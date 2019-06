A pénzügyi informatikában is élen járnak a Corvinus-osok

A Corvinus Egyetem hallgatói a Morgan Stanley szakértőinek segítségével egyetemi órákon és diákszervezeti kurzusokon több, pénzügyi szektorban használt szoftverrel és programnyelvvel is megismerkedhetnek.

2019. június 17-én a Corvinus és a Morgan Stanley közös díjátadón köszöntötte az ezeken a kurzusokon legjobban teljesítő hallgatókat.

Az eseményen 10 hallgató vehetett át elismerést a féléves munkájáért, ők a Corvinus Egyetem három diákszervezetében szervezett VBA, SQL és Python kurzusokon teljesítettek kiemelkedően.

A díjátadón Juvancz Beáta, a Morgan Stanley Pénzügy részlegének magyarországi vezetője kiemelte:

„A pénzügy jövője digitális. A technológia gyors fejlődéséből fakadó lehetőségek alapvetően alakítják át az iparágat. A jövő sikeres pénzügyi szakemberei a hagyományos pénzügyi ismereteik ellett a biztos informatikai alapok és megfelelő szintű programozási ismeretek megszerzéséből is profitálhatnak. Mi a Morgan Stanley-nél közvetlen közelről figyeljük ezeket a folyamatokat. Büszkék vagyunk rá, hogy a Crovinus Egyetemmel közösen segíthetjük a fiatalokat abban, hogy olyan képzést kapjanak, amellyel már ma fel tudnak készülni a holnap munkahelyi kihívásira.”

Szántó Zoltán Oszkár általános rektorhelyettes hangsúlyozta:

„A Corvinus célja az, hogy az Egyetem diplomásai nemzetközileg versenyképes tudással lépjenek ki a munkaerőpiacra, ebben pedig hatalmas szerepet játszik, hogy korszerű tudással rendelkező gyakorlati szakemberektől szerezhetik meg a szükséges ismereteket, készségeket. Ezek a kapcsolatok különösen fontosak az olyan, rendkívül gyorsan fejlődő szektorokban, mint a pénzügyi, ahol a digitális forradalom miatt már néhány éves ismeretek is elavultnak számíthatnak.”

A rektorhelyettes továbbá kiemelte:

„A Corvinus alapítványi fenntartásban történő megújulásának egyik kiemelt célja az, hogy a rugalmasabb működésnek köszönhetően az eddigieknél is több együttműködést alakíthasson ki a meghatározó magyar és nemzetközi vállalatokkal.”

A Corvinus Egyetem, az Egyetem diákszervezetei és a Morgan Stanley Magyarország évek óta működnek együtt annak érdekében, hogy a diákok a legkorszerűbb, gyakorlatban is hasznosítható ismeretekhez jussanak tanulmányaik során. A Morgan Stanley szakértői több egyetemi kurzus (Pénzügyi algoritmusok, Hitelkockázat és hitelderivatívák, Derivative Markets) tartásában működnek közre, és rendszeresen tartanak kurzusokat a Corvinus pénzügyi területtel foglalkozó szakkollégiumaiban és diákszervezeteiben is. A kurzustartás mellett a Morgan Stanley munkatársai a Corvinus Lectures in Finance előadói között is megtalálhatók, és támogatóként járultak hozzá a világ legnagyobb tőzsdéinek kereskedési adataihoz valós idejű hozzáférést biztosító Corvinus Finlab kialakításához, amely Közép- és Kelet- Európában egyedülálló lehetőséget biztosít a pénzügyek iránt érdeklődő hallgatóknak.