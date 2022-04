Innovatív, digitális MKB fiók nyílt a GoBuda Mall bevásárlóközpontban

Az újjászületett GoBuda Mall bevásárlóközpontban egy teljesen megújult, modern és digitális fiókot nyitott az MKB Bank.

Az 500 négyzetméteres bankfiókot az ügyfelek igényei szerint alakították ki, a diszkrét, prémium banki kiszolgálást támogató környezetben digitális kijelzők és tabletek segítik a tájékozódást és digitális játszósarok várja az ügyfelek gyerekeit.

„A Magyar Bankholding kiemelt célja, hogy nemzetközi szinten is kimagasló bankolási élményt nyújtson ügyfelei számára. A most megnyílt MKB Bank fiók már megmutatja azt az új banki világot, amelynek létrehozásán dolgozunk. Ezek az újítások egyaránt tükrözik az innováció iránti elköteleződésünket, valamint a megváltozott ügyféligényeket, hiszen azt tapasztaljuk, hogy az ügyfelek egyre több esetben komplexebb ügyekben és pénzügyi tanácsadásért keresik munkatársainkat, míg a mindennapi banki szolgáltatásainkat növekvő részben digitális csatornákon veszik igénybe”

– mondta Ginzer Ildikó, a Magyar Bankholding, egyben az MKB Bank standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese.

A GoBuda Mall plázában újranyitott fiók kialakítása során nagy hangsúlyt helyeztek arra, hogy az ügyfelek letisztult, modern környezetben és maximális diszkréció mellett intézhessék banki ügyeiket. A fiókban a bank valamennyi pénzügyi szolgáltatása elérhető, az alapszolgáltatások mellett a prémium, valamint a mikrovállalati paletta egyaránt. A standardtól eltérő, prémium ügyféligények kiszolgálása érdekében prémium tanácsadók is az ügyfelek rendelkezésére állnak és az üzlet kialakításának köszönhetően zavartalanul lehet befektetési témákról egyeztetni anélkül, hogy más munkaállomásokon, illetve az ügyféltérben tartózkodók tudomást szereznének róla.

A minél gyorsabb kiszolgálás érdekében két önálló pénzkiadó automata (ATM) is helyett kapott a fiókban, amely alkalmas készpénz befizetésre is. Az új bankfiókban digitális kijelzők segítik az ügyfelek eligazodását, az ügyféltérben kihelyezett tableteken a bank holnapja mellett a NetBANKár online felület is elérhető. A várakozási idő csökkentése érdekében az ügyfelek belépést követően az ügyfélhívó rendszeren keresztül digitálisan tudnak sorszámot váltani, valamint akár otthonuk kényelméből előre is foglalhatnak időpontot.

A gyermekkel érkező ügyfelek nyugodt és zökkenőmentes ügyintézése érdekében egy gyereksarkot is kialakítottak, ahol egy digitális asztal is található digitális játékokkal, amelyen közösen és egyedül is tudnak a gyerekek játszani. Továbbá a bankfiókban biztosított a lehetőség az elektronikus eszközök töltésére is.

A tervezett hétvégi átállás után, a Budapest Bank és az MKB Bank egyesülését követően, április 5-től az ügyfelek a korábbinál több helyszínen, nagyobb fiókhálózatban tudják intézni pénzügyeiket, a kiszolgálás megszokott magas minősége mellett: az egyesült MKB Bank 66 városban, összesen 143 bankfiókkal és 184 db ATM-mel van jelen. Az egyesülés további előnye, hogy a korábbi Budapest Bank és az MKB Bank lakossági és vállalati ügyfelek április 1-től a Takarékbank ATM-ekből is, országosan közel 1.100 helyszínen vehetnek fel készpénzt betéti bankkártyájukkal, a saját banki ATM készpénzfelvételi díjjal megegyező díjért.