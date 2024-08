Már a hazai vállalatok nagy része is használja a mesterséges intelligenciát

A CBA a Strand Fesztiválon résztvevő fiatalok körében vizsgálta az AI használatát. A kutatások eredménye egyértelműen megmutatta, hogy ma már az üzleti életben és a Z generáció világában is mindennapos az AI alkalmazása.

A Magyar Termék Nonprofit Kft. és a CBA első alkalommal jelent meg közösen a Strand Fesztiválon, hogy a fiatalokat is arra ösztönözzék: vásároljanak tudatosan, keressék a hazai termékeket, és azokat vegyék le a polcról, amikor az itthon gyártott és az import áruk közül választanak. A CBA kezdetektől elkötelezetten támogatja a hazai termékeket, egy független felmérés szerint üzleteiben 80 százalék felett van a hazai áruk aránya. Ez volt az első alkalom, amikor egy fesztiválon a Magyar Termékkel együtt igyekeztek felhívni a fiatalok figyelmét ezen árucikkek előnyeire.

A Magyar Termék és a CBA közös standján a mesterséges intelligencia és az adatalapú megoldások kerültek fókuszba.

A Magyar Termék augusztus elején 260 védjegyhasználó partnerek között készített felmérésében arra kereste a választ, hogy milyen mértékben vezették be a mesterséges intelligenciát az üzleti, gyártási folyamataikba, és mi a véleményük a hatékonyságáról. Az eredmények alapján több mint háromnegyedük (77%) már aktívan használja a mesterséges intelligenciát. A leggyakoribb alkalmazási terület a marketing (64%), ahol az AI-t például a fogyasztói trendek elemzésére és célzott kampányok kidolgozására használják. A második legfontosabb területe az AI bevezetésének a gyártás (28%), ahol a termelési folyamatok optimalizálása és az automatizáció révén növelik így a cégek a hatékonyságukat. Harmadik terület a logisztika (21%). Itt különösen a szállítási útvonalak optimalizálásában és a készletgazdálkodásban veszik igénybe a mesterséges intelligenciát. Az AI-t alkalmazó vállalatok 73 százaléka már most tapasztalja a saját hatékonyságának javulását, ami rávilágít arra, hogy azok a vállalkozások maradnak versenyképesek, amelyek gyorsan alkalmazkodnak a technológiai változásokhoz.

„Örömmel és büszkeséggel tölt el, hogy számos védjegyhasználó partnerünk a technológia legaktuálisabb trendjeit használva működteti vállalatát. Fontos adat volt számunkra az is, hogy azok a partnereink, akik még nem használják az AI-t, főleg a hiányos tudás és felületes ismeretek (42%) miatt kerülik az alkalmazását. Ez azt jelenti, hogy segítenünk kell a magyar gyártókat az AI megismerésében, hogy minél gyorsabban fel tudjanak készülni a felhasználására a versenyképességük növelése érdekében”

– mondta Benedek Eszter, a Magyar Termék Nonprofit Kft. ügyvezetője.

„A CBA elkötelezett a modern technológiák alkalmazása mellett, hiszen ezek jelentősen hozzájárulhatnak a teljesítmény növeléséhez. Fontosnak tartom, hogy a hazai vállalatok ne csak kövessék, hanem alakítsák is a technológiai trendeket, hiszen ez az innováció teszi lehetővé számunkra, hogy versenyképesek maradjunk a hazai és a nemzetközi piacon egyaránt. A CBA e személetmódját akartuk megmutatni a fiataloknak is a fesztiválon. Ezért hoztunk számukra AI aktivitásokat, ezért indítottuk el a körükben a kutatásunkat is ”