereplő termékek esetében pedig a TMX oldalán, valamint a Huawei telefonos elérhetőségén lehet segítséget kérni a megrendeléshez az ügyfélszolgálati vonal +36 80 482 934-es telefonszámán hétfőtől péntekig délelőtt 9.00 és este 19.00 óra között.