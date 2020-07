A SHARE NOW autómegosztó budapesti felhasználóinak 83 százaléka szívesen használná a vállalat modelljeit céges autóként vagy juttatási csomag részeként, ráadásul a céges autóval rendelkezők is rendszeresen igénybe veszik a szolgáltatást – derült ki a cég ügyfelei körében készített júniusi felmérésből. Az egyértelmű igényre válaszul az autómegosztó Magyarországon is bevezeti közép- és nagyvállalatokat célzó szolgáltatását. Az új, céges csomagok használatával jelentős költségek takaríthatók meg, átláthatóan kezelhető az alkalmazottak közösségiautó-használata és egyedi vállalati kedvezmények is érvényesíthetők.

Amennyiben saját autójuk használata helyett elegen részesítik előnyben a közautózást, a megosztott autó nagyobb kihasználtsága révén csökkentheti a város forgalomterheltségét, és növelheti a parkolóhelyek számát. A közösségi autózás azonban nem csak a magáncélú városi közlekedés alternatívája lehet, hiszen a vállalati csomagok használatával jelentős költségeket spórolhatnak a céges felhasználók is.

A SHARE NOW ügyfelei körében készített júniusi felméréséből kiderült, hogy a jelenlegi felhasználók 83 százaléka szívesen használná a szolgáltatást céges autóként vagy juttatási csomagként, és mintegy harmaduk már most is igénybe veszi munkába járásra a cég szolgáltatását. A felmérésből az is látható, hogy a SHARE NOW-t sokszor még cégautó megléte mellett is használják a vállalati partnerek és munkatársaik. Ők jellemzően akkor veszik igénybe ezt a lehetőséget, ha saját vagy céges autójuk valamiért nem áll rendelkezésre, például szervizben van, vagy valamilyen okból nem szeretnének azzal bemenni a városba. Sokan akkor is beülnek az autókba, ha külföldi útjuk során van szükségük közlekedési megoldásra, ugyanis a SHARE NOW Európa-szerte 16 városban érhető el egy regisztrációval.

A SHARE NOW saját hálózatának használati szokásaira és széles körű piackutatására alapozva Magyarországon is bevezeti a „SHARE NOW for Business” szolgáltatását.

A SHARE NOW közép- és nagyvállalatoknak kifejlesztett megoldásában minden partnercég számára saját üzleti fiókot hoznak létre, amin keresztül saját felületen, átláthatóan kezelhető az alkalmazottak közösségiautó-használata. Az üzleti fiók naprakész információkat biztosít az utazások pontos adatairól (időpont, kezdő- és végpont, költség). Az egyes utak díjai később gyűjtőszámlán adódnak össze, amelyeket havonta számol el a cég. Az új rendszerben egyedi vállalati kedvezmények is érvényesíthetők.

A saját-, vagy céges tulajdonú, illetve lízingelt autókkal szemben a SHARE NOW használatarányos díja tartalmazza a parkolás, tisztítás, tankolás, szervizelés, biztosítás és az országos autópálya-matrica költségét is. Ráadásul dolgozói juttatásként is kínálható.

Rövid távú utakra (perc alapú használatkor) havi 10 óra használat nettó 48.000 forintba, 20 órányi út nettó 95.000-, 30 óra használat pedig nettó 142.000 Ft-ba kerül MINI modellekkel. Amennyiben hosszabb utakra használná a megoldást az üzleti felhasználó, úgy a 2 órás csomag igénybevételével – ami 60km-t felár nélkül biztosít – ezek az összegek feleződnek és mindegyik tartalmazza az üzemanyag, parkolás, biztosítás és országos autópályamatrica díját is.

A SHARE NOW BMW és MINI modellekből álló autóflottája hamarosan Mercedes modellekkel is bővül.

A SHARE NOW elemzése szerint – amennyiben nem csúcsforgalommal számolunk – autóik használata rövidebb utaknál akár 50 százalékkal olcsóbb megoldást kínál a taxi használatnál, mivel a SHARE NOW percdíj alapon számláz, a taxitársaságok pedig kilométer díjat számolnak fel. Ez a különbség a hosszabb utakra is igaz, átlagos forgalom mellett Budapest belvárosából a Liszt Ferenc repülőtérre kijutni is megközelítőleg fele annyiba kerül SHARE NOW-val – derül ki az adatok elemzéséből.

További előny, hogy az autómegosztó használata ténylegesen képes privát szférát biztosítani az üzleti jellegű telefonok lebonyolításához, ellentétben a taxikkal és talán az egyik legbiztonságosabb egyéni motorizált közlekedési forma akár járványhelyzetben is.

„Úgy látjuk, hogy a közösségi autó cégautóként használva már racionális alternatívát nyújthat a taxis, valamint a kulcsos autóval történő utak egy részének kiváltására”

– mondta el Buday Bence a hazai SHARE NOW társügyvezetője.

„Jelenlegi üzleti ügyfelélkörünk, többek között IT cégek, kommunikációs szakemberek, ügyvédi irodák, tanácsadók és a filmszakmában dolgozók a szakmai élet legváltozatosabb területein élvezik a carsharing nyújtotta előnyöket. Olyan esetről is tudunk, hogy nem állt rendelkezésre elegendő kulcsos autó egy vidéki céges rendezvényre az adott vállalatnál, így a SHARE NOW egynapos csomagjával tudták megoldani a kollégák utazását.”

– tette hozzá Buday Bence.

A vállalkozók és kisvállalkozások számára fejlesztett vállalati profil megoldás továbbra is elérhető a SHARE NOW applikációban, pár kattintással létrehozható a fizetési profilok között. A céges adatok egyszeri megadása után a felhasználó minden út előtt kiválaszthatja, hogy privát vagy üzleti megoldással venné igénybe a szolgáltatást. Ezt a megadott bankkártyáról tudja kifizetni, majd a használatot követően a megadott céges adatok alapján kerül kiállításra az áfás számla.