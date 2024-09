Ingatlanfejlesztést támogató együttműködést köt a Skanska Magyarország és a CETIN Hungary

Újabb fontos partnerségi megállapodással erősíti jelenlétét az ingatlanszektorban a CETIN Hungary.

A független, integrált telekommunikációs infrastruktúraszolgáltató a Skanska Magyarország Ingatlan Kft.-vel, a világ egyik vezető ingatlanfejlesztő-kivitelezőjének magyarországi leányvállalatával kötött stratégiai megállapodást.

A két vállalat tavaly kezdte meg együttműködését. Ennek keretében a H2Offices épületeiben a CETIN által kidolgozott innovatív megoldással tervezték meg az épületkomplexumok egészét ellátó belső antennarendszert. A H2Offices 2023-ban két elismerést is kapott. Az év irodafejlesztésének, illetve az év belföldi ingatlanbefektetési tranzakciójának is megválasztották a Property Awards 2023 díjátadón. Ezt a sikeres együttműködését emelte most stratégiai szintre a két vállalat.

A megállapodás célja, hogy közösen ösztönözzék a hazai ingatlanfejlesztésekhez kapcsolódó legfejlettebb digitalizációs alapinfrastruktúrák kiépülését és elterjedését, ezzel a digitalizáció előnyeihez való minél szélesebb körű hozzáférést.

A Skanska első közép-kelet-európai leányvállalataként létrejött Skanska Ingatlan Magyarország Kft. több mint harmincéves tapasztalattal rendelkezik a magyar piacon az építés, kereskedelmi célú ingatlanfejlesztés, lakóingatlan- és infrastruktúra-fejlesztés területén.

A CETIN Hungary egyik szolgáltatásaként szolgáltatófüggetlen antennarendszert épít ki és üzemeltet üzleti ügyfeleinek és azok végfelhasználóinak. Ezek az antennarendszerek többek közt olyan területeken – lakóparkokban, irodaházakban, intézményekben, közösségi terekben vagy gyárakban – biztosítanak tökéletes hang- és adatkapcsolatot minden felhasználónak, ahol a nagy forgalom vagy a legkorszerűbb építési technológiák árnyékoló hatása miatt nem elegendő a meglévő mobilhálózati kapacitás.

„A világ egyik vezető ingatlanfejlesztőjével, a Skanskával most megkötött jövőbe mutató megállapodás tovább erősíti jelenlétünket az ingatlanfejlesztői szektorban – mondta Kübler-Andrási Judit, a CETIN Hungary Zrt. vezérigazgatója. – Ha az ingatlanfejlesztő és infrastruktúraszolgáltató már a tervezés során együttműködnek, az egyszerűbbé és költséghatékonyabbá teszi a fejlesztéseket, valamint a jövőbeli üzemeltetést is. A korszerű és megbízható telekommunikációs infrastruktúra révén a mobilinternet- és telefonhasználat ügyfélélménye is javul.”

A CETIN a jövőbeli közös projektekben is az elérhető legmagasabb színvonalú, innovatív és a Skanska Magyarország számára optimális technológiai megoldásokat fogja biztosítani.

„A felhasználók alapelvárása, hogy már az épület használatbavételénél magas minőségű mobilinternet-hozzáférés álljon rendelkezésre az épület bármely pontján a mélygarázstól a liftekig – mondta Ábrahám András, a Skanska Ingatlan Magyarország Kft. projektigazgatója. – Közös célunk, hogy a Skanska által fejlesztett ingatlanokat igénybe vevő ügyfélkör számára

