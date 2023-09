Széles körű segítség a szellemitulajdon-védelemben

Friss útmutató, pályázat és kedvezmény segíti a vállalkozásokat abban, hogy minél könnyebben tudják megvédeni saját szellemi alkotásaikat: a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) összegyűjtötte azokat az új lehetőségeket, amelyekkel egyszerűbbé válik az oltalmazási folyamat.

A magyarországi kkv-k csupán 3 százaléka rendelkezik bármilyen oltalommal, ennek előmozdítását célozza az SZTNH Ötletből érték – IP Iránytű KKV-knak című új kiadványa. Az SZTNH egy olyan útmutatót készített, amely segíti a kis- és középvállalkozásokat abban, hogy átfogó képet kapjanak az oltalomszerzés folyamatáról és előnyeiről. Az IP (intellectual property – szellemi tulajdon) szerepe egyáltalán nem elhanyagolható egy vállalkozás életében. A IP-startégia és a tudatos oltalmi portfólió hatalmas előnyt jelent a konkurens vállalkozásokkal szemben. A kiadványban gyakorlati példák mutatják be, milyen hasznot jelent egy-egy cégnek, ha gondol a szellemitulajdon-védelemre, illetve már sikeres magyar vállalkozások jó gyakorlatai is megismerhetővé válnak. Az ingyenesen elérhető IP Iránytű az sztnh.gov.hu vagy az ipmindenkinek.hu oldalról tölthető le.

Idén összesen 500 millió forintos keretösszeget nyújt a kormány szellemi alkotások magyarországi és külföldi levédésére; hazai vállalkozásoknak, egyetemeknek, kutatóintézeteknek és magánszemélyeknek. A vissza nem térítendő támogatás célja, hogy a kevésbé tőkeerős hazai szereplők is lehetőséget kapjanak az iparjogvédelmi aktivitásuk növelésére, elősegítve termékük hatékony hasznosulását, akár a nemzetközi piacokon is.

Magyarország új innovációs stratégiája, a Neumann János Program egyik legfontosabb eleme a magyar szabadalmak számának növelése. Ezért a kormány kiemelt figyelmet fordít a szellemitulajdon-védelem eszköztárának tudatos, versenyképességet erősítő, minél szélesebb körű alkalmazásának támogatására. Magyarországon folyamatosan nő azon vállalkozások száma, amelyek tudatosan figyelnek a szellemitulajdon-védelemre, és valamilyen formában oltalmat kérnek az általuk kidolgozott termékre vagy technológiára. A kormány stratégiai célja, hogy a magyar szabadalmak száma 2030-ra megduplázódjon.

E célkitűzés elérését szolgálják a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) által újra meghirdetett „Iparjog” pályázati felhívások. A rendelkezésre álló 500 millió forintos keretösszegből 100 százalékos, vissza nem térítendő támogatásra lehet pályázni a szabadalommal, használatiminta-oltalommal, növényfajta-oltalommal, formatervezési mintaoltalommal, védjegyoltalommal kapcsolatos bejelentések során felmerülő költségekre (ideértve például az iparjogvédelmi tanácsadás, az ügyvivői szolgáltatás, valamint a hatósági díjak költségét) az SZTNH-nál elindított eljárásokat követően. A támogatási összeg kedvezményezettenként legfeljebb 7,5 millió forint.

A pályázatokkal kapcsolatos részletek az NKFIH honlapján (nkfih.gov.hu). A 2020-1.1.3-IPARJOG kódszámú pályázaton vállalkozások, egyetemek és más szervezetek kutatóhelyei, a 2021-1.1.1-IPARJOG kódszámú pályázaton pedig természetes személyek igényelhetnek támogatást szellemi tulajdonuk védelméhez.

A különféle oltalmak megszerzése után azok fenntartása is költségekkel jár, így szintén hasznos segítség, illetve az iparjogvédelmi aktivitás erősítését szolgáló intézkedés egy jelentős díjkedvezmény bevezetése is. 2024-től a mikro-, kis- és középvállalkozások, a felsőoktatási intézmények, a kutatóintézetek, valamint a magánszemélyek 75 százalékos díjkedvezményben részesülnek a szabadalmak bejelentési és fenntartási díjaiból.

Fentiek mellett továbbra is érdemes igénybe venni az SZTNH IP Scan szolgáltatását, amely abban segíthet a vállalkozásoknak, hogy felmérjék, szellemi tulajdonuk mely elemeit érdemes oltalommal védeni. Az Iparjog pályázat mellett pedig továbbra is elérhető az Európai Unió KKV-alapja, amelynek keretében védjegyek, dizájnoltalmak, szabadalmak vagy növényfajta-oltalmak megszerzésére akár 75 százaléknyi forrást is lehet igényelni.

