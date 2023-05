A vállalkozói szféra nagyágyúi gyűlnek össze a Lurdy-házban

Hegedűs Anett, az esemény főszervezője közölte, a programot úgy állították össze, hogy a jelenlévő cégvezetők egyetlen nap alatt elég inspirációt gyűjthessenek egész évre úgy, hogy közben a jövőnket meghatározó új technológiákról és irányzatokról is értesülhessenek a leghitelesebb szakértőktől.

Minden várakozást felülmúl az érdeklődés a vállalkozói szféra egyik legfontosabb rendezvényére, melyen legkevesebb négyszáz cégvezető vesz majd részt a felsővezetői körből, és ahol egy nap alatt számtalan olyan információ hangzik majd el, mellyel a válsághelyzet után még nagyobb lépésekben lesznek képesek a cégek a fejlődésre az online térben.

Hegedűs Anett főszervező elmondta, a tervezéskor nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy csak olyan hiteles előadókat hívjanak meg a rendezvényre, akiket Magyarországon senkinek nem kell bemutatni, és akiknek az előadásaira nemcsak rekord gyorsan fogynak el a helyek, hanem képesek valódi tudást és tapasztalatot átadni a hallgatóságnak.

„Örömmel fogadta el a felkérésünket Balogh Levente, a Szentkirályi ásványvíz alapítója, hazánk egyik legsikeresebb vállalkozója és Jakupcsek Gabriella is, aki kiemelkedő munkásságával mindenkor érvényes értékeket közvetít motivációs előadásain. Színpadra áll mellettük a marketingkommunikáció területén 20 év tapasztalattal rendelkező Mérő Ádám, a The Coca-Cola Compay Consumer & Shopper Connection európai osztályának igazgatója, valamint Varga András, a Httpool by Aleph Meta Client Partenere is.”