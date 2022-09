Piacvezető lengyel oktatási céggel egyesül a magyar Codecool Programozóiskola

A Codecool és a Software Development Academy (SDA), Közép-Európa két vezető EdTech (oktatástechnológiai) vállalata a mai napon bejelentette, egyesítik cégeiket, hogy Európa egyik legnagyobb, digitális készségeket oktató és közvetítő hálózatát hozzák létre.

Hét évvel ezelőtt alapították Magyarországon a Codecool Programozóiskolát, mely az elmúlt években sikeresen terjeszkedett Lengyelország, Románia és Ausztria irányába is. Hasonló pályát futott be Lengyelországból indulva a Software Development Academy az informatikai képzések területén. A most bejelentett egyesítést követően a Codecoolból és az SDA-ból létrejövő, digitális készségeket oktató cég már 8 országban (Magyarország, Lengyelország, Románia, Ausztria, Szlovákia, Csehország, Észtország és Albánia) lesz jelen, és évente mintegy 15.000-20.000 magánszemélyt és közel 400 vállalatot fog kiszolgálni a közép-európai régióban.

“Ez az egyesülés lehetővé teszi, hogy közösen még eredményesebben küzdjünk a soha nem látott mértékű digitális szakemberhiánnyal, Közép-Európa legerősebb digitális képzési hálózatát létrehozva”

– mondta Boda József, a Codecool társalapító igazgatója.

“Összevont digitális képzési programjaink segítségével továbbra is magabiztosan szolgáljuk majd ki az egyének, a vállalatok és a kormányok igényeit. A képzéseinket elvégzők iránt nagy a kereslet, mivel a nyugat-európai – és újabban már amerikai vállalatok is – előszeretettel alkalmazzák a régió képzett szakembereit.”

A digitális készségek elsajátítása különösen fontos, hiszen jelenleg az Európai Unió azzal küzd, hogy az infokommunikációs technológiai (IKT) szektorból körülbelül 1,8 millió szakember hiányzik. Ez magába foglalja a munkaerőpiacról hiányzó tehetségeket, és a már ezen a területen dolgozó, de folyamatos továbbképzésre szoruló munkavállalókat is.

Az Európai Bizottság Digitális Évtized programjának egyik fontos célkitűzése, hogy 2030-ra 20 millió IKT-szakembert foglalkoztassanak, a nemek közötti egyensúly megteremtésével. E cél elérése érdekében az európai gazdaságélénkítési terv szerint 161 milliárd eurót fordítanak az uniós piacok innovációjára és digitalizálására.

Ezt az európai törekvést csak erős, ágazati átképzési programokat biztosító szereplőkkel lehet megvalósítani. Ennek a jövőképnek az elérésében vállal nagy szerepet egyesülésével a Codecool és az SDA, – a kontinens legnagyobb digitális tehetségforrására – a közép-európai régióra összpontosítva. Az EU-n belül ezekben az országokban a legnagyobb a lakosság érdeklődése a jövőbiztos és jól fizető digitális karrierek iránt. Mindkét vállalat évente mintegy 50%-os növekedést tapasztal a képzéseikre beiratkozók számában.

Az egyesülés után a Codecool és az SDA célja, hogy a szakemberhiányt a közép-európai régióra összpontosítva kezelje. Vállalati át- és továbbképzési programjaik segítségével valódi megoldást kívánnak nyújtani különböző vállalatok és kormányzatok számára. Ennek megvalósítására a több mint 300 alkalmazott, a 17 digitális átképzési program, az 1600 mentorból álló hálózat teremtik meg a lehetőséget.

“Ahhoz, hogy még több befektetőt tudjunk a régióba vonzani, biztosítanunk kell magasan képzett IKT-szakemberek utánpótlását, méghozzá egyre gyorsuló ütemben. A cégeink egyesítése egy válasz erre az igényre, és egyedülálló lehetőséget biztosít a régió számára is, mely így globális szinten feltörekvő IT-szolgáltató központtá válhat”

– mondta Michał Mysiak, az SDA társalapító ügyvezetője.

A Codecool és az SDA üzleti partnerei közé közel 400 globális és helyi márka tartozik a régióból, olyan kulcsfontosságú partnerek, mint az Accenture, a Microsoft, a Motorola, a Morgan Stanley, az Ericsson vagy a Vodafone. A kormányzati oldalon eddig már két sikeres átképzési programot bonyolítottak le: Albániában 10 000 IKT-szakembert képeztek, Magyarországon pedig mintegy 600 főt. A vállalat fontosnak tartja, ezért ösztönzi és támogatja a nők részvételét az IT szektorban.

A közeljövőben a két cég a helyi piacokon megtartja márkaneveit, továbbra is Codecool és SDA néven lesznek jelen, és a gyorsan változó technológiai környezetet követve újabb digitális képzésekkel állnak elő, és további földrajzi terjeszkedést terveznek, ezzel erősítve piacvezető szerepüket a régióban. A részvénycsere útján lebonyolított egyesülést követően az ügyvezető Michał Mysiak lesz, míg Boda József az egyesült vállalat szervezetfejlesztéséért és oktatási koncepciójáért felelős alelnöke lesz.

A Codecoo l egy magyar alapítású, budapesti székhelyű, 7 évvel ezelőtt indított vállalkozás, amely 4 országban van jelen (Magyarország, Lengyelország, Románia, Ausztria), közel 150 alkalmazottal, több mint 2000 végzett diákkal és több mint 300 vállalati partnerrel.

A Software Development Academy (SDA) egy lengyel székhelyű, magánalapítású, szintén 7 éves, jelenleg 6 országban működő (Lengyelország, Románia, Észtország, Csehország, Szlovákia, Albánia) vállalat, közel 150 alkalmazottal, több mint 15 000 végzett diákkal, és 100-nál több vállalati partnerrel.