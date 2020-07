Internetbiztonságról gyermeknyelven – Keress rá!

Az internet működéséről, előnyeiről és veszélyeiről indít új sorozatot a Da Vinci Media gyerekeknek. Az új széria epizódjai július 3-tól először a Telekom TVGO szolgáltatásában lesznek elérhetők. A Keress rá! c. műsor nem csak szórakoztató, de hiánypótló is egyben a szülők és a gyerekek számára. A Da Vinci Media továbbra is elkötelezett digitális edukáció iránt.

Szomorú tény, de az internetezéshez már óhatatlanul hozzátartoznak különféle bűncselekmények, melyektől meg kell, hogy védjük a magunkat, de leginkább gyermekeinket. Melyik szülőt nem aggasztja, hogy hogyan mozog, hogyan viselkedik a gyermeke az interneten?

A kiskamaszok több mint háromnegyede napi 3 óránál többet internetezik, 40%-uk pedig napi 4 óránál is több időt tölt a világhálón lógva – ez derült ki a Be Social 2019 februárjában közzétett kutatásából. Az okos internethasználat persze rengeteg pozitív élményt okoz, és számos kihagyhatatlan lehetőséget, előnyt hordoz. A Da Vinci legújabb, Keress Rá! c. sorozatban színes és vicces karakterek, Maya, Jack és a Nagyi kalauzolják végig a nézőket a világháló rejtelmeiben. Együtt megtudják, mit lehet, és mit nem lehet tenni az interneten. A gyerekek a BAFTA-jelölt sorozatból könnyedén megtanulnak okosan, udvariasan, felelősségteljesen és nem utolsó sorban biztonságosan mozogni az online térben. Ezt a hasznos, edukatív és egyben vicces műsort a Da Vinci TV hozza el a nézőknek. Az oktatási csatorna olyan környezetet alkot, melyben a család együtt vehet részt a közös tanulás kalandjában.

Ez a nyár más, mint a többi, úgy tűnik kevesebb élményben lesz részünk, mint az elmúlt években. Ezért a Telekom a legjobb filmeket és sorozatokat elérhetővé teszi, minden nap más és más műsorokkal és műfajokkal. A Da Vinci Media és a Telekom digitális edukációs együttműködése eredményeként a Keress rá! először a TVGO kínálatában lesz elérhető, a nyári akció részeként. A sorozat epizódjai most ingyenesen kikölcsönözhetőek a Telekom Videotéka kínálatából.

A tanulásban, a munkában, az életben azok tudják kihozni magukból a legtöbbet, akik észreveszik maguk körül a digitális előnyöket, és jól használják az internet nyújtotta előnyöket. A gyerekeknek pedig erre külön érzékük van, hiszen tele vannak tettre készséggel, nyitottsággal, kíváncsisággal, és imádják a digitális világot. Nekik szól a Keress rá!

Előzetes: https://www.facebook.com/davincikidsmagyarorszag/videos/744575612754830/

Teljes sorozat: https://www.tvgo.hu/sorozat/26629012_keress_ra