A tiszta energia hozzájárul az ellenállóbb európai energiaszektor megteremtéséhez

Az Európai Unió különösen szorult helyzetben van, hogy ellenálljon az agresszíven terjeszkedő kínai iparpolitika és a korlátlan pénzügyi lehetőségekkel rendelkező USA piacbefolyásoló tevékenységének a zöld energetikában.

A hagyományos globális ellátási láncok átalakulása pedig tovább nehezíti az energiabiztonság fenntartását a kontinensen. Európa legnagyobb energetikai seregszemléjén, az EIT InnoEnergy októberi eseményén a The Business Boosteren éppen ezért a gazdasági növekedés, a geopolitikai rugalmasság és a tiszta energiára való átállás kölcsönhatásával foglalkoznak a szakemberek, hogy választ keressenek arra az égető kihívásra, hogyan szavatolható a jövőben a biztonságos, fenntartható és megfizethető energiaellátás Európában – áll az EIT InnoEnergy friss helyzetértékelő jelentésében.

A tájékoztatóban felhívják a figyelmet arra, hogy Európa az utóbbi időkben összehangolt intézkedéseket tett a tiszta technológiák stratégiai értékláncainak biztosítására. Törekszik a gyártási kapacitások bővítésére a megerősített szabályozási keretrendszer és közfinanszírozás segítségével. Stratégiai kapcsolatokat épített ki, különösen a tiszta átmenethez szükséges nyersanyagokhoz való hozzáférés érdekében olyan partnerekkel, mint Norvégia. Az EU egyúttal folyamatosan fejleszti az együttműködést az USA-val is. Ezt szolgálják többek közt az éghajlati technológiákat érintő kereskedelmi és befektetési lehetőségek fellendítését célzó kooperációk. Mindeközben az EU átértékelte a Kínával folytatott kereskedelemi kapcsolatait és a függőség kockázatmentesítése felé mozdul el. Ennek megfelelően fellép a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok – többek közt a kínai akkumulátoros iparágnak nyújtott támogatások – ellen.

A globális energiaszektor ugyanakkor továbbra is mélyreható átalakuláson megy keresztül, amely túlmutat a technológiai fejlődésen. A megújuló energiaforrások egyre nagyobb ütemben bővülnek és növekszik az arányuk az energiamixben. Mivel azonban a felfutó ipari termelés, az adatközpontokat igénylő új ágazatok és a gazdaságok villamosítása miatt minden eddiginél intenzívebb energiaigényt kell kielégíteni, nemcsak a tiszta energia iránti kereslet növekszik, hanem az olaj- és gázigények is emelkednek. Ebben a helyzetben a kihívást az jelenti, hogy az energetikai átállás megfelelő ütemben haladjon előre a jövőben is. Ehhez az kell, hogy a tiszta energiával kapcsolatos törekvések gazdaságilag is életképesek legyenek, hogy a „nettó nulla százalékos kibocsátású” jövőhöz szükséges beruházási követelmények teljesüljenek. A kulcsfontosságú zöld ágazatok, köztük a szél- és napenergia, a tárolás, az elektromos járművek, a mobilitás és a hidrogén óriási ígéreteket hordoznak magukban. A vállalatoknak, a befektetőknek és a kormányoknak pedig muszáj együttműködniük ezeknek a lehetőségeknek a kiaknázásában – derül ki az EIT InnoEnergy helyzetértékelő jelentéséből.

A tájékoztatóból kiderül az is, hogy a megújuló energiát hasznosító technológiák számára már létrejöttek jövedelmező piacok, ami azt mutatja, hogy a gazdasági növekedés és a tiszta energiára való áttérés együtt is működhet, illetve az energetikai átmenet jótékonyan hat a befektetésekre és az innovációra. A tiszta technológiákba áramló tőke ösztönözi a gazdasági tevékenységeket, munkahelyeket teremt, elősegíti a vállalkozások megerősödését, valamint a munkaerő átképzését is élénkíti. Elsősorban ugyanis az oktatás és a képzés támogatása biztosítja a zökkenőmentes átmenetet, és teszi lehetővé, hogy új, minőségi, versenyképes munkahelyek születhessenek Európában.

