Új ügyvezetővel erősít a Candy Hoover Hungary

A Candy Hoover Hungary jövő év első felében vezeti be Magyarországra az amerikai és az ázsiai prémium háztartásigép-piac elsőszámú szereplőjét, a Haier márkát.

A társaság élén augusztus óta Rózsa Márton áll, aki igen ambiciózus terveket fogalmazott meg a közeljövővel kapcsolatban.

A meghatározó hazai háztartási készülék forgalmazók között számontartott Candy Hoover Hungary Kft.-t augusztustól új ügyvezető, Rózsa Márton irányítja, aki korábban a Samsung Electronics Magyar Zrt. fogyasztói elektronikai üzletágat vezette. A társaság első embere igen dinamikus fejlődési pályát tűzött ki a vállalat elé. Ennek kiemelt állomása az amerikai és az ázsiai prémium háztartásigép-piac elsőszámú szereplőjének, a Haier márkának a hazai, jövő év első felében történő bevezetése. A folyamatnak az előkészületei egyébként már javában zajlanak.

A nagy múltú, olasz gyökerekkel rendelkező Candy 2018 óta a Haier Europe csoport tagja. Anyavállalata, a Haier Group világszerte csaknem 100 000 alkalmazottal és egyebek mellett 10 kutatási és fejlesztési központtal rendelkezik, míg a Sanghaji Értéktőzsdén 1993 óta jegyzik a részvényeit. A Haier jelenleg a világ elsőszámú márkája a nagy háztartási készülékek piacán és a Fortune Global 500 vállalatok között is megtalálható. A csoporthoz a Candy mellett olyan, a nemzetközi piacon meghatározó márkák tartoznak, mint a Hoover vagy a Haier.

„Nagyon fontos időszak ez a Candy Hoover Hungary életében, hiszen a hosszútávú növekedés fontos pillérjeit rakjuk le. Ez számomra komoly motivációt jelent, mert minidig is szerettem az olyan kihívásokat, amikor a fejlődés és az építkezés volt a fókuszban. Márkabevezetés a legtöbb cég életében ritkán előforduló, éppen ezért nagyon fontos feladat. A gazdasági helyzet ráadásul kihívásokkal teli, így különösen lényeges, hogy milyen módon készítjük elő és tesszük ezt meg. Természetesen mi is támogatni kívánjuk az anyavállalat törekvését, hogy Európában a Haier márka belátható időn belül a prémium szegmensben a Top 3 közé kerüljön”

– hangsúlyozta Rózsa Márton.

A Candy Hoover Kft.-nél emellett az okos, wifi kapcsolattal rendelkező háztartási készülékekben rejlő potenciált is szeretnék a lehető legjobban kihasználni. Ezen a területen ugyanis itthon hatalmas tér van a fejlődésre, s a társaság pedig ebben a szegmensben vezető szerepre törekszik. Ehhez már most is olyan egyedi megoldásaik állnak rendelkezésére, amelyek a háztartási gépek tulajdonosainak teljesebbé teszik a felhasználói élményt. Az okoseszközök iránti igény a közeljövőben bizonyosan jelentősen növekszik, sőt, alighanem ez lesz az egyik meghatározó irány. Így, akik a fogyasztói elvárásokra a megfelelő válaszokat tudják adni, azok komoly előnyre tehetnek szert a piaci versenyben – véli Rózsa Márton. Ezek az okos megoldások egyebek mellett például az energiahatékony működést is támogatják, ami most különösen hangsúlyos kérdés a felhasználók számára.

A Candy Hoover Kft. részéről tervben van az is, hogy a hazai fogyasztói elektronikai termékeket forgalmazó láncokkal az eddigieknél sokkal szorosabbra fűzzék a kapcsolatot. Ezzel is szeretnék támogatni a növekedési terveiket, s közelebb kerülni a fogyasztókhoz, illetve elvárásaikhoz.