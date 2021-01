TV, rádió, okosóra – ezekre keresnek a legtöbben

Egy hazai SEO ügynökség arra vállalkozott, több szektorban utánajár, milyen kulcsszavakra keresünk a legtöbbet, és melyek a leghitelesebb weboldalak.

Mára kutatások sora bizonyítja, hogy minél jobb egy weboldal Google-pozíciója, annál hitelesebbnek tekintjük. De kik uralják a hazai piacot, és mire keresünk a legtöbben? A BP Digital ügynökség úgy döntött, ennek több iparágban is utánajár. A pénzügy, ingatlan, élelmiszer, elektronikai cikkek, könyvek és fitness területén vizsgálódtak.

De miért is fontos mindez? Elsőként álljon itt egy kis SEO (azaz keresőoptimalizációs) gyorstalpaló! Azt mindannyian tudjuk, hogy az emberek ma már a Google-keresések útján informálódnak, vásárolnak termékeket, vagy vesznek igénybe új szolgáltatásokat. Ide ütik be, ami éppen foglalkoztatja őket: ezek az úgynevezett kulcsszavak. Az internetes vásárlások 43%-a Google keresésből származik, de csak az internetezők 0,78%-a jut el a találati lista 2. oldalára. Emiatt minden szektorban óriási a harc a cégek közt azért, hogy a találati listában minél előkelőbb pozíciót szerezzenek és az első oldalra kerüljenek.

Az egyik legfontosabb faktor, hogy hányan linkelnek az oldalunkra

A BP Digital tehát arról folytatott kutatást, vajon kik állnak az élen az egyes iparágakban Magyarországon. Ennek megítéléséhez első lépésben összeszedték a legfontosabb kulcsszavakat. A szavakat az alapján állították sorrendbe, melyikre keresnek legtöbben Google-ben. Majd kiválasztották, mely 15 weboldal érte el a legjobb helyezéseket a legnépszerűbb kulcsszavakra. Végül kirajzolódott, mely iparágakban melyek a legfontosabb kulcsszavak, és a legnépszerűbb ezeket alkalmazó weboldalak.

Mi lehet a piacvezető pozíciójuk titka?

Kiderült: ez nem más, mint a linképítés. Minél több külső forrásból mutat ugyanis link a saját oldalunkra, a Google annál hitelesebbnek értékeli, egyúttal annál magasabbra rangsorolja azt. Kicsit olyan ez, mint egy új társaságban bemutatkozni: bármit is mondasz magadról, jobban jellemez téged azok véleménye, akik már ismernek. Ilyen módon minél többet hivatkoznak kívülről egy weboldalra, annál jobb lesz annak megítélése a Google szerint.

“A linkszerzés a keresőoptimalizálás megkerülhetetlen eleme, ha népszerű kulcsszavakra szeretnénk rangsorolni a weboldalunkkal”

– árulta el Szesztay Péter, a BP Digital vezetője.

Az eredmény ennek fényében nem meglepő: a toplistákon elenyésző számban szerepeltek olyanok, akik alacsony hitelességgel, és kevés, a saját honlapjukra mutató linkkel (ún. backlinkkel) rendelkeznek. A legnagyobb forgalmat bonyolító honlapok a kutatás alapján rendszerint egybeesnek a leghitelesebb, legtöbb külső hivatkozással rendelkező weboldalakkal. Nem elegendőek tehát a technikai alapok, és a megfelelő tartalom sem – a legkeresettebb, “legnehezebb” kulcsszavakra csak linképítéssel lehet jó találatokat szerezni. De mégis hogyan szerezhetünk hiteles linkeket? Nos, itt jönnek képbe a SEO ügynökségek, ugyanis számos szempontot szem előtt kell tartani. Válasszunk tehát olyan ügynökséget, amely minden elemzett iparágban nagy rutinnal rendelkezik, és szakértői magas hitelességű oldalakról származó, releváns linkek építésével tudnak segíteni – tanácsolja a szakember.

Ha pedig új, működő és a versenytársaink számára ismeretlen linképítési módszerrel szeretnénk új szintre emelni az oldalunk SEO-ját, akkor érdemes alaposabban is elolvasni a BP Digital kutatását, és további blogjegyzéseit. A céget az is motiválta a kutatásra, hogy újabban jótékony célt is támogat: nonprofit szervezetek weboldalának SEO erejét segít eladni a versenyszférában.