Universal Robots – Globális Válság és Robotika helyzete

Bizonytalan időkben az emberek különböző teóriákhoz fordulnak.

Megnyugvást, inspirációt és a közösség érzését várjuk, valamint tudni szeretnénk, hogy nem vagyunk egyedül tapasztalásainkban és szeretnénk megérteni, hogy mások hogyan küzdenek ebben a helyzetben. Ezt szem előtt tartva indítottuk el blogbejegyzés-sorozatunkat, hogy megoszthassuk a világ minden tájáról származó gyártóvállalatok történeteit, arról, hogy ők hogyan kezelik a Covid-19 világjárványt az alkalmazottak biztonságának és a vállalkozás életképességének megőrzése érdekében. Reméljük, hogy továbbra is – biztonságos távolságból – folytathatjuk az együttműködést annak érdekében, hogy gondoskodhassunk és tanulhassunk egymástól.

Kezdjük otthonról: Martin Kjaerbo, az Universal Robots operatív feladatokért és ellátási láncokért felelős alelnöke

Rá szeretnénk világítani arra, hogy a Universal Robots, hogyan kezeli a Covid-19 járványt. Ebben a kérdezz-felelekben Martin Kjaerbo a UR operatív feladatokért és ellátási láncokért felelős alelnöke szemlélteti a vállalat hozzáállását, az új kihívásokat és azt, hogy a válság hogyan fogja alakítani a folyamatosan fejlődő Universal Robots-ot.

Mesélje el nekünk, hogyan működnek a folyamatok ma és hogyan működtek a járvány előtt:

Január elején megkezdtük a Kínában bekövetkezett fejlemények alapos nyomon követését, és elkezdtünk felkészülni a vírus terjedésének lehetséges világpiaci hatásaira, legfőképpen ott, ahol mi is jelen vagyunk. Amikor számos országban megjelentek az otthon maradásra irányuló utasítások, mi már készen álltunk a gyors alkalmazkodásra.

Jelenleg minden olyan alkalmazottunk, akik nem vesznek részt közvetlenül a robotok előállításában, otthonról dolgozik. Ez azt jelenti, hogy minden admin, értékesítés, menedzsment és K+F csoporttag távmunkában dolgozik és napi kapcsolatban vannak az online megbeszélések keretein belül. Ez a helyzet a dániai székhelyünkön és a világ 27 másik irodájában is.

Számos kutatás-fejlesztés területen tevékenykedő fejlesztési mérnökünk állított fel laboratóriumot saját garázsában. Robotokat küldtünk velük haza, és ez egy olyan helyzetet eredményezett, amely meglepően jól működött, különösen mivel a rendelkezésre álló UR+ szimulációs szoftver eszközökkel így képesek voltak használni azokat és együttműködni velük. Nagyszerű volt megtapasztalni azt, hogy az alkalmazottak milyen gyorsan tudnak alkalmazkodni.

Hogyan befolyásolta a helyzet az ellátási láncokat, és mit tett ezek enyhítése érdekében a vállalat?

A Covid-19 kirobbanása, kétségkívül, komoly károkat okozott. Ebben az időben az ellátási láncunk nagyon komoly kihívásokba ütközött. Szerencsére már kettős forrású ellátási láncot alkalmaztunk, amely azt jelentette, hogy amikor Kínában elkezdett leállni minden, nem voltunk olyan kiszolgáltatottak, és volt lehetőségünk arra, hogy ugyanazokat az alkatrészeket máshonnan szerezzük be. Mivel Kína jelenleg újra nyitva áll, Európa nagy része pedig zárva van, így látható, hogy ugyanaz a kettős forrású stratégia fordítva is működik. Ennek eredményeként nem volt semmiféle zavar a működésben, és a termelési kapacitásunk is változatlan maradt. Ezen a ponton az ellátási lánc átalakítása elengedhetetlenül nagy mennyiségű agilitást és gondosságot igényelt.

Folyamatosan próbálunk továbbra is előre tekinteni, a korábbi nyersanyag-vásárlási megrendelések megszerzésével, és nem csak a saját beszállítóink , hanem a második-, harmadik- és negyedik szintű beszállítóink átvizsgálásával is annak érdekében, hogy megbizonyosodjunk arról is, hogy szállíthatnak-e. Ennek eredményeként nem kellett egyik robot modellünket sem újraépíteni.

Szükséges volt a gyártósor szerkezetének átalakítása a fertőzés kockázatának minimalizálása érdekében, vagy személyi védőfelszerelést (PPE) kellett biztosítani a munkavállalók védelme érdekében?

A Dániában található gyártósorunkon, ahol minden gyártási tevékenységet robotok látnak el, egyről két műszakos munkarendre álltunk át, annak érdekében, hogy a munkatársakat fizikailag jobban el tudjuk különíteni egymástól. Betartjuk a kétméteres (6 láb) távolságot az emberek között az előírásoknak megfelelően, és gyakorlatilag mindenhova kézi higiéniai állomásokat telepítettünk. Minden alkalmazott kesztyűt visel a gyártósorokon. Az arcmaszkok viselése jelenleg még nem tartozik a dán hivatalos megelőzési ajánlások közé, de ha szükségesé válik, akkor készen állunk kiosztásukra.

