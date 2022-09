A gyerekkorban megszerzett programozási ismeretek életre szóló tudást adhatnak

Friss kutatások igazolják, hogy a megfelelő módszerekkel a gyerekek képesek komplex programozási nyelvek elsajátítására. A folyamat során ráadásul olyan készségeik fejlődnek ki, amelyek életre szóló előnyt adnak még akkor is, ha nem informatikai pályát választanak.

A gyerekek egyre több időt töltenek az online térben, ugyanakkor a vonatkozó kutatások rendre alátámasztják, hogy a digitális kompetenciáik ettől még nem fejlődnek ki. Pedig az informatikai tudás nem csak az egyre inkább digitalizálódó jövő szempontjából lesz kulcsfontosságú, de a megfelelő programozási háttérismeretekkel és az ezek által nyert készségekkel a gyermek az élet számtalan területén, így például munkaerőpiacon is jobb esélyekkel indulhat. Spanyol, illetve portugál kutatók egy metaanalízis során bizonyították, hogy programozást robotokkal tanuló gyerekek logikai és gondolkodási, valamint pszichológiai (mint például a kreativitás) és kapcsolati készségei (mint amilyen az együttműködés vagy a kommunikáció) is fejlődtek.

Azonban nem csak robotokkal lehet kódolást tanítani. Ma már léteznek kifejezetten olyan szoftveres környezetek, amelyekben akár egészen kicsi gyerekek is megismerkedhetnek a programozás alapjaival, ilyen például a Minecraft Education változata. Egyetemi kutatók pedig teszteltek már ’főzős’ applikációt is gyerekek körében a kódolás oktatására, azt kihasználva, hogy a mindennapokból ismerős konyhai szituáció révén sokkal egyszerűbben tudják átadni a programozás alapjait. Az ilyen felületek lényege, hogy a felnőtteknek létrehozott, nem túl vonzó platformok helyett teljesen gyerekbarát környezetet alakítsanak ki, ami biztonságos és könnyen kezelhető. Szintén fontos, hogy a tananyagot, illetve annak megjelenését is a gyermekek tudásszintjéhez és korához tudják igazítani. Egy 2019-es tanulmány például a programozásban kulcsfontosságú, ugyanakkor elvont fogalomra, a rekurzióra hoz gyerekek számára is befogadható példákat a fák növekedésének a segítségével.

A gyerekek nagyon vizuálisak és képi formában könnyen befogadnak ismereteket, ezért a programozás tanulásának kezdetén a szöveges utasítások helyett sokszor vizuálisan könnyebben érthető ikonokat vagy blokkokat használnak a szakemberek. Felmerülhet a kérdés, hogy a blokkalapú verzió után valóban könnyebb-e a szöveges programnyelvek elsajátítása. Egy közelmúltbeli kutatás alapján igen: azok a 11 év körüli gyerekek, akik korábban három évig blokkalapú programozást tanultak, jelentősen kevesebbszer hibáztak a szövegalapú programozás tanulása során, mint a kontrollcsoport tagjai

A fent is említett játékok vagy applikációk hátránya, hogy ritkán tudnak komplex megoldást kínálni, amely végig vezet egy gyermeket a kódolás kezdetei megismerésétől a valós programnyelvek megtanulásáig. Ezt felismerve a magyar alapítású programozóiskola, a Logiscool kifejlesztett egy felületet, amelyen a gyerekeknek a Javascript nyelv egyszerűsített változatát, a StageScriptet, oktatják már hétéves kortól három különböző szinten. Speciális vizuális blokkokkal kezdik az alapok megismerését az első szinten, a BLOX módban, majd a következőben, a MIX-ben, egy egyedülálló megoldással, a vizuális építőelemek és a szöveges programozási nyelvet egyszerre láthatják az osztott képernyőn. A StageScript harmadik szintje pedig a TEXT, ahol egy egyszerűsített szövegalapú programozást használnak már diákok. Emellett a Logiscool más népszerű programozási nyelveket, például Pythont vagy C#-ot is tanít, kurzusain és táboraiban pedig a robotokkal és a fent említett Minecraft játékszoftver segítségével is oktatnak. Módszertanukat és tananyagukat nemzetközileg is elismerték, világszerte már 5 kontinensen 170.000 gyermek kezdett el náluk programozást tanulni. Az iskola hitvallása egybecseng a fentiekkel: ha nem is lesz mind a százhetvenezer diákból programozó, akkor is sokkal jobb esélyekkel indulhatnak a nagybetűs életben.