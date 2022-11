A biztonságos és felhőalapú hálózati megoldások szállítója, a Zyxel Networks bejelentette „Connect and Protect” megoldásának bevezetését bizonyos WiFi hozzáférési pontok esetében.

A továbbfejlesztett biztonsági megoldást novemberben mutatja be a Zyxel két legnépszerűbb WiFi AP-jánál, az NWA110AX-nél és az NWA1123ACv3-nál, amelyek magasabb szintű védelmet és jobb csatlakozást biztosítanak a kisvállalkozások és ügyfelek számára.

A „Connect and Protect” megoldás további biztonsági réteget nyújt a kisvállalkozások számára azáltal, hogy kiszűri a nem biztonságos webes tartalmat, és megakadályozza, hogy a felhasználók hozzáférjenek a veszélyes webhelyekhez. A vállalkozások, és az ügyfelek védelme érdekében egyaránt biztosítja, hogy a bejelentkezett felhasználók ne férhessenek hozzá mások adatfolyamaihoz, így megakadályozza, hogy a rosszindulatú szereplők kémkedjenek vagy ellopják más felhasználók információit.

A kisvállalkozások igényeire tökéletesen szabott „Connect and Protect” magas szintű védelmet nyújt a kiberfenyegetésekkel szemben anélkül, hogy bonyolult biztonsági beállításokat kellene végrehajtani. Minden biztonsági funkció előre be van állítva, az eszközök konfigurációja és működése pedig távolról is menedzselhető a Zyxel Nebula felhőplatformján vagy egy egyszerű mobilalkalmazáson keresztül.

A „Connect and Protect” megoldás kezdetben a Zyxel két legkelendőbb kisvállalkozási WiFi hozzáférési pontja mellé, az NWA110AX-hez és az NWA1123ACv3-hez lesz elérhető.

Az NWA110AX a legújabb WiFi 6 technológiát kínálja ügyfeleinek, biztosítva a nagy sebességű kapcsolatokat, lefedettséget és még több eszköz csatlakoztatásának lehetőségét. Tökéletes választás kis kávézókba, bárokba, éttermekbe és olyan helyekre, ahol a vendégek folyamatosan bejelentkeznek a vezeték nélküli hálózatra a nap során. A rendszergazdák az NWA110AX sávszélességét is kezelhetik, így a fontos alkalmazások és szolgáltatások, például a fizetési rendszerek prioritást kaphatnak.

Kevin Drinkall, a Zyxel EMEA marketing és GTM-stratégiai igazgatója így nyilatkozott:

„Az olyan kisvállalkozások, mint a panziók vagy a kis kávézók megfelelő védelmet szeretnének biztosítani vezeték nélküli hálózatuk számára, és csupán arra van szükségük, hogy ez a lehető legegyszerűbb és megfizethetőbb legyen. Azáltal, hogy a „Connect and Protect”-et elérhetővé tesszük a kisvállalkozások számára kialakított vezeték nélküli hozzáférési pontokon, az ügyfelek kihasználhatják a Zyxel biztonsági funkcióinak széles skáláját, ugyanakkor sokkal egyszerűbb módon, mint ahogy azt a hálózati biztonság beállításakor általában szokás. Az egyszerű beállítás, a gyors sebesség, a WiFi-hez csatlakozó összes felhasználó számára nyújtott zökkenőmentes kapcsolat, valamint a szilárd, megbízható fenyegetés elleni védelem biztosítja ügyfeleink számára a tökéletes egyensúlyt.”

A „Connect and Protect” 2022 novemberétől lesz elérhető az NWA1123ACv3 és NWA110AX eszközökhöz egy csomag részeként, valamint már jelenleg is elérhető opcionális licencként a kínálatban szereplő olyan hozzáférési pontjokhoz, amelyek támogatják a szolgáltatást.