Így spórolhatunk több száz ezer forintot az esküvőn

Egy lagzi eleve nem olcsó mulatság, ám mégis a szerelmespár egyik legfontosabb napja, ezért mindenki szeretne hatalmas kompromisszumok nélkül egy gyönyörű, emlékezetes kézfogót ünnepelni.

Sok házasulandó párnak kellett az idei lagzi szervezésekor szembesülnie azzal, hogy a nagy nap bizony sokkal többe kerül idén, mint tavaly. Noha ilyenkor szükség lehet némi kompromisszumra, nem kell, hogy a nagy nap rossz szájízt hagyjon a párokban a költségek miatt.

– fejtette ki Szolnokiné Hölle Magdi, az újhartyáni Art Deco stílusú Hotel- Étterem a Vánkos&Eszcájg tulajdonosa.

Ezekkel a tippekkel csökkenthetők az esküvői költségek

A háromcsillagos szálloda rendszeresen szolgál nem csak céges vagy családi rendezvények, de esküvők helyszínéül is, az art deco stílusú berendezés pedig nagyon népszerű a párok körében. A szálloda tulajdonosa kitért arra, milyen módszerekkel lehet a párok költségeit csökkenteni.

„Ha egy esküvői helyszín szálloda is egyben és nagy gyakorlata van az esküvők terén, az esküvőszervező költsége megspórolható. Nálunk a sokéves tapasztalat miatt például minden flottul megy, miután megbeszéltük, mi az, amit a pár szeretne. Sokan úgy érkeznek, hogy ragaszkodnak az élő virág díszítéshez, ami nem olcsó mulatság, hiszen rengeteg vágott virágra van szükség a teremdíszítéshez és az asztaldíszhez. Mi például rengeteg gyönyörű és élethű selyemvirággal dolgozunk, és sok menyasszony lepődik meg, amikor meglátja, hogy mennyire észrevehetetlen a különbség. A Vánkos és Eszcájg a díszítést, a komplett dekorációt ingyen tudja kínálni a pároknak, amivel több, mint félmillió forintot meg spórolhatnak, ráadásul az a veszély sem fenyeget, hogy a nagy melegben kókadozni kezdenek a virágok.”

„Ha olyan helyszínt választanak, ami közel van az anyakönyvi hivatalhoz, megspórolható az esküvői autó bérlése és díszítése, de ha nem szeretik a hosszú sétát a násznéppel, az anyakönyvvezetőt is a helyszínre lehet hívni. Nálunk az a szerencsés helyzet, hogy velünk szemben található a hivatal, így nem szükséges a nagy lagzi előtt összeházasodni hivatalosan a párnak. Az olyan helyszínek, amelyek egyben szállodák is, általában akciós csomagokat kínálnak a vendégsereg elszállásolására, nálunk például ajándékba kapja a nászutas, jacuzzis lakosztályt a pár. De érdemes olyan helyszínt választani, ami megegyezik a pár ízlésével a fotózáshoz is, mert jelentős költséget spórolhatnak meg, ha a helyszínre szervezik a fotózást, hiszen nem kell külön utazni és a sminket, frizurát még egyszer kifizetni”