Szellemitulajdon-védelem – nem ördöngösség, ráadásul van segítség!

Szellemi tulajdon, oltalmazás, szabadalmak, védjegyek, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala – habár az elmúlt években egyre többen értették meg ezeket a fogalmakat és ismerték meg ezt az amúgy 127 éves szervezetet, a többség még mindig egy bonyolult rendszert társít ezekhez a fogalmakhoz. Pedig nem minden esetben van így, ráadásul a hivatal szolgáltatásai éppen azt célozzák, hogy egy átlagos feltaláló, átlagos vállalkozás is a mindennapi, tevékenységi rutinjának tekintse saját innovációi, vagy éppen találmányai, termékei megóvását.

Egy új termék, egy alkatrész vagy a gyártáshoz szükséges gép kifejlesztése akár több tízmilliós költséggel is járhat, aminek a megtérülése hosszú. Különösen, ha a kifejlesztett terméket azonnal elkezdik másolni és másokkal kell osztozni a hasznon. Sok vállalkozásnak lehet ismerős a helyzet, mégis kevesen jutnak el odáig, hogy levédessék az innovációjukat.

Kijelenthetjük, hogy egy-egy találmány, pl. termék, eljárás stb. másolástól, hamisítástól való megvédése, az előállítási folyamat monopóliumának megteremtése időnként bonyolult, azonban elengedhetetlen lépés. Amíg egy-egy márkára, logóra, jellegzetes hangjelzésre sem túl bonyolult védjegyoltalmat szerezni, addig a szabadalmak, használatiminta-oltalmak, növényfajta-oltalmak, vagy a dizájn esetében már érdemes ügyvivővel is konzultálni. De nem feltétlenül kell azonnal az ügyvivői irodákat keresni, hiszen a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) is számtalan olyan szolgáltatást kínál, amellyel már az oltalmazási folyamat előtt, közben vagy után is hasznos tudásra tehetünk szert.

Fontos, hogy egy jó ötletre még nem lehet oltalmat (szabadalom, használatiminta-oltalom stb.) szerezni, de az SZTNH már az ötlet megszületését követően is segíthet az úgynevezett témakutatással: ekkor a hivatal segít feltérképezni elképzeléseink műszaki, gazdasági környezetét, vagyis azt, hogy egyáltalán érdemes-e valósítani, amit kitaláltunk.

Segítség az ötlettől…

A szabadalmazhatóság fontos feltétele, hogy feltalálói tevékenységen alapuló (más számára nem nyilvánvaló) újdonságnak (más által még nem kitaláltnak) kell lennie, amelyet iparilag hasznosítani is lehet. Ha eljutunk az ötletünktől a kidolgozott megoldásig, igényelhetjük az újdonságkutatási szolgáltatást: ekkor a hivatal feltárja és rendelkezésére bocsátja azokat a szabadalmi és más publikációkat, amelyek figyelembe vehetők az általunk ismertetett találmány újdonsága és a feltalálói tevékenység követelménye szempontjából. Ebből számos előnyünk származhat, hiszen a szabadalmazhatóság esélyének a bejelentés előtti megismerésével időt, pénzt és fáradságot takaríthatunk meg.

Az újdonságkutatással párhuzamosan kérhetünk véleményt is az SZTNH-nál arról, hogy kaphat-e egyáltalán szabadalmat a találmányunk. Itt érdemes megemlítenünk a hivatal kis- és középvállalkozásoknak szóló IP Scan szolgáltatását is, amely vállalkozásoknak segít felméri, milyen oltalmakat érdemes egyáltalán szerezniük: tehát ha van egy szabadalomérett termékünk, mellé megtudhatjuk, érdemes-e pluszban védjegyoltalma(ka)t kérni, esetleg a találmány formáját, kialakítását pluszban formatervezésminta-oltalommal is védeni. Vagy ha kiderül, hogy a termékünk mégsem kapna szabadalmat, akkor még mindig van esély használatiminta-oltalmat igényelni.

…a nemzetközi oltalomszerzésig és ha el akarjuk kerülni a bitorlást

Ha nemcsak a hazai piacon szeretnénk érvényesülni, akkor szintén hasznos segítség a szabadalomtisztasági kutatás: ezzel tájékoztatást kapunk olyan szabadalmakról, amelyek az általunk hasznosítani kívánt termékhez vagy eljáráshoz hasonló tárgykörben születtek és azokban az országokban vannak érvényben, ahol esetleg mi is jelen akarunk lenni. A hivatal részletes indokolással kísért véleményt ad arról, hogy termékünk vagy eljárásunk beleütközhet-e valamelyik érvényes szabadalomba.

A védjegyoltalom megszerzésénél szintén hasznos segítséget nyújthat az SZTNH. A védjegykutatás támpontot ad ahhoz, van-e esély egy szó, szlogen, logó, kép, hang, hologram stb. védjegyként való lajstromozására vagy elkerülhetjük vele, hogy megsértsük mások védjegyoltalmi jogait egy megjelölés (például cégnév vagy domainnév) használatával. Ha pedig már van védjegyünk, akkor érdemes védjegyfigyelést kérnünk: ennek révén nem kell, hogy mi magunk keressünk rá, nincs-e másnak is hasonló védjegye, hanem maga a hivatal végzi el nekünk ezt a munkát és értesítést küld az esetleges ütközésekről.

További információkért (pl. a szolgáltatások díjával kapcsolatban) az sztnh.gov.hu oldalon érdemes tájékozódni.

