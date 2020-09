A Vodafone Magyarország és a UPC integrációjának következő lépéseként 2022 őszén a Budapest ONE irodaparkba költöznek át a vállalat fővárosi irodáiban dolgozó kollégái. A Futureal fejlesztésében megvalósuló komplexum ad otthont a Vodafone új főhadiszállásának, ahol a legmagasabb elvárásoknak is megfelelő, innovatív technológiai megoldásokkal felszerelt irodát alakítanak ki, ami a fenntarthatóságon túl a dolgozók egészségére és közérzetére is összpontosít.

A Vodafone tavaly augusztusban jelentette be a UPC Magyarország felvásárlását, majd 2020. április elsején végbement a két vállalat jogi összeolvadása is. Az egyesülés következő állomása közvetlenül érinti a vállalat munkatársait, mivel a budapesti székházakban dolgozó kollégák 2022. októberétől egy közös, a Budapest ONE irodaparkban található épületbe költöznek át.

„A Vodafone Magyarország eddig is a rugalmas munkavégzés híve volt, azonban az elmúlt időszak tapasztalatai alapján igyekszünk újradefiniálni és továbbfejleszteni ezt a flexibilitást mind az irodai, mind pedig a távmunka tekintetében. Természetesen a jövőben is biztosítjuk kollégáinknak az otthoni munka lehetőségét, hiszen ezt a dolgozói igények mellett a környezettudatossági szempontok is indokolják. Ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy munkatársaink számára egy zöld, digitális irodai környezetet is megteremtsünk, ahol inspirálódhatnak, és ami támogatja a mentális és fizikai jóllétüket egyaránt. Az innováció mellett egy olyan modern épületet kerestünk, ahol képesek leszünk bemutatni mindig az éppen aktuális, leginnovatívabb technológiáinkat. A következő hónapokban a kollégáinkkal és partnereinkkel azon dolgozunk, hogy a jövő foglalkoztatásához leginkább passzoló irodát alakítsuk ki.”

– mondta el Amanda Nelson a Vodafone Magyarország vezérigazgatója.

A Vodafone vezérelve, hogy a technológia segítségével egy jobb, fenntarthatóbb jövőt építsen, és környezettudatos működésével védje a bolygót. Ennek megfelelően a vállalat fontosnak tartja, hogy az új épületben egy showroom segítségével bemutathassa a Vodafone által kínált különböző technológiai újdonságokat, és a zöld irányelvek megvalósítására szolgáló eszközöket a látogatóknak. A WELL Building és BREEAM környezettudatos épületminősítési rendszer elvárásai szerint megtervezett Budapest ONE irodapark teljes mértékben illeszkedik a Vodafone ez irányú törekvéseihez. Az irodaházat energiatakarékos, intelligens központi épületirányítási rendszerrel szerelik fel, és a parkolóházban elektromos autótöltők is elérhetők lesznek.

A dolgozók mentális és fizikai egészségét többek között az épületben megtalálható multifunkciós közösségi szoba, a tusolóval felszerelt kerékpártároló, az épület tetején lévő panorámás futópálya, és az irodapark belsejében található félhektárnyi nyitott köztér is támogatja, amit szökőkutak és egyedi kialakítású zöldterület tesz majd közkedvelt találkozóhellyé.

„A Vodafone választása egy újabb bizonyítéka annak, hogy továbbra is komoly piaci igény mutatkozik modern, egészséges és innovatív irodai környezetre. A Budapest ONE kialakítása és jövőbe mutató megoldásai lehetővé teszik, hogy a pandémiát követő új korszak elvárásai szerint, kreatívan kialakított terekben, rugalmasan dolgozhassanak a munkatársak. A fejlesztés első ütemének sikere és a következő két épület iránti fokozott érdeklődés azt mutatja, hogy az emberközpontú megoldásokkal és szolgáltatásokkal felszerelt, kiváló lokációjú irodaházaknak a jövőben is lesz létjogosultságuk.”

– hangsúlyozta Tatár Tibor, a Futureal vezérigazgatója.

Az új székhely kiválasztásánál az elhelyezkedés is kiemelt szempont volt, hiszen a Budapest ONE Magyarország legnagyobb multimodális, azaz több közlekedési módot összekötő közlekedési csomópontjában helyezkedik el. Őrmezőn, Budapest egyik dinamikusan fejlődő városrészében, a Kelenföldi pályaudvar, a 4-es metró, az 1-es villamos és számos buszjárat, illetve az M1–M7 autópályák fővárosi bevezető szakaszának találkozásánál megvalósuló nagy ívű fejlesztés – közvetlen járatokkal – akár 10 perc alatt is elérhető a belvárosból.