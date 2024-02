Így tudsz gyorsan és költséghatékonyan minősített elektronikus aláíráshoz jutni

A mai digitalizált világban elengedhetetlen az elektronikus aláírás használata. A legtöbb szervezet már átállt a digitális aláírásra, mivel amellett, hogy költséghatékony (nincs adminisztrációs és postai díj), fenntarthatóbb és környezetbarátabb, hiszen teljes mértékben kiváltja a papír használatát.

Az alábbi cikkben bemutatjuk a FlintSign segítségével, hogyan tudsz a leggyorsabban és a legjobb ár-érték arányban minősített elektronikus aláírást szerezni!

Hogyan lesz egy aláírás digitális?

A digitális aláírás ugyanolyan hivatalos aláírásnak minősül, mint a saját kézjegyed. Ezt – nevéből adódóan – csakis elektronikus úton tudod használni, PDF-dokumentumok hitelesítésére. A munkaszerződéstől kezdve a számlákig mindenféle típusú dokumentum aláírására alkalmazható. Nem kell hozzá mást tenni, mint regisztrálni és megvásárolni.

Minősített elektronikus aláírás gyorsan és költséghatékonyan

A minősített elektronikus aláírás egy biztonságos, bizalmi szolgáltató által biztosított e-aláírás, mely a legerősebben védett digitális aláírástípus. Általában éves díj ellenében vásárolhatók meg, de például a FlintSign-nál 3 éves időtartamra veheted meg nagyon kedvezményes áron, ráadásul ingyenes regisztrációval. Ez azt is jelenti, hogy 3 éven át korlátlanul használható, és időbélyeggel is ellátott. Az időbélyeg segít visszakereshetővé tenni a dokumentumokat, hiszen azonnal látszik, ki és mikor írta alá.

A minősített elektronikus aláírás minden esetben egyedi azonosítóval ellátott aláírás. A FlintSign esetében egy videóazonosítást követően létre is hozhatod a fiókodat és az aláírásodat, melyet az Európai Unió teljes területén elfogadnak. Az aláírás ezután számítógépen és telefonos applikáción is elérhető, így a munkavégzés is rugalmasabbá válik.

AVDH, vagy minősített elektronikus aláírás?

Bár az AVDH-s hitelesítés ingyenes (csupán ügyfélkapu szükséges hozzá), a globalizálódó világ és a munkavégzésre vonatkozó prioritások tekintetében érdemesebb minősített elektronikus aláírásba fektetni. Az AVDH-s hitelesítés esetén az aláíró személyazonosságának ellenőrzése az Ügyfélkapu rendszerében történik és az azonosítási folyamatok során biztosítja a személyazonosság validálását, ami nem nyomon követhető, Magyarországon kívül nem feltétlenül elfogadott és használható. Míg a minősített elektronikus aláírás egy kattintással elintézhető, addig az AVDH-nál egy sor időrabló tevékenységet kell elvégezni (pl. be kell lépni az ügyfélkapuba, több aláírás esetén már nem elegendő a PDF-kiterjesztés alkalmazása, stb.).

A minősített elektronikus aláírás használata biztonságos, gyors, egyszerű, és rengeteg költséget megspórol. Bárhonnan elérhető szolgáltatás, amellyel teljesen papírmentessé teheted a vállalkozásodat!

