A jelszó elszáll, a kétlépcsős azonosítás megmarad

Sajnos már elmúltak azok az idők, amikor elég volt hosszú és összetett jelszavakat használni ahhoz, hogy biztonságban tudhassuk adatainkat és rendszereinket.

A legfrissebb elemzések szerint csak idő kérdése, hogy a bonyolultabb jelszavakat is feltörjék. Ezért a szervezetek elkezdtek új hitelesítési eszközöket bevezetni. Ezzel viszont az a gond, hogy nehézkessé válik a kezelésük, különösen akkor, ha eltérő termékeket és technológiákat alkalmaznak a különféle alkalmazásokban és rendszerekben. A Micro Focus szakértői szerint a megfelelő megoldást az átfogó hitelesítési keretrendszer nyújtja.

Egyre gyakrabban merül fel a vállalatoknál a kérdés, hogy jelszavas azonosítást használjanak, vagy átálljanak egy korszerűbb stratégiára. A kérdés jogosultságát a legfrissebb Verizon Data Breach Report eredményei is alátámasztják, és olyan konkrét esetek is, mint például a Cisco incidense. A vállalat rendszeréből úgy loptak el adatokat 2022 májusában, hogy az egyik alkalmazott Google fiókját törték fel, amellyel a munkavállaló a céges fiókjának belépési adatait is szinkronizálta.

Még a „megfelelő” jelszó sem elég

Bár a szervezetek egyre szélesebb körben megkövetelik az erős jelszavak használatát, a jelek szerint ez nem elég, a Verizon kutatása szerint ugyanis a brute force támadásoknál kihasznált jelszavak 93 százaléka 8 vagy annál több karakterből állt. Tehát hiába hosszú egy jelszó, akkor is fel tudják törni, legfeljebb több időbe telik. Ennél a módszernél ugyanis automatizált módon találgatják a jelszót egészen addig, amíg meg nem lesz az eredmény. Ez annál gyorsabban történik, minél nagyobb teljesítményű hardvereket használnak a folyamathoz, illetve minél rövidebb és egyszerűbb jelszót kell feltörni.

Csak a baj van velük

A jelszavas azonosításhoz egyébként is számos probléma kapcsolódik a szervezeteknél direkt vagy indirekt módon. Például leterhelheti a helpdesk részleget, ha sok a jelszó-helyreállítási kérés. A felhasználóknak is nehéz sok jelszót kezelni, megjegyezni és megújítani megadott időközönként. Ezen a kihíváson enyhíthetne például egy professzionális jelszókezelő eszköz, de a Verizon Data Breach Report eredményei szerint a cégek 54 százalékánál semmilyen megoldást nem használnak a jelszavak kezelésére.

Az előírások is egyre szigorúbbá válnak, ezért a teljesítésükhöz sok esetben már nem is elég, ha jelszavas azonosítást használnak a szervezetnél. Olyan megoldásra van szükség, amely többféle támadástól véd, beleértve a brute force, az adathalász vagy a billentyűleütéseket titokban naplózó módszereket, illetve a közbeékelődéses támadást, amely során a két fél közötti kommunikációt kompromittálja egy támadó úgy, hogy a kommunikációs csatornát eltérítve mindkét fél számára a másik szereplőnek adja ki magát.

Kell még pár lépcső

Ezért egyre szélesebb körben terjed a cégeknél a többlépcsős hitelesítés, ahol egyéb azonosítási módszert is alkalmaznak a jelszavak mellett. A lehetőségek tárháza széles, használhatnak többek között tokent, mobiltelefonra küldött jelszót, külön erre a célra létrehozott alkalmazást, okoskártyát vagy különféle biometrikus azonosítókat.

Ez viszont bonyolítja a helyzetet azon szakemberek számára, akiknek felügyelniük kell ezeket az azonosítási megoldásokat, különösen akkor, ha elkezdenek eltérő technológiákat és termékeket használni a szervezeten belül a különböző területeken és alkalmazásokban. Például nem csak a munkavállalók számára megterhelő, ha az irodába okoskártyával tudnak belépni, a levelezőrendszerbe telefonra küldött kóddal, más céges rendszerekbe pedig tokennel. Azok számára még komplikáltabb a dolog, akiknek felügyelniük és működtetniük kell mindennek a hátterét.

A Micro Focus szakértői szerint hatékony segítséget nyújthat mindebben egy olyan keretrendszer, mint például a NetIQ Advanced Authentication. Ezzel a megoldással a szervezetek egyszerűen, egyetlen megoldásban felügyelhetik az összes azonosítási eszközt, módszert és technológiát – azokat is, amelyeket éppen aktuálisan használnak, és azokat is, amelyeket csupán később vezetnek majd be. A termék segítségével a szervezetek egységes szabályokat alkalmazhatnak minden azonosítási megoldás esetében, ami elősegíti a biztonság növelését és a megfelelőségi előírások teljesítését. A NetIQ Advanced Authentication azt is lehetővé teszi, hogy a szervezetek ellenőrizzék a kockázatokat és úgy optimalizálják az üzleti folyamatokat, hogy biztonságos munkavégzést és hatékony támogatást biztosíthassanak a távolról dolgozó kollégák számára is.