A munkaidő két műszakba történő osztása azt is jelenti, hogy egyszerre kevesebb ember veszi igénybe az éttermet. A központban arra kértük a termeléssel foglalkozó személyzetet, hogy kisebb csoportokban tartsanak szünetet, és minden étel előre csomagolt egyszerhasználatos evőeszközökkel lássák el, annak érdekében, hogy a büfében elkerüljük a keresztfertőzést. Fontosnak tartottuk kihangsúlyozni a távolságtartás fontosságát a szünetek alatt, így az étteremben eltávolítottuk minden második széket.

Hogyan kommunikálják a szükséges termelési változtatásokat a személyzettel és hogyan kezelik ezeket?

Az alkalmazottjaink csodálatos reakciót mutattak, határozottan van egy felfokozott érzés, amely azt mutatja, hogy mindannyian együtt vagyunk ebben a szituációban. Hihetetlenül nagy segítőkészég mutatkozott, mivel mindannyian azt szeretnék látni, hogy a vállalatunk keresztül jut ezen a helyzeten. Számos gyártási területre vonatkozó javaslat érkezett közvetlenül az alkalmazottaktól, amelyek azt hangsúlyozták, hogy tudjuk hatékonyabban végezni a munkafeladatokat, hogyan tisztíthatjuk meg az eszközöket, hogyan lehet betartani az új szabályozásokat stb.

A két műszakba történő átállás nagyon simán ment. Sok olyan alkalmazottunk, akiknek a gyermekeik ebben a helyzetben napközben otthon vannak, szívesen vállalták el az éjszakai műszakot, így többet tudtak nappal a gyermekeikkel lenni.

Most jobban támaszkodik a vállalt az automatizálásra, mint korábban?

Mondhatjuk, hogy a saját gyógyszereinket használjuk. A gyártósoron UR kobotokat alkalmazunk a UR kobotok összeszerelésére. Ilyen körülmények között természetesen alaposan megvizsgáljuk minden egyes termelési folyamatunkat, annak érdekében, hogy megtudjuk, hol lehet enyhíteni a munkavállalókon és hol tudnak a kobotok még több feladatot átvállalni és ez a gyártási folyamatok még nagyobb automatizálását eredményezi. Ez egy folyamatban lévő tevékenység volt, amelyet a világjárvány felgyorsított. Úgy vélem, nagyon sok ügyfelünk jelenleg ugyanezen a fejlődésen megy keresztül, és kezdenek rájönni, hogy segíthetnek a kobotok a személyzet mentesítésében.

Hogyan bizonyosodnak meg arról, hogy a termékek időben odaérnek a végfelhasználókhoz?

Mielőtt a határokat lezárták, elkezdtük késztermékeinket az USA-ban, Malajziában, Kínában és Hollandiában lévő raktárainkba szállítani, mivel számítottunk rá, hogy a lezárások hatással lesznek a teherfuvarozásra is. Szerencsére ez nem történt meg akkora mértékben, mint amitől féltünk, de a logisztikai repülőjáratok törlése nagyon sok fejfájást okozott. Nemrégibben volt egy nagyobb megrendelésünk egy Koppenhágából induló járatra, amelyet teherautóval szállítottunk Stockholmba, majd onnan tudtuk elküldeni azt egy repülőgéppel. Vannak ehhez hasonló problémák, amelyeket meg kell oldani, de eddig nem volt semmilyen késedelem a robotok ügyfelekhez időben történő eljuttatásában.

A dán központban a robotokat két különböző raktárban tároljuk, így abban az esetben, ha az egyik raktárban kitörne a koronavírus, a másikból tudjuk szállítani a termékeket. Szerencsére ez idáig még nem történt meg.

Ön szerint hogyan változtatja meg ez a válság az Önök vállalatát? Melyek a legfontosabb tanulságok?

Úgy gondolom, az egyik legfontosabb tanulság, az ellátási lánc kettős beszerzése és az összes beszállítóval ápolt szoros kapcsolat fontossága. Nem tudom ezt eléggé hangsúlyozni. Minden egyes alkatrészszámra rendelkezésre állási előrejelzést készítünk, ismerjük a gyengeségeinket és ügyelünk arra, hogy mindig legyen biztonsági tervünk azok biztosítására.

Az önök vállalkozásának működési módja hosszútávon is megváltozik?

Úgy gondolom, hogy ebből az örökre megváltozott gondolkodásmódból egyszer kiléphetünk. A helyzet napos oldalláról nézve, ez egy hatalmas felvilágosítás volt, amely meglehetősen nagy mértékben megváltoztatta a termelést és fokozott figyelmet fordított az egészséges munkakörnyezet biztosítására. Az új fertőtlenítő állomásink nem mennek sehová, még akkor sem, ha a vírus elmúlt.

Másrészről azonban szomorú, hogy az interperszonális kapcsolatok, mint például a kézfogás vagy egy baráti ölelés nem térnek vissza a szokásos módon. Nem tudom, mikor leszünk képesek újra ilyen módon kommunikálni egymással és ez elkeserítő. Remélhetőleg egy nap ez ismét lehetséges lesz